Viittä paikallista miestä epäillään terroristisen teon suunnittelusta. Kankaanpäässä uutinen on otettu vastaan ihmetyksellä ja osin tyrmistykselläkin.

Vihteljärven kyläkaupan, Wihtiksen, ovi käy perjantai-iltana verkkaiseen tahtiin. Kyläläiset käyvät tekemässä pieniä kauppahankintoja ja pysähtyvät rupattelemaan tuttujen kanssa.

Perjantaina julki tullut uutinen Kankaanpään alueella tutkittavasta terrorismirikoksen valmistelusta on luonnollisesti kyläläisten huulilla. Mielipiteitä löytyy, mutta kukaan ei halua kommentoida asiaa nimellään. Päällimmäisenä on epäuskoisuus, miten pienellä kylällä voi tapahtua vastaavanlaista toimintaa.

Kiinniotetut tuntuivat olevan kyläläisille ainakin jollain tasolla tuttuja.

”Kyllä heidät täällä kylällä tunnetaan ja tiedetään. Elävät täysin omissa oloissaan”, kommentoi nimettömänä pysyttelevä mies.

”Päällimmäisenä tulee mieleen kysymys, mitä tällä kaikella oikein on haettu ja mitä he ovat oikeasti suunnitelleet”, mies jatkaa.

Kaupassa aikaa viettävä nuori mies myöntää tuntevansa ainakin yhden vangituista henkilöistä, joka on asunut Kankaanpään Vihteljärvellä. Mies oli itse paikalla todistamassa poliisioperaatiota.

”Kyllä siinä vähän ihmeteltiin, kun tuolla kyläraitilla oli paljon poliiseja. Siellä oli myös tumma panssariauto ja mustiin haalareihin pukeutunut poliisi.”

Kyläkauppiaat Teuvo ja Taina Roskala tuntevat ainakin osan vangituista henkilöistä. ”Kaupalla he eivät ole aiheuttaneet ongelmia.”

Kyläkauppiaana toimiva, Vihteljärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Roskala on tapahtuneesta ymmällään.

”Täysin yllättävää, kun eletään tämmöisessä lintukodossa. Tämä on hiljainen ja rauhallinen kylä”, toteaa Roskala.

Myös Roskala tietää ainakin osan vangituista henkilöistä.

”Kyllä he kaupalla ovat käyneet, mutta eivät he ole erottuneet muusta asiakaskunnasta. He ovat tehneet ostoksensa eikä heidän kanssaan ole ollut koskaan ongelmia. Tiedämme missä pojat asuvat, mutta tänä syksynä heitä ei ole kaupalla juurikaan näkynyt. Ehkä kerran koko syksyn aikana.”

Roskalan mukaan nyt paljastunut toiminta ei ole hyväksyttävää.

”Lain mukaan pitää olla ja elää. Väkisinkin sitä ajattelee, mihin tämä maailma on menossa ja mistä tämmöinen johtuu.”

Kankaanpäässä perjantain uutiset vakavista terrorismiepäilyistä on otettu vastaan ihmetyksellä ja osin tyrmistykselläkin.

”Otsikoista katselin, mitä on tapahtunut, mutta ei täällä ole ollut mitään puhetta. Henkilökunta ei tiennyt mitään ja se tarkoittaa, että asiakkaatkaan eivät ole asiasta puhuneet. Erikoista, ettei ole huhumylly pyörinyt Cittarin kulmilla, vaikka poliisin isku oli jo tiistaina. Se on kyllä ihme, sillä yleensä tieto kulkee nopeasti”, Kankaanpään Citymarketin kauppias Kimmo Jääskeläinen sanoo.

Monessa torin varren kivijalkakaupassa valtakunnan uutisten ykkös­puheen­aiheesta ei oltu kuultu mitään.

”Uutiset tulivat ihan puun takaa. Kukaan asiakkaista ei ole puhunut mitään”, toria vastapäätä optikkoliikettä pitävä Jukka Kangasniemi sanoo.

Edes torstaina eli perinteisesti vilkkaana toripäivänä ei kiertänyt kummasteluja poliisin tiistaina käyttämistä panssariajoneuvoista ja virkavallan tekemästä iskusta.

Kankaanpääläinen kansanedustaja Heidi Viljanen (sd) kuuli vajaan 13 000 asukkaan kotikaupunkinsa kummallisesta viikosta eduskuntatalossa. Etenkin perjantain uutiset hämmensivät.

”Luin uutisia työmaalla ja sain sen tiimoilta myös puheluja, että oletko kuullut, että tällaista on tapahtunut”, Viljanen hämmästelee.

Satakunnan käräjäoikeudessa perjantaina pidetyn vangitsemis­oikeudenkäynnin rikosnimikkeet ovat kovia. Terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu ja terroristisessa tarkoituksessa tehty tahallinen räjähderikos eivät esiinny käräjä­oikeuksien juttulistoilla usein.

”Suojelupoliisi on kyllä tällaisista asioista varoitellut, mutta on kyllä erikoista, että tällaista tapahtuu Pohjois-Satakunnassa. Ainakin sen ajatuksen tämä herättää, että ikinä ei tiedä, missä ja milloin, mitäkin suunnitellaan”, Viljanen sanoo.

”Ovat nämä pysäyttäviä uutisia. Tiedossa on, että Suojelupoliisi seuraa ja tekee taustalla työtä, jossa seurannassa on tiettyjä ihmisiä”, Viljanen sanoo.

Yksi vangitsemisoikeudenkäynnissä olleista kiinniotetuista on Jämijärveltä. Kunnanjohtaja Markus Ojakoski oli tämän viikon tapahtumista yllättänyt.

”Ei tämä tietysti ole mukava asia. Mitään sellaista taustaa ei ole ollut tiedossa, että tällaista olisi tiennyt”, Ojakoski sanoo.