Lähes mitätön huume­tutkinta johti historiallisen terrorismi­jutun jäljille – Tällainen on viiden miehen ”Kankaan­pään ryhmä”, jota poliisi epäilee raskaista rikoksista

Kuohuttavia rikosnimikkeitä edelsi miesten epäilty murtautuminen jämijärveläiselle kesäasunnolle. Äärioikeistolaisia epäillään nyt ensimmäistä kertaa Suomen lähihistoriassa terrorismirikoksista.

Kankaanpään seudun terrorismirikosepäilyt alkoivat paljastua lähes mitättömän kuuloisesta rikostutkinnasta. Jutusta aukesi vyyhti, jollaista tuskin kukaan osasi ensi alkuun ennustaa.

Perjantaina Satakunnan käräjäoikeus vangitsi terrorismirikosepäilyjen vuoksi viisi 23–26-vuotiasta miestä, jotka ovat asuneet Kankaanpään seudulla.

Kyseisen ryhmän jäljille poliisi pääsi alun perin pienen huumejutun tutkinnasta. Tutkinnanjohtaja Toni Sjöblomin mukaan kyse oli tapauksesta, jollainen voi tulla vastaan täysin normaalisti päivittäis­rikos­tutkinnassa.

”Se vain kuvastaa sitä, miten skarppina rikostutkijoiden tulee olla. Asioiden yhteydessä voi tulla esille asioita, jotka johtavat toisiin asioihin”, Sjöblom kommentoi HS:lle tiistaina.

HS kokosi tiedot siitä, mitä terrorismi­rikoksista epäillystä ”Kankaanpään ryhmästä” tiedetään julkisuudessa.

Vangitut miehet ovat poliisin mukaan muodostaneet radikaaliin äärioikeistolaiseen ideologiaan perustuvan ryhmittymän, jonka epäillään suunnitelleen terroristista tekoa.

Epäillyt terrorismirikokset ajoittuivat julkisten vangitsemispäätösten perusteella pelkästään touko–joulukuulle 2019. Miehiä ei siis vangittu kovin tuoreista teoista epäiltyinä. On kuitenkin mahdollista, että epäiltyjen rikosten tekoajat vielä muuttuvat esitutkinnan aikana.

Poliisi on tiedottanut epäilevänsä terroristisessa tarkoituksessa tehtyä törkeää ampuma-aserikosta, terroristisessa tarkoituksessa tehtyä tahallista räjähde­rikosta, terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelua ja terroristisessa tarkoituksessa tehtyä törkeää varkautta.

Tiedotustilaisuudessa esiteltiin kuvia poliisin takavarikoimista aseista ja räjähdysaineista.

Miehet ovat olleet kertaalleen aiemmin vangittuina lähes vastaavilla rikosnimikkeillä ilman terroristista tarkoitusta. Tämä heistä tiedetään nyt.

1. 25-vuotias lavialainen: vangittu muita epäiltyjä vähäisemmällä näytöllä

Vangitsemistietojen perusteella 25-vuotiasta lavialaismiestä epäillään terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta toukokuun alkupuolelta 2019 alkaen. Hänen asemansa poikkeaa muista epäillyistä ainakin kahdella tavalla.

Muut epäillyt vangittiin valmistelurikoksen ohella myös terroristisessa tarkoituksessa tehdystä tahallisesta räjähderikoksesta epäiltyinä.

Lisäksi muut henkilöt vangittiin todennäköisin syin rikoksista epäiltyinä, kun taas 25-vuotias mies vangittiin vähäisemmällä syytä epäillä -perusteella. Käräjäoikeus ei siten pitänyt poliisin näyttöä 25-vuotiaan osalta yhtä vahvana kuin muiden epäiltyjen osalta.

Syytä epäillä -perusteinen vangitseminen merkitsee käytännössä, että poliisin on tämän viikon perjantaihin mennessä löydettävä lisänäyttöä, jos se haluaa pitää epäillyn vangittuna.

25-vuotiasta miestä ei ole HS:n tietojen mukaan tuomittu aiemmin rikoksesta. Aiemmin lavialaismies oli vangittuna epäillyistä räjähderikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja törkeästä pahoinpitelystä.

Epäillyn räjähderikoksen tekoajasta ja paikasta eli Jämijärvestä voi päätellä, että kyse on ollut samasta tapauksesta, jonka perusteella muita on vangittu tuoreimmassa vangitsemisessa terrorismirikoksista epäiltynä.

2. 26-vuotias kankaanpääläinen: tuomittu pahoinpitelystä

Tätä 26-vuotiasta kankaanpääläistä on luonnehdittu HS:lle eri lähteistä uusnatsiksi ja skinheadiksi, joka on ainakin ajoittain pukeutunut pilottitakkiin ja maihin­nousu­kenkiin.

Tuoreiden vangitsemisten lisäksi epäillyt on vangittu jo aiemmin toisilla nimikkeillä. Tuolloin ne olivat törkeä ampuma-aserikos, varkaus ja perusmuotoinen räjähderikos, jonka tarkoitus on tekoajasta päätellen vaihtunut sittemmin poliisin kirjoissa terroristiseksi.

Epäillyssä varkaudessa on kyse siitä, että miehen epäiltiin yhdessä kolmen muun terrorismirikoksista epäillyn kanssa murtautuneen jämijärveläiselle kesäasunnolle lokakuussa 2018. Poliisin vuosien takaisen tiedotteen perusteella kesäasunnolta vietiin neljä pitkää asetta.

Kankaanpääläismies tuomittiin tämän vuoden toukokuussa toisen epäillyn rikos­kumppaninsa kanssa pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen. Lainvoimaisen tuomion mukaan väkivallanteko tapahtui Bar Majavan ulkopuolella Kankaanpäässä syyskuisena aamuyönä vuonna 2019.

Eräs noin 25-vuotias mies oli lyönyt sanaharkan yhteydessä ensin kankaanpääläismiestä nyrkillä kasvoihin. Sen jälkeen kankaanpääläinen terroririkoksista epäilty löi miestä takaisin kasvoihin. Toinen mies kaatui ja menetti hetkeksi tajuntansa. Sekä kankaanpääläinen epäilty että toinen terrorismijutun epäilty potkivat maassa makaavaa miestä useasti.

Kyseinen 26-vuotias kankaanpääläismies kuuluu kamppailulajien ympärille keskittyneen yhdistyksen hallitukseen, jossa on myös kaksi muuta terrorismirikoksista epäiltyä. Yhdistys ei ole kuitenkaan poliisin perjantaisen tiedotustilaisuuden perusteella oleellinen epäiltyjen rikosten kannalta.

Kankaanpään keskustaa.

3. 23-vuotias mies: tuomittu pahoinpitelystä

23-vuotias epäilty on muutaman vuoden nuorempi kuin muut ryhmän epäillyt. Hänet tuomittiin toukokuussa ravintolan edustan pahoinpitelytapauksesta ehdolliseen vankeuteen yhdessä 26-vuotiaan epäillyn kanssa.

Myös 23-vuotiasta epäiltyä on HS:n haastatteleman henkilön mukaan pidetty Kankaanpään seudulla uusnatsina. Mies kuuluu saman kamppailulajien ympärille keskittyneen yhdistyksen hallitukseen kuin kaksi muuta epäiltyä.

Kahdella epäillyllä on sama sukunimi, ja toinen heistä on tämä 23-vuotias mies. Ilta-Sanomien mukaan kyse on veljeksistä.

Myös 23-vuotias mies on vangittu aiemmin törkeästä ampuma-aserikoksesta, perusmuotoisesta räjähderikoksesta ja varkaudesta.

4. 26-vuotias vihtijärveläinen: ei aiempaa rikostaustaa

Vihtijärveläinen 26-vuotias mies on kirjoittanut ylioppilaaksi Kankaanpäässä. Osa muista epäillyistä näyttää nettitietojen perusteella niin ikään suorittaneen lukion ja osa valmistuneen ammattikoulusta.

26-vuotiasta ei ole HS:n tietojen mukaan tuomittu aiemmin rikoksesta. Myös hänet on kuitenkin aiemmin vangittu epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta, räjähderikoksesta ja varkaudesta.

Herkkupaussi-grilli joulukuussa 2021.

5. 25-vuotias jämijärveläinen: löi nyrkkiraudalla Herkkupaussi-grillin edustalla

Vangitsemistietojen mukaan 25-vuotiaan jämijärveläismiehen epäillään osallistuneen terrorismirikoksiin elokuun alusta 2019 lähtien, kun muilla epäiltyjen rikosten tekoaika alkoi runsaat kaksi ja puoli kuukautta aikaisemmin.

Elokuussa 2014 jämijärveläismies syyllistyi hätävarjelun liioitteluna tehtyyn pahoinpitelyyn ja vaarallisen esineen hallussapitoon Herkkupaussi-grillin edustalla Kankaanpäässä. Hän oli lyönyt toista henkilöä useasti nyrkkiraudalla kasvoihin ja muualle päähän.

Toinen henkilö oli ennen tätä lyönyt itse epäiltyä. Henkilö kertoi oikeudessa ”aukoneensa päätä” epäillylle, koska ei pidä tämän porukasta.

Lisäksi 25-vuotias mies on tuomittu näpistyksestä. Hän oli helmikuussa 2015 ottanut K-Citymarketissa Kankaanpäässä 299 euron arvoisen videokameran hyllystä ja mennyt kaupan kahvioon. Siellä hän otti kameran pakkauksesta ja laittoi sen taskuunsa.

Mies yritti poistua maksamatta kameraa, mutta vartija otti hänet kiinni kaupan pihalla.

Jämijärveläismies on merkitty puheen­johtajaksi kamppailu­laji­yhdistykseen, jonka hallitukseen kuuluu yhteensä kolme epäiltyä.

EPÄILLYN terroristisessa tarkoituksessa tehdyn tahallisen räjähderikoksen tekopaikaksi on merkitty Jämijärvi. Tutkinnanjohtaja Toni Sjöblom sanoi HS:lle tiistaina, että rikosten tekopaikat ovat voineet määräytyä esimerkiksi tehtyjen kotietsintöjen perusteella.

Sjöblom ei kuitenkaan kommentoinut asiaa tarkemmin, eikä lausunnon perusteella voikaan sanoa varmasti, että epäilty räjähderikos liittyisi vaikkapa miehen kotiosoitteeseen. Epäiltyjen hallinnoiman kamppailulajiyhdistyksen yhdeksi tehtäväksi on merkitty tilojen etsiminen yhdistykselle, joten miehillä ei välttämättä ole ollut käytössä kunnollista ulkopuolista tilaa.

Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmistelun tekopaikaksi on puolestaan merkitty Kankaanpää.

Syyttäjien on nostettava syytteet epäillyistä rikoksista maaliskuun 2022 loppuun mennessä.