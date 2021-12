Tartuntaa epäilevän tuplarokotetun on syytä pyöritellä kotitestitikkua nenässään hartaudella, sillä virusta on limakalvoilla vähemmän.

Kotitestin pitäisi olla kaikkien kohdalla luotettava, sillä tartunnan saaneella rokotetullakin virusta on nenän limakalvoilla ja hengitysteissä.

Moni suunnittelee tekevänsä kotona ennen pikkujoulujen tai joulunviettoon lähtemistä koronavirus­tartunnan tunnistavan antigeenitestin eli niin sanotun pikatestin. Mutta kuinka luotettava on kotikäyttöisen testin tulos kahdesti rokotetun kohdalla? Entäpä tunnistavatko pikatestit koronaviruksen omikronmuunnoksen?

”Ei ole osoitettu, ettei kotona tehty antigeenitesti toimisi omikronmuunnoksen tunnistamiseen”, sanoo johtava asiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

”Samoin näyttää siltä, että pcr-testi toimii omikronin aiheuttaman koronatartunnan tunnistamiseen”, Ikonen sanoo.

Ikosen mukaan kotitestin tulos on rokotetunkin kohdalla yhä luotettava, sillä tartunnan saaneella rokotetullakin virusta on nenän limakalvoilla ja hengitysteissä.

”Onhan se toki mahdollista, että rokotteen antama suoja vähentää virusmäärää limakalvoilla.”

Koska kahdesti rokotetulla on limakalvoillaan yleensä vähemmän virusta, voi luotettavan testituloksen saaminen olla hankalampaa.

Lisäksi tulokseen vaikuttaa näytteenoton onnistuminen. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi se, onko testitikkua pyörittänyt nenän limakalvoilla tarpeeksi pitkään ja tarpeeksi syvällä sieraimessa.

”Kotitesteissä on muistettava lukea paketin ohjeet tarkkaan ja noudattaa niitä, jotta testin onnistuminen on taattu paremmin.”

Antigeenitesti soveltuu etenkin oireisen tartunnan tunnistamiseen. Oireettomilla ongelma on se, että jos tartunnan tapahtumahetki ei ole tiedossa, voi oikea-aikainen testin tekeminen olla hankalaa.

”Antigeenitestit ovat hyviä tunnistamaan tartunnan, jos oireiden alkamisesta kulunut 1–5 päivää. Sen jälkeen testien herkkyys alkaa olla heikompi, kun viruksen määrä limakalvoilla vähenee.”

Kotitestit ovat Ikosen mukaan hyvä lisä muulle testaukselle.

Hän ei suosittele pelkkää kotitestiä riskiryhmään kuuluville tai tilanteessa, jossa on vakavampia hengitystieoireita. Oireisen rokotetun tulisi hakeutua etenkin altistumisen jälkeen pcr-testiin vaikka kotitesti näyttäisikin negatiivista.

Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä. Kotitestin tulosten perusteella ei tehdä hoitopäätöksiä eikä vapauteta tartuntatautilääkärin määräämästä eristyksestä tai karanteenista. Jos kotitestin tulos on positiivinen, se tulisi vielä varmistaa terveydenhuollon testillä.

Terveydenhuollossa käytetään yleisesti pcr-testejä. Pcr-testit tunnistavat asiantuntijoiden mukaan omikronmuunnoksen aivan kuten muutkin muunnokset. Pcr-testi on antigeenitestiä herkempi tartunnan tunnistamiseen.

Kuluttajakäyttöisten koronapika­­testien menekki on viime viikkoina ollut voimakkaassa nousussa, mutta niitä ei käytetä samalla tavalla kuin vaikkapa Saksassa.

Osastopäällikkö Taneli Puumalainen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) ilmaisi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) torstaisessa koronatilanne­katsauksessa, että STM on pyytänyt THL:ää arvioimaan mahdollisimman nopeasti eri testausstrategioita. Taustalla on lasten koronatartuntojen määrän nousu sekä halu kohentaa koulujen terveysturvallisuutta.

”Eri maissahan koululaisilla tai perheillä on käytössä kotitestejä. Testejä on tehty säännöllisesti tai jos on oireita tai altistuksen yhteydessä. Olisi aihetta arvioida, löytyykö sellaisia keinoja, joita voitaisiin ottaa käyttöön Suomessa", Puumalainen sanoi.