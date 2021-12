Koronarokotukset jakavat nuorempien lasten vanhempien mielipiteitä, mutta toisaalta osa ei ole miettinyt asiaa vielä juuri ollenkaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina suosittelevansa rokotuksia vain osalle 5–11-vuotiaista lapsista, mutta osa vanhemmista olisi odottanut erilaista ratkaisua.

Esimerkiksi 8-vuotiaan Kerttu Räisäsen äiti Ulla Räisänen uskoi vielä torstaina päivällä, että rokotuksia suositeltaisiin jo kaikille ikäryhmän lapsille.

”Aion olla ensimmäisenä jonossa varamaassa hänelle ajan”, hän sanoi tuolloin.

”Meillä on kotona riskiryhmää, ja senkin puolesta meidän mielestämme on tärkeää, että kaikki perheessä saavat rokotteen. Sillä suojellaan itseä ja muita.”

Toisaalta moni vanhempi toivoo myös lasten rokotusten kohdalla erityistä harkintaa. HS kysyi alakouluikäisten lasten vanhemmilta, mitä he ajattelevat lastensa rokottamisesta ja millaisia huolia tai iloja siihen liittyy.

THL suosittelee, että koronarokotuksia annetaan 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille, kun lapsille tarkoitettuja rokotevalmisteita saadaan Suomeen. THL:n arvion mukaan tämä voisi tapahtua joulukuussa.

Lisäksi THL suosittelee rokotuksia niille lapsille, joiden lähipiiriin kuuluu vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä. Muiden ikäryhmän lasten osalta THL odottaa lisätietoja ”rokotusten turvallisuudesta ikäryhmässä ja erityisesti harvinaisten haittavaikutusten osalta”.

”Kun ryhmän oma tautitaakka on matala, rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia. Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää”, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoi tiedotteessa.

Räisäsen vanhempi tytär sai rokotuksen heti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun tämä oli täyttänyt 12 vuotta.

”Lapsille annetaan monia muitakin rokotuksia, ja ne eivät ole lainkaan kiistanalaisia. En näe, mikä tässä on erilaista”, sanoi isä Stuart Hughes.

Ajattelevatko vanhemmat lasten rokotuksista eri tavalla kuin omistaan?

”Aikuisilla se on akuutimpaa. Mahdollisuus kuolla on suurempi, joten se on tietenkin hieman eri asia”, sanoo Hughes.

”Ja ehkä vanhempana ajattelee, että vastuu toisesta ihmisestä on merkittävä ja painaa, mutta luotan lääketieteeseen tässä aivan täysin. Siinä mielessä on mielestäni vastuullinen teko rokotuttaa lapsi”, jatkaa Räisänen.

Kerttu ja Ulla Räisänen sekä Stuart Hughes eivät ole juuri huolissaan koronarokotuksen sivuvaikutuksista lapsille. ”Olen enemmän huolissani tien ylittämisestä”, Hughes sanoo.

Varovaisemmalla kannalla on toisen alakoululaisen vanhempi Mika Anttila. Hänen mielestään lasten rokottamista tulee harkita tarkkaan ja siihen on suuri kynnys.

”Narkolepsia on vielä niin hyvin mielessä”, Anttila sanoo viitaten Pandemrix-rokotteeseen, jota annettiin vuoden 2009 sikainfluenssaan.

Anttilan mukaan perhe ei muuten ole rokotevastainen, ja lapsi on saanut kaikki suositellut rokotukset. Hän kertoo ottaneensa itsekin koronarokotusta molemmat annokset, vaikka sekin jännitti hieman.

Anttilan mukaan 5–11-vuotiaiden lasten rokotukset ovat ”ihan ok, jos THL sen päättää”.

”Mutta jos hallitus alkaa siihen puuttua, sitten se ei ole ok.”

Myös 12-vuotiaan Anwar Husseenin äiti Fardowsa Abdullah on suhtautunut lasten rokottamiseen varautuneesti.

Hän ei ole halunnut, että Husseen ottaa vielä rokotusta, mutta itse hän on ottanut kaksi rokotusta ja haluaa kolmannenkin.

”Ihmiset ovat sanoneet, että koronarokotus ei ole lapselle hyvä. Mutta jos tulee huonompi tilanne, haluan myös 12- ja 11-vuotiailleni rokotukset.”

Abdullah perustelee kantaansa esimerkiksi sillä, että hänen kaverinsa samanikäinen lapsi sai koronavirusrokotuksesta lieviä sivuvaikutuksia.

”Hän on nyt parantunut. Tuli kuumetta, eikä hän pystynyt leikkimään”, Abdullah kertoo.

Kiinasta kotoisin oleva Hailian Li puolestaan huomauttaa, että hänen kotimaansa rokottaa jo 3-vuotiaitakin.

Kiina on hyväksynyt kaksi Sinopharm-rokotetta ja yhden Sinovac-rokotteen 3–11-vuotiaille lapsille. Kiinassa ainakin Zhejiang-provinssi on ilmoittanut saavansa koko 3–11-vuotiaiden ikäluokan rokotettua joulukuussa.

Lillä ei ole vahvaa kantaa siihen, tulisiko hänen omat lapsensa rokottaa, eikä asiasta ole vielä keskusteltu kotona. Kuusitoistavuotias tytär on sen jo ottanut omasta tahdostaan, mutta 8-vuotias vielä odottaa vuoroaan.

”Lapsi itse päättää, haluaako hän ottaa vai ei”, Li sanoo.

Saija, Lauri ja Lasse Raskin perheessä lasten rokotuksia on ylipäätään pohdittu varsin vähän.

”Mitäs pohdittavaa siinä on? Kaikki rokotteet otetaan, mitä annetaan”, sanoo Lauri Rask.

”Mielestäni rokotteet ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Otamme kaikki aina rokotteet, mitä on saatavilla”, sanoo Saija Rask.

Saija Rask kertoo kuitenkin jo miettineensä, voisiko 11-vuotias Lasse saada rokotteensa etuajassa ennen 12-vuotispäiväänsä. Hänen käsityksensä kuitenkin on, että se ei onnistuisi.

Lauri, Saija ja Lasse Rask suhtautuvat myönteisesti koronarokotuksiin. Yksitoistavuotias Lasse Rask on koko perheen viimeinen rokottamaton, sillä yläkoululainen isosiskokin on jo saanut kaksi annosta.

Myös Lasse Rask itse haluaisi rokotuksen.

”Jos saisin päättää, mieluiten hankkisin rokotteen niin aikaisin kuin mahdollista”, hän sanoo.

Varsinaisesta pistoksesta hän ei ole erityisen innoissaan, sillä se nipistää vähän, eikä hän pidä minkäänlaisesta kivusta. Hän olisi kuitenkin valmis kestämään sen.

”En mä vain halua sitä koronaa. Ei olisi varmaan kivaa istua kotona sängyssä koko päivää.”

THL:n tulevista 5–11-vuotiaita koskevista päätöksistä riippumatta nyt 11-vuotiaalle Raskille rokotusvuoro koittaa joka tapauksessa ensi vuonna.