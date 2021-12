Parissa viikossa saataneen vastauksia siihen, pystyykö omikronmuunnos kiertämään rokotteiden antamaa suojaa.

Omikronmuunnoksessa on erikoista se, kuinka kauan se on pysynyt piilossa.

”On kummallista, että omikronin kehityslinja on ollut piilossa puolitoista vuotta. Siitä oksan haarasta, jossa omikronmuunnos asuu, juuri menee pitkälle kesään 2020”, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti sanoo.

Tälle omikronmuunnoksen lymyilylle on olemassa muutamia mahdollisia kehityskulkuja.

”On todettu, että mutaatio kehittyy viruksen piikkiproteiiniin nopeammin sellaisilla potilailla, joiden immuunijärjestelmä toimii vajavaisesti, ja samalla on pitkittynyt, jopa krooninen koronavirusinfektio. Eteläisessä Afrikassa hi-viruksen kantajia on paljon, ja heidän immuunijärjestelmänsä toimii vajavaisesti”, Vapalahti sanoo.

Hivin kantajien elimistöt ovat saattaneet siis olla antoisa alusta koronavirukselle kehittää mutaatiota.

Omikronmuunnoksesta tiedetään, että siinä on enemmän mutaatioita kuin missään aiemmassa koronaviruksen muunnoksessa.

Vapalahden mukaan samantyyppinen tarina arvioidaan olevan taustalla siinä, kuinka alfa-variantti kehittyi Kentissä Britanniassa. Siellä alfa-muunnos kehittyi todennäköisesti kuukausien kuluessa yhdessä tai useammassa syöpähoidossa olleessa potilaassa, joiden immuunipuolustusjärjestelmä myös toimii vajavaisesti. Sen vuoksi heillä on ollut myös krooninen infektio ja he ovat ehkä saaneet vasta-ainehoitoja.

On myös mahdollista, että omikronvariantti on jonkin aikaa kehittynyt jossakin eläinlajissa, kunnes se on tarttunut ihmiseen.

Olli Vapalahden mukaan se, että omikron-variantti olisi tarttunut ihmisestä johonkin eläinlajiin ja sitten palannut ihmiseen, ei ole mikään ufoteoria.

”Vielä kaksi vuotta sitten virus, joka meitä nyt piinaa, pyöri Itä-Aasian viidakoissa tai mahdollisissa väli-isännissä. Se on tarttunut kissaan, minkkiin, minkistä ihmiseen, valkohäntäkauriiseen”, Vapalahti sanoo.

Tieto omikronmuunnoksen käyttäytymisestä tulee hitaammin kuin sen puhdas geeniperimä.

Kestää pari viikkoa, että virusta saadaan kasvatettua soluviljelmässä ja sitä saadaan testattua rokotettujen potilaiden vasta-aineilla.

Virologina professorin Olli Vapalahden mukaan muunnoksen käyttäytymisestä on kolme keskeistä kysymystä auki.

Kuinka hyvin omikronmuunnos väistää immuniteettia eli kuinka se tarttuu esimerkiksi rokotettuihin? Tarttuuko se nopeammin kuin deltamuunnos? Entä kuinka vakavan taudin se aiheuttaa rokotetuilla ja rokottamattomilla?

Vapalahti arvioi, että ensimmäiseen kysymykseen saadaan vastaus parissa viikossa. Tarttumisen nopeus ja taudinkuvan vakavuus selviää muutamissa viikoissa sen mukaan, kun epidemia etenee.

Muiden koronavirusmuunnosten aiheuttamat tartunnat eivät välttämättä suojaa omikronmuunnostartunnalta, kertoi Etelä-Afrikan tartuntatautien kansallisen tutkimuslaitoksen NICD:n asiantuntija Anne von Gottberg torstaina. Tämän hetken tietojen mukaan rokottautuminen kuitenkin suojaa vakavalta tautimuodolta.

Von Gottberg kertoi, että alustavissa tutkimuksissa on havaittu ihmisten saaneen tartuntoja uudelleen. Trendi on hänen mukaansa havaittavissa myös malleissa, jotka vertaavat tapausten määrää koko väestöön.

”Uskomme, että tapausten määrä kasvaa eksponentiaalisesti maan kaikilla alueilla. Uskomme kuitenkin myös, että rokotteet suojaavat vakavalta sairastumiselta”, hän kertoi lehdistötilaisuudessa.

Uutta muunnosta on havaittu eri mantereilla ainakin parissakymmenessä maassa. Alun perin muunnoksesta raportoitiin eteläisessä Afrikassa, minkä vuoksi monet maat ilmoittivat matkustusrajoituksista alueelta tuleville. Maailman terveysjärjestö WHO on kuitenkin kannustanut harkitsemaan rajoituksia uudelleen, sillä muunnoksen alkuperäinen lähde ei ole vielä selvillä.

Viimeisimpänä omikronmuunnoshavainnoista ovat raportoineet Intia ja Yhdysvallat. Kummassakin maassa aiotaan myös kiristää matkustajille asetettuja vaatimuksia testaamisen suhteen.