Tiina Laisi-Puheloinen ylennettiin majuriksi ensimmäisenä reserviläisnaisena.

Tiina Laisi-Puheloinen vastaa puhelimeen Helsingin Messukeskuksesta, jossa on meneillään kasvuyritystapahtuma Slush. Laisi-Puheloisella on täysi aikataulu. Päivän aikana on luvassa on sijoittajatapaamisia ja verkostoitumista sekä puhdasta inspiraation hakemista ja tapahtumista nauttimista.

Slush on Laisi-Puheloiselle vuotuinen riitti, sillä 51-vuotias espoolainen on dynaamiseen hinnoitteluun keskittyneen kasvuyritys Priceffin osakas ja hallituksen puheenjohtaja.

Laisi-Puheloisen nykyisen tehtävän tausta sopii hyvin kuvaamaan verkostoitumisen merkitystä. Hän aloitti vapaaehtoisen asepalveluksen vuonna 1996 Dragsvikissä Tammisaaressa. Ensimmäiset vapaaehtoiset naiset olivat aloittaneet asepalveluksen edellisenä vuonna.

”Priceffin perustaja Anders Ekholm oli alokkaana samassa joukkueessa kuin minä”, Laisi-Puheloinen kertoo.

Laisi-Puheloisen ja Puolustusvoimien yhteistyö ei jäänyt asepalvelukseen, sillä hänet ylennetään itsenäisyyspäivänä reservin majuriksi. Majurin arvo on reserviläiselle korkein mahdollinen ylennys.

Laisi-Puheloinen on ensimmäinen majuriksi ylennetty nainen, joka ei ole käynyt kadettikoulua. Aiemmin majuriksi on ylennetty pääasiassa kadettikoulun käyneitä, aktiivipalveluksessa olevia naisupseereita.

Viime vuonna reservin majuriksi ylennettiin Titta Lindqvist , joka suoritti kadettikoulun mutta siirtyi myöhemmin aktiivipalveluksesta reserviin.

Laisi-Puheloinen on kiitollinen ylennyksestä mutta muistuttaa, että ylennys ei ole palkinto vaan yleneminen on osa reserviläisen tehtävänkuvien muuttumista.

”Kun käy kertausharjoituksissa ja suoriutuu niissä hyvin, niin ylennyksiä voi tulla. Suomella on reserviläisarmeija, eikä ammattiupseereita riitä läheskään kaikkiin poikkeusolojen tehtäviin, joten reserviläisilläkin pitää olla ylennyspolku”, Laisi-Puheloinen sanoo.

Tiina Laisi-Puheloinen käy mielellään kertausharjoituksissa. ”Maanpuolustukselle löytyy aina aikaa.”

Mitä tuore reservin majuri sitten tekee kertausharjoituksissa?

”Poikkeusolojen tehtävistä ei sovi puhua, mutta sanotaanko, että lähden edelleen mielelläni kertausharjoituksiin aina, kun kutsu käy. Maanpuolustukselle löytyy aina aikaa”, Laisi-Puheloinen sanoo.

Tänä vuonna tuli kuluneeksi 26 vuotta siitä, kun naisten vapaaehtoinen asepalvelus mahdollistettiin. Ensimmäiset 25 naista aloittivat palveluksensa vuonna 1995 Ilmavoimien teknillisessä koulussa Kuorevedellä ja Hämeen rykmentin urheilukoulussa Lahdessa.

Seuraavana vuonna avautui mahdollisuus myös tavallisiin joukko-osastoihin, joihin otettiin 200 naista. Laisi-Puheloinen aloitti asepalveluksensa alkuvuonna 1996 Uudenmaan prikaatissa.

Kouvolassa syntynyt nainen halusi ruotsinkieliseen joukko-osastoon juuri kielen takia.

”Ajattelin, että se olisi hyvä mahdollisuus oppia maanpuolustuksen lisäksi myös ruotsia. Jälkikäteen ajateltuna valinta oli hyvä, sillä nyt uskallan avata suuni ruotsiksi.”

Laisi-Puheloisen tavoitteena oli päästä johtajakoulutukseen joko aliupseerikouluun tai reserviupseerikouluun Haminaan, ja hän pääsikin Haminaan.

Upseerin uralle hän ei kuitenkaan lähtenyt.

”Olin hieman vanha upseerin uralle, sillä kotiuduin 26-vuotiaana ja olin aiemmin jo valmistunut yliopistosta maisteriksi. Jos olisin ollut vähän nuorempi, olisin saattanut valita upseerin uran.”

Laisi-Puheloinen jatkoi Puolustusvoimien palveluksessa siviilitehtävissä seitsemän vuotta ja toimi rauhanturvaajana Kosovossa vuonna 2002.

Vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuu vuosittain noin 1 600 naista.

Naisten asepalvelus on ajankohtainen, sillä asevelvollisuuskomitea esitti lokakuussa, että kutsunnat olisivat palkolliset jatkossa myös naisille.

Ideana olisi, että naiset velvoitettaisiin kutsuntoihin, mutta asepalvelus jäisi vapaaehtoiseksi. Pakolliset kutsunnat voisivat lisätä naisten maanpuolustustahtoa.

Laisi-Puheloinen pitää ajatusta kannatettavana.

”Mahdollisen uudistuksen hyöty riippuu siitä, miten se toteutetaan. Maanpuolustuksen tiedotuksen lisäämisestä ei ole yhteiskunnassa ainakaan haittaa.”

Hän teki jo asepalveluksensa aikana tutkimusta naisvarusmiesten sopeutumisesta armeijaan. Tutkimus nimeltään Naisten sopeutuminen sotilasorganisaatioon julkaistiin vuonna 1998.

Vaikka tutkimuksen tulokset ovat yli 20 vuotta vanhoja, niistä voi löytää yhtymäkohtia nykypäivään.

Tutkimuksen mukaan hyvin sopeutuva ja toimintakuntoinen naissotilas on fyysisesti hyvässä kunnossa. Nainen pärjää armeijan asettamissa vaatimuksissa, on sosiaalinen, huumorintajuinen, psyykkisesti vahva ja tulee toimeen miesten kanssa.

Laisi-Puheloinen korostaa, että naisten tavoitteet asepalveluksen suhteen ovat moninaiset.

”Se ei ole sukupuolikysymys. Osa naisista hakee johtajakoulutusta, osa haluaa esimerkiksi suunnata poliisin uralle, joten he hakeutuvat sotilaspoliiseiksi”, Laisi-Puheloinen sanoo.

Naisvarusmiesten kohtelu Puolustusvoimissa nousee aika-ajoin esille mediassa. HS kertoi marraskuussa naisvarusmiehestä, joka koki jatkuvaa epäasiallista käytöstä armeijassa.

Epäasiallinen käytös nousi esiin myös Laisi-Puheloisen tutkimuksessa. Osa vuonna 1996 asepalveluksen aloittaneista naisista kertoi, että osa varusmiehistä ja kantahenkilökunnasta suhtautui negatiivisesti naisiin. Laisi-Puheloinen korostaa, että häirintä ei ollut seksuaalissävytteistä vaan pääasiassa vähättelyä.

”Sanottiin esimerkiksi, että ’eihän teistä ole mihinkään’. Miesten vähättelevä asenne ei syntynyt varusmiesaikana eikä se toisaalta kadonnut mihinkään palveluksen aikana. Osalle miehistä naisjohtajuus on vaikea pala edelleenkin.”

Laisi-Puheloinen pitää edelleen yhteyttä useisiin vuonna 1996 asepalveluksensa aloittaneisiin naisiin. Monia yhdistää nykyään metsästysharrastus. Laisi-Puheloinen on saanut tänä syksynä jo kaadettua yhden hirven ja on lähdössä seuraavaksi peurajahtiin.

Metsästys on vastapainoa kiireiselle arjelle.

”Metsästys kiinnostaa asepalveluksen suorittaneita naisia, sillä meillä on tottumus aseenkäsittelyyn ja rakkaus luonnossa liikkumiseen ja erähenkisyyteen. ”

Metsästykseen kuuluu myös eettisyys: Laisi-Puheloinen syö mieluiten itse kaatamansa eläimen lihaa.

Koronarajoitukset sekoittavat taas monen suomalaisen tämän vuoden itsenäisyyspäivän suunnitelmat. Laisi-Puheloinen kertoo, että ennen itsenäisyyspäivää järjestetään yleensä perinteinen ylennysjuhla Helsingin Ritarihuoneella, mutta se on peruttu epidemian vuoksi.

”Korona-aikana ei ole ehtinyt muodostua mitään erityisiä juhlaperinteitä. Itsenäisyyspäivänä mietin veteraanien ja lottien perintöä sekä heidän merkitystään isänmaalle.”

Kiitollisuus kohdistuu lisäksi myös nykypäivän ihmisryhmiin kuten esimerkiksi yrittäjiin, jotka rakentavat yhteiskuntaa.

”Sekä yhteiskuntaa ylläpitäviin ryhmiin, jotka jaksavat vaikeissa olosuhteissa: hoitajiin, poliiseihin ja upseereihin.”