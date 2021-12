Tarkkaa aikaa tilausten lopettamiselle ei voida vielä sanoa, sillä päätös riippuu muun muassa rokotusinnokkuudesta, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

Suomi on hyvin pian siinä tilanteessa, että koronarokote­tilaukset voidaan lopettaa, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Suomen tilaamat koronarokotemäärät riittävät Kontion arvion mukaan hyvin, kunhan aikuisten tehosteannoksissa käytetään Modernan Spikevax-rokotetta.

”Viime viikolla annoksia oli varastossa 1,5 miljoonaa. Lisäksi uusia annoksia tuli viikon aikana noin 300 000”, Kontio sanoo.

Määrästä ei ole vähennetty viikon aikana annettuja rokotuksia. Määriin on laskettu Spikevax-rokotteet puolikkaina, sillä THL on linjannut sen tehostekäytöstä puolikkaana. Suomessa olevista rokoteannoksista kaksi kolmasosaa on Spikevaxia.

Tarkkaa aikaa tilauksen lopettamiselle ei voida vielä sanoa, sillä päätös riippuu muun muassa rokotusinnokkuudesta ja siitä, aletaanko Suomessa varautua jo ensi syksyn rokotuksiin esimerkiksi pakastamalla rokotteita.

Epävarmuutta tulevaan luo se, ettei ole vielä varmaa, miten käytössä olevat rokotteet toimivat omikronmuunnosta vastaan eli pitääkö rokotteita muokata. Lääkevalmistajien arvion mukaan muokkaamisessa menisi noin kolme kuukautta.

”Osa EU-maista on ostanut väestölleen melkein kymmenkertaiset määrät koronarokotteita. Suomi ei ole näin tehnyt”, Kontio sanoo.

Suomen ratkaisu on hänen mukaansa sikäli hyvä, että Suomessa ei jää rokotteita yli. Jos ylimääräisiä rokotteita kuitenkin ilmenee, ne lahjoitetaan Covax-ohjelman kautta.

Suomi päätti viime viikolla sekä koronarokotteiden tarjoamisesta 5–11-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville lapsille että suosituksesta tarjota kolmansia annoksia 5–6 kuukautta toisen annoksen jälkeen kaikille 18 vuotta täyttäneille.

Lasten rokotteita tulee Suomeen viikon 50 puolivälissä eli joulukuun puolivälissä noin 162 000 annosta. Lisäannoksia saadaan tammikuun alussa. 5–11-vuotiaille tarjotaan Comirnatya samalla annosvälillä kuin aikuisille eli 6–12 viikon välein. Annos on pienempi, 10 mikrogrammaa.

Euroopan lääkevirasto suositteli rokotteen käytön laajentamista lapsiin 25. marraskuuta. Samana päivänä Euroopan komissio myönsi lasten valmisteelle myyntiluvan.

Suomi tilaa erikseen Spikevaxin sekä Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotetteen annokset.

Spikevaxin osalta Suomen tilaama annosmäärä täyttyy vuoden loppuun mennessä eli toimitukseen tulee tauko, Kontio kertoo. Seuraavat annokset saapuvat maahan maalis–huhtikuussa.

Comirnatyn osalta Suomi ilmoittaa tarvitsemansa määrän ensi vuoden alusta lähtien viikoittain. Viikoittaiset annosmäärät ovat olleet noin 200 000 annosta. Rokoteannokset voivat olla joko lasten tai aikuisten.

”Viikolle 50 tilattu annosmäärä on maksimimäärä. Sille viikolle ei tule aikuisten annoksia”, Kontio sanoo.