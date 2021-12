Pakkasen purevuutta lisää idän ja koillisen väliltä puhaltava tuuli, joka voi olla navakkaa tai jopa kovaa merialueilla.

Eteläisessä Suomessa pakkanen kiristyy Ilmatieteenlaitoksen päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan lauantai-illan ja sunnuntain aikana.

”Pilvisyyttä on jonkin verran etelässä, mutta se on selkiintymään päin, ja samalla sää on kylmenemään päin. Merialueilla on navakkaa tai välillä kovaakin tuulta ja kylmä viima lisää pakkasen purevuutta. Tuulen suunta on idän ja koillisen väliltä. Nyt on todella kylmät oltavat Etelä-Suomea myöten.”

Viljamaan mukaan säätilanteeseen ei ole luvassa suuria muutoksia muutamaan päivään. Etenkin rannikon tuntumassa on tiedossa kylmää ja tuulista säätä.

Sunnuntai-iltana pakkasta voi olla Uudenmaan pohjoisosissa 18 tai jopa 20 astetta. Pakkasessa on siis havaittavissa selvää kiristymistä.

Lumea kaipaaville on tiedossa ikäviä uutisia, sillä vaikka merialueella on tiedossa lumisateita, maihin asti ne eivät yllä.

”Suomenlahdella voi esiintyä lumikuuroja parin päivän ajan, mutta luultavasti ne pysyvät merellä eivätkä ole rantautumassa maihin”, Viljamaa sanoo.

Maanantaina eli itsenäisyyspäivänä pakkanen on kireää kautta maan, ja enimmäkseen luvassa on poutaa. Lämpötila vaihtelee 15–17 pakkasasteen välillä, etelässä puolestaan pakkasasteita on noin kymmenen.

Talviset pakkaset jatkuvat Viljamaan mukaan myös etelässä useita päiviä.

”Vasta ensi viikon lopulla tuulen suunta kääntyy etelän puolelle ja pakkaset vähän hellittävät perjantain ja viikonlopun aikana viimeistään, ehkä jo torstain aikana.”

”Perjantaina lounaasta tuleva matalapainealue on jo melko lähellä ja säätyyppi voi muuttua sateisemmaksi. Lunta voi tulla silloin etelä- ja länsiosaan maata. Viikonlopun aikana Ahvenanmaalla ja saaristossa lämpötila kääntyy plussan puolelle.”

”Maan itä- ja pohjoisosissa pakkaset kuitenkin jatkuvat viikonloppunakin. Sielläkin tosin pakkaset hieman hellittävät ja pakkasasteita on noin viidestä kymmeneen.”