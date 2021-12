Tampereen keskustassa suuri tulipalo maan alla – Myrkyllistä savua ilmassa, vaaratiedote annettu

Loukkaantuneista ei ole tietoa. Sammutuskalustoa tuotu lentokentältä.

Tampereen keskustassa on syttynyt suuri tulipalo maan alla. Palo on Rautatienkadun ja Verkatehtaankadun risteyksessä.

Paikalla on viemärisaneeraustyömaa, ja palo on syttynyt viemärityömaan alla. Loukkaantuneista ei ole tietoa. Poliisi on eristänyt alueen.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mika Kupiainen kertoi Aamulehdelle hieman iltaseitsemän jälkeen, että palosta leviää myrkyllistä savukaasua ja ihmisten tulisi poistua paikalta. Kupiainen sanoo, että myös lähialueilla asuvien tulee sulkea ikkunat sekä ilmastointi.

Kupiaisen mukaan toistaiseksi ei ole tietoa siitä, kuinka laajasta palosta on kyse.

Palosta on annettu myös vaaratiedote, jossa kerrotaan, että ilmaan leviää vaarallista savua ja alueen ihmisten kehotetaan pysymään sisätiloissa ja odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Paikalla ollut Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski kertoo, että paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Paikalle on tuotu sammutuskalustoa myös lentokentältä.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ensitiedote tulipalosta maan alla tuli noin puoli seitsemän aikaan illalla.

Video kuvattu Sorin aukion suunnasta:

Uutinen päivittyy.