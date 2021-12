Kun tarkastellaan toisen ja kolmannen annoksen väliaikaa, suomalaiset ovat alkaneet saada kolmansia koronarokotuksia selvästi varhemmin kuin Euroopan unionin asukkaat keskimäärin.

Suomi on muita Euroopan maita jäljessä kolmansien koronarokotusten antamisessa, viime viikolla toisteltiin sosiaalisessa mediassa ja useissa lehdissä. Otsikoiden mukaan Suomi on ”pohjasakkaa” tai ”laahaa EU:n hännillä”.

Tähän johtopäätökseen päädyttiin myös Helsingin Sanomissa, kun verrattiin kolmannen rokoteannoksen saaneiden osuutta Euroopan eri maissa jutun kirjoittamisen hetkellä. Tällaisessa listauksessa Suomi on tosiaan matalalla.

Vertailu ei kuitenkaan ole mielekäs, koska kolmatta rokotusta eli tehosteannosta ei ole tarkoituksenmukaista antaa mahdollisimman pian toisen jälkeen. Jos olisi, kaikki kolme annosta kannattaisi antaa samalla kertaa.

Onko Suomi todella hidastellut kolmansien annosten antamisen kanssa? HS selvitti asiaa tarkastelemalla, kuinka kauan eri maissa on kulunut aikaa kakkos- ja kolmosannosten välillä.

Tarkastelukohdaksi valittiin kuuden prosentin rokotuskattavuus kolmansien annosten osalta, koska se vastasi tarkasteluhetkellä Suomen tilannetta. Keskiviikon tietojen mukaan 6,7 prosenttia suomalaisista on saanut kolmannen annoksen.

Suomen kakkosannosten rokotuskattavuus ylitti kuusi prosenttia 21. toukokuuta. Kolmosannosten kohdalla sama kattavuus ylittyi 4. joulukuuta. Näin ollen Suomelta kului 197 päivää eli noin 6,5 kuukautta kakkosannoksista kolmosannoksiin.

Tämä on linjassa Suomessa syksyllä voimassa olleen suosituksen kanssa: yli 60-vuotiaat ovat saaneet kolmannen annoksen, jos edellisestä rokotuksesta on kulunut kuusi kuukautta. Kuusi kuukautta on ollut myös Euroopan tartuntatautiviraston ECDC:n suosittama minimiaika toisen ja kolmannen rokoteannoksen välille.

Suomen asema kansainvälisessä vertailussa alkoi myös näyttää uudenlaiselta, kun sama tarkastelu tehtiin muiden maiden osalta. Suomen tiedot ovat peräisin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), muiden maiden tiedot Oxfordin yliopiston Our World in Data -projektilta.

Suomi on kuuden prosentin väliaikapisteessä vajaan kuukauden edellä EU-maiden keskiarvosta. Suomi on myös aloittanut kolmannen kierroksen hieman lyhyemmällä välillä kuin Israel ja Britannia, jotka kuuluvat kolmosannoksia eniten jakaneisiin maihin.

Islanti ei ole mukana grafiikassa, koska sieltä kolmannen rokotuskierroksen alkuvaiheen data puuttuu.

Islanti saavutti kuitenkin kolmansien annosten 12 prosentin kattavuuden 127 päivässä eli vain noin neljässä kuukaudessa siitä, kun toisten annosten kattavuus ylitti 12 prosenttia. Siellä kolmansia annoksia on annettu huomattavasti nopeammalla aikataululla kuin Euroopassa keskimäärin.

”Tulos vahvistaa käsitystä, joka minulla on ollut”, sanoo Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja ja immunologian professori Mika Rämet.

”Rokotuksia ei ole pantattu, eivätkä suomalaiset ole olleet muita huonommassa asemassa.”

Rämet ei ole mukana elimissä, jotka tekevät Suomen rokotuspäätökset.

Suomen asema listauksessa vaihtuu tässä tarkastelussa hänniltä kärjen tuntumaan sen takia, että Suomessa toiset rokotteet annettiin pidemmällä välillä ensimmäisiin – eli myöhemmin kuin useissa muissa Euroopan maissa.

Israel ja Britannia jakoivat ensimmäisiä ja toisia annoksia kovaa tahtia jo vuodenvaihteessa. Suomessa rokotteita ei ollut vielä alkuvuodesta runsaasti saatavilla. Niukkuuden vallitessa Suomi päätti asettaa ensimmäiselle ja toiselle rokotukselle 12 viikon välin, jota sittemmin lyhennettiin kahdeksaan ja lopulta kuuteen viikkoon.

Näin saatiin jaetuksi nopeammin ykkösannoksia, jotka Rämetin mukaan antoivat jo hyvin suojaa keväällä vallalla ollutta koronaviruksen muotoa vastaan. Lisäksi THL:n asiantuntijat arvioivat, että immuunisuoja voisi muodostua paremmaksi kuin valmistajien rokotekokeissa käytetyllä kolmen viikon välillä.

Myöhemmin kahden annoksen kattavuus on noussut Suomessa monia edellä olleita vertailumaita korkeammaksi.

Rokotuksista saadun yleisen kokemuksen perusteella pitkä, usean kuukauden rokoteväli antaa yleensä vahvemman ja kestävämmän suojan kuin lyhyt. Kokemuksen puutteessa ei ole varmuutta siitä, mikä on koronarokotteiden ihanteellinen rokotusväli.

Lisäksi uudet virusmuodot muuttavat pelikenttää. Nyt entistä tarttuvammalta vaikuttava omikronmuunnos on tuonut mukaan uuden arvaamattoman muuttujan.

ECDC ja Euroopan lääkevirasto EMA lausuivat tällä viikolla tähän mennessä saadun näytön viittaavan siihen, että tehosteen voisi turvallisesti antaa jo kolme kuukautta kakkosannoksen jälkeen, jos se nähdään kansanterveydellisistä syistä tarpeelliseksi, vaikka voimassa oleva suositusväli onkin kuusi kuukautta.

Suomessa Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä päätyi viime viikolla suosittamaan 5–6 kuukauden väliaikaa. Britannia päätti yrittää omikronilta suojautumista lyhentämällä väliajan kolmeen kuukauteen.

