Linnan juhlat ja Puolustusvoimien paraati peruttiin koronavirustilanteen heikentymisen vuoksi.

Itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestetään poliisin tietojen mukaan mielenosoituskulkueita.

Suomi herää -kulkue kokoontuu Rautatientorilla kello 15 ja jatkaa sieltä Eduskuntatalolle. Helsinki ilman natseja -kulkue kokoontuu Narinkkatorille noin kello 16.30 ja etenee sieltä Töölöön ja Taivallahdenaukiolle. 612-kulkue kokoontuu Töölöntorille kello 18 ja liikkuu alustavasti Töölön alueella.

Kulkueet vaikuttavat liikenteeseen Helsingin keskustassa. Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Heikki Porola kertoi STT:lle aiemmin, että tämänhetkiset kokoontumisrajoitukset eivät estä itsenäisyyspäivän mielenosoitusten järjestämistä.

Itsenäisyyspäivää juhlitaan Suomessa maanantaina poikkeuksellisissa oloissa jo toista kertaa koronaviruspandemian vuoksi. Perinteiset Linnan juhlat päätettiin marraskuussa peruuttaa heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Näin ollen Yleisradio ei myöskään näytä televisiossa presidentin vastaanottoa, mutta haastattelee presidentti Sauli Niinistöä ja hänen puolisoaan Jenni Haukiota. Tämän lisäksi lähetyksessä kuullaan veteraanien ja lottien sekä koronaviruspandemian aikana ansioituneiden henkilöiden ajatuksia.

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati päätettiin niin ikään perua tämän vuoden osalta. Paraati oheistapahtumineen oli määrä järjestää Lahdessa.

Suomalaisuuden liitto järjestää valtakunnallisen lipunnoston Tähtitorninmäellä Helsingissä itsenäisyyspäivän aamuna kello yhdeksältä. Yleisö on tervetullut paikalle, mutta järjestäjä suosittelee vahvasti kasvomaskin käyttämistä ja turvavälien pitämistä. Viime vuonna lipunnosto järjestettiin Hämeenlinnassa ilman yleisöä.

Ylioppilaskunnat järjestävät itsenäisyyspäivän kulkueita eri puolella Suomea. Esimerkiksi Helsingissä soihtukulkue lähtee liikkeelle Hietaniemestä ja päätyy lopulta Senaatintorille.

Esimerkiksi Tampereella itsenäisyyspäivän perinteinen kansanjuhla Keskustorilla on peruttu heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Keskustoria ympäröivät rakennukset kuitenkin valaistaan talvisilla valoteoksilla Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Valot ovat nähtävillä jo ennen itsenäisyyspäivää.

Myös Lappeenrannassa Lappeenrantasalin itsenäisyyspäivän juhla on peruttu. Muistomerkeillä järjestettävät seppeleenlaskutilaisuudet järjestetään ilman yleisöä. Lappeenrannan kaupunki toivoo, että itsenäisyyspäivää juhlistettaisiin valaisemalla ulko- ja sisätiloja sekä sytyttämällä ikkunalle kaksi kynttilää illalla kello 18–20.

Esimerkiksi Oulussa kansalaisjuhlaan otetaan rajattu määrä yleisöä. Kansalaisjuhlan ohjelma lähetetään ensimmäistä kertaa verkkoon.

Helsingissä vastaremontoidun Merikasarmin tilat valaistaan sinivalkoisin sävyin. Merikasarmin vanhin osa on valmistunut 1820. Sen on suunnitellut arkkitehti C. L. Engel kasarmirakennukseksi venäläisille sotilaille. Nykyään tiloissa toimii ulkoministeriö.

Itsenäisyyspäivänä monet ruokakaupat ovat auki. Alkon myymälät on suljettu.