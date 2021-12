Aiemmin yhdysvaltalainen rokoteyhtiö Moderna on puolestaan varoittanut, että rokote ei välttämättä toimi omikronia vastaan.

Rokoteyhtiön Biontechin toimitusjohtaja Uğur Şahin pitää todennäköisenä, että koronarokote toimii myös omikronmuunnosta vastaan.

”Meidän viestimme on: älkää kauhistuko. Suunnitelma pysyy yhä samana: nopeuttakaa kolmannen tehosteannoksen jakelua”, Şahin sanoi Wall Street Journalin (WSJ) haastattelussa.

Biontechin ja Pfizerin yhdessä kehittämä koronarokote tunnetaan myös kauppanimellä Comirnaty.

Hänen mukaansa omikronmuunnos tulee todennäköisesti aiheuttamaan nykyistä enemmän tartuntoja rokotetuilla. Silti muuntunut virus pysyy todennäköisesti ominaisuuksiltaan sellaisena, että rokotteen mekanismi toimii.

Mrna-rokotteet toimivat niin, että ne ohjeistavat solut tuottamaan koronaviruksen piikkiproteiinia. Elimistön puolustusjärjestelmä tunnistaa tämän proteiinin vieraaksi ja alkaa suojautua sitä vastaan.

Rokotevalmistajien tutkimus­laboratorioissa tarvitaan nyt noin kaksi viikkoa, jotta tutkijat pystyvät testaamaan nykyrokotteiden aikaansaamat vasta-aineet tehon omikronmuunnosta vastaan.

Samaan aikaan vähitellen kertyy tietoa rokotetuista potilaista siitä, kuinka hyvin rokotteet ovat tepsineet muunnosta vastaan. Toistaiseksi tartuntoja on sen verran vähän, että tietoa muunnoksen käyttäytymisestä on vaikeaa yleistää.

Koronataudin ominaisuus on, että vakavia oireita saattaa tulla vasta muutamia viikkoja tartunnan jälkeen.

Biontechin toimitusjohtaja Uğur Şahin arvioi WSJ:lle, että nykytieto rokotteen mekanismista ja virusmuunnosten biologiasta tukee sitä, että rokotetuilla on parempi suoja vakavaa tautimuotoa vastaan, vaikka sen olisi aiheuttanut omikronmuunnos.

Şahin muistuttaa, että rokotteet toimivat kahdella tasolla. Voi olla, että rokotteen ensimmäinen tehtävä, viruksen poistaminen, ei onnistu täydellisesti omikronmuunnoksen kohdalla.

Silti rokotteen toiminnan toisessa vaiheessa syntyy immuuni­puolustuksesta huolehtivia T-soluja, joita omikronmuunnos ei Sahinin arvion mukaan pysty kokonaan poistamaan.

Hänen mukaansa omikronmuunnosta varten räätälöidyn rokotteen kehittäminen veisi noin sata päivää, jos sellainen tarvitaan.

Kaikki rokotusten kehittäjät eivät kuitenkaan ole yhtä toiveikkaita kuin Şahin. Tiistaina Modernan toimitusjohtaja Stéphane Bancel arvioi, että nykyiset rokotteet ovat vaikeuksissa omikronvariantin kanssa.

Tiedemaailmasta on tullut tukea kummankin toimitusjohtajan arvioille. Todennäköisesti noin kahden viikon päästä omikronmuunnoksen käyttäytymisestä ja nykyisten rokotteiden tehosta sitä vastaan on paljon enemmän tietoa.

Toistaiseksi omikrontartuntoja on eniten Etelä-Afrikassa, jossa väestö on nuorta ja rokotuksia on otettu Euroopan maita vähemmän. Sen takia Etelä-Afrikasta tulevaa tietoa viruksesta voi olla vaikeaa soveltaa muualla.