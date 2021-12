Dream Circuksen valmistamat housut ovat äitiyspakkauksen ainoat vaatteet, jotka valmistetaan Suomessa. Niiden lisäksi Suomessa tehdään pakkauksen hiusharja, vuodelaatikko, patja ja terveyssiteet.

Varkaudessa Mestarintiellä ompelija Anna-Riikka Hännikäinen ompelee saumurilla pienten mustien collegehousujen kappaleet yhteen. Vieressä on pino samanlaisia jo ommeltuja pöksyjä.

Ensi vuonna tällaiset Varkaudessa ommellut housut puetaan lähes jokaisen Suomessa syntyvän vauvan päälle.

Kela julkisti torstaina ensi vuoden äitiyspakkauksen sisällön. Uudessa äitiyspakkauksessa on kahdet vauvanhousut, jotka valmistetaan Suomessa.

Varkautelainen vaateyritys Dream Circus tekee pakkaukseen mustat luomupuuvillaiset joustocollegehousut ja mustavalkoiset pandakuosiset luomutrikoohousut.

Tässä saumurin surinassa on mukana myös historian havinaa. Kelan mukaan ainakaan noin kymmeneen vuoteen äitiyspakkaus ei ole sisältänyt Suomessa ommeltuja vaatteita.

Viime vuosinakin pakkauksessa on ollut suomalaisyritysten vaatteita, mutta yritykset ovat valmistuttaneet ne ulkomailla.

Äitiyspakkauksen housutilaus on mullistanut pienen varkautelaisyrityksen toiminnan. Sopimus on Dream Circuksen kaikkien aikojen suurin tilaus: yritys valmistaa ensi vuoden äitiyspakkaukseen kahdet housut noin 32 000 vauvalle eli yhteensä 64 000 housut.

”Se tarkoittaa meidän tuotannon kappalemäärän seitsenkertaistumista. Sopimus on tämän vuoden liikevaihdosta kaksi kolmannesta”, kertoo toimitusjohtaja Petra Ryymin, yksi yrityksen omistajista.

”Euromääräisesti sopimus tarkoittaa meille tosi merkittävää lisäystä. Sen arvo on kaksi kolmasosaa meidän 2020 vuoden liikevaihdosta.”

Dream Circus toimittaa äitiyspakkaukseen kahdet vauvanhousut.

Dream Circus on varkautelaisten sisarusten Kati Kraemerin ja Laura Kemppaisen vuonna 2018 perustama vaateyritys, jonka nykyään omistaa viisi yrityksessä työskentelevää naista.

Dream Circus valmistaa ja myy kankaita sekä naisten ja lasten vaatteita. Yrityksen tuotemerkki on Ehta by Dream Circus.

Yritys tekee tuotteensa kankaan valmistamista lukuun ottamatta Mestarintiellä Varkaudessa. Siellä on yrityksen suunnittelu, kaavoitus, leikkaus, ompelu, viimeistely ja myynti. Kankaat yritys valmistuttaa kumppanitehtaillaan Puolassa.

Kela esitteli vuoden 2022 äitiyspakkauksen 9. joulukuuta:

Äitiyspakkaussopimuksen myötä Dream Circus on palkannut tuotantoonsa viisi työntekijää lisää. Nyt yrityksessä työskentelee 15 ihmistä. Työntekijämäärän lisäys on iloinen asia 20 000 Varkaudessa, joka on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta, ja jossa teolliset työpaikat ovat olleet perinteisen miesvaltaisilla aloilla.

Sopimuksen myötä Dream Circus on hankkinut uusia koneita ja laitteita. Se tekee myös parhaillaan muuttoa isompiin tiloihin: 600 neliön halli vaihtuu tuhannen neliön halliin, joka löytyi seinän takaa samasta rakennuksesta.

Äitiyspakkauksen housutilaus oli pienelle yritykselle onnenpotku.

”Totta kai se oli myös onnea, mutta pääsääntöisesti se on kuitenkin kovan työn tulosta”, Ryymin korjaa.

Kela on viime vuosina painottanut äitiyspakkauksen julkisessa kilpailutuksessa laatua enemmän kuin hintaa. Tämän vuoden pakkauksessa laatua painotettiin 70-prosenttisesti ja hintaa 30-prosenttisesti. Nyt julkistetun vuoden 2022 äitiyspakkauksessa Kela painotti ensimmäistä kertaa laatua jopa 80-prosenttisesti ja hintaa 20-prosenttisesti.

”Uskoisin, että laadun voimakas painottaminen on vaikuttanut siihen, että meillä on nyt Suomessa valmistettuja tuotteita hilkun verran enemmän. Ja saimme enemmän tarjouksia tuotteista, jotka on Suomessa valmistettu tai ylipäätään EU:n alueella”, sanoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.

”Olemme tässä edelläkävijänä julkisissa hankinnoissa. Perinteisesti hankinnoissa on menty hinta edellä, ja nyt on havahduttu siihen, että voidaankin mennä laatu edellä.”

Äitiyspakkauksen hankintaa viedään edelleen laatua ja vastuullisuutta painottavaan suuntaan. Kaikkea ei voida kuitenkaan muuttaa kerralla.

”Meillä on kuitenkin vastuu siitä, että saamme äitiyspakkauksen kasaan ensi vuonnakin. Sen vuoksi etenemme aika askel askeleelta ja vaihe vaiheelta. Käymme todella paljon vuoropuhelua yritysten ja muiden julkisten hankkijoiden kanssa”, Aholainen sanoo.

Varkaudessa Petra Ryymin kertoo, että Dream Circuksessa varmisteltiin pitkään, että yritys täyttää äitiyspakkauksen hankintakilpailun vaatimustason. Yrityksessä harkittiin osallistumista jo tämän vuoden pakkauksen kilpailutukseen, mutta vielä tuolloin yrityksen resurssit eivät siihen riittäneet.

Kun loppuvuodesta 2020 Kela käynnisti vuoden 2022 pakkauksen kilpailutuksen, Varkaudessa oltiin valmiita. Mestarintiellä suunniteltiin kilpailutuotteet ja tehtiin koekappaleet.

Tammikuussa 2021 Dream Circuksesta lähti Kelan arviointiraadille paketti, joka sisälsi neljä äitiyspakkaukseen tarjottua tuotetta. Yrityksessä jännitettiin neljä pitkää kuukautta, kunnes toukokuussa Kela ilmoitti, että Dream Circuksen tuotteet olivat päässeet jatkoon.

Kesäkuussa Varkaudessa repesi riemu. Kela varmisti sopimuksen ja ilmoitti tilaavansa Dream Circukselta äitiyspakkaukseen peräti kahdet housut.

Noin kymmeneen vuoteen äitiyspakkauksessa ei ole ollut Suomessa valmistettuja vaatteita. Tulevan vuoden pakkauksessa on kahdet Varkaudessa ommellut housut. Niitä esittelevät taiteellinen johtaja Kati Kraemer (vas.), toimitusjohtaja Petra Ryymin, luova johtaja Laura Kemppainen ja toiminnanjohtaja Ida Kuivalainen.

Nyt joulukuussa äitiyspakkauksen housujen teko on jo hyvässä vauhdissa muun tuotannon rinnalla. Äitiyspakkauksen housut toimitetaan kahdeksassa erässä. Niistä ensimmäinen erä on jo toimitettu.

”Olemme sijoittaneet tähän aika merkittävän määrän rahaa ja resursseja. Nyt toivomme, että se kantaa hedelmää”, Petra Ryymin sanoo.

Dream Circuksen liikevaihto oli viime vuonna 651 000 euroa ja tämän vuoden liikevaihtoarvio on noin 760 000 euroa. Ensi vuonna yrityksen tavoitteena on rikkoa miljoonan euron raja.

Ryymin toivoo, että pieni varkautelaisyritys voi esimerkillään rohkaista myös muita kotimaisia vaatevalmistajia tutkimaan omia mahdollisuuksiaan osallistua julkisiin kilpailutuksiin.

”On mahtavaa olla pienenä, sataprosenttisesti suomalaisena yrityksenä mukana ikonisessa, suomalaisessa innovaatiossa ja nostaa sen kotimaisuusastetta”, Ryymin sanoo.

Varkautelaisten housujen lisäksi vuoden 2022 äitiyspakkaukseen Suomessa valmistetaan myös pakkauksen hiusharja, patja, terveyssiteet ja monen vauvan ensivuoteena toimiva pahvilaatikko, johon koko äitiyspakkaus pakataan. Myös äitiyspakkaukset kokoava ja asiakkaille lähettävä yritys on suomalainen ja työ tehdään Suomessa.

Oikaisu 9.12. kello 12.57: Tämän vuoden äitiyspakkauksessa laatua painotettiin 70-prosenttisesti ja hintaa 30-prosenttisesti, ei 20-prosenttisesti kuten tekstissä aiemmin kerrottiin.