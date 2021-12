Alustavien tulosten mukaan koronarokotteiden suoja on heikompi omikronia kuin deltavarianttia vastaan, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei rokote suojaisi uudelta variantilta, Rämet kommentoi.

Omikronmuunnoksesta on tihkunut toiveikkuutta herättäviä tietoja siitä, ettei muunnos välttämättä aiheuttaisi vakavaa tautimuotoa. Tampereen yliopiston Rokotetutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet sanoo olevansa kohtalaisen optimistinen omikronmuunnoksen suhteen, vaikka varovaisuuteen on edelleen syytä.

”Kuulostaa huojentavalta. Toistaiseksi kannattaa kuitenkin toimia edelleen niin, että hidastetaan viruksen leviämistä, mutta kyllä omikronmuunnoksesta selvitään”, Rämet kommentoi.

Jo saatuja tiedonmurusia voidaan pitää hyvinä uutisina.

”Joka päivä, kun ei tule uutista siitä, että muunnos näyttää aiheuttavan vaikeaa tautimuotoa, on positiivinen asia. Se puhuu sen olettamuksen puolesta, ettei tauti ole ainakaan vaikeampi”, Rämet sanoo.

Koronaviruksen uudesta muunnoksesta ei vielä tiedetä kovinkaan paljon, mutta pikkuhiljaa siitä saadaan arvioita.

Keskiviikkona lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech tiedottivat, että niiden yhteistyössä kehittämä Comirnaty-rokote näyttäisi antavan kolmannen rokoteannoksen jälkeen riittävän suojan uutta koronavirusmuunnosta omikronia vastaan.

Tiistaina Yhdysvaltain johtava tartuntatauti­asiantuntija Anthony Fauci sanoi, että ”on lähes varmaa”, että omikron aiheuttaa lievempää tautimuotoa kuin deltamuunnos.

Samana päivänä Maailman terveysjärjestön (WHO) hätätilatoiminnan johtaja totesi, että rokotteet oletettavasti suojaavat omikrontartunnan saaneita pahimmilta taudin muodoilta.

Sekä Fauci että WHO ovat todenneet, että alustavien tietojen pohjalta omikronmuunnos vaikuttaisi tarttuvan muita virusvariantteja helpommin koronarokotettuihin ja koronataudin sairastaneisiin.

Havaintoa tukee yleinen periaate siitä, että viruksen kannattaa kehittyä tartuttavammaksi, jotta se pysyy elinvoimaisena.

Rämet toteaa, että viruksen kannalta toimivin ratkaisu on, että se tarttuu mahdollisimman laajasti, muttei aiheuta kovin vakavaa tautia. Virus pääsee leviämään, kun vain lievästi sairastunut ihminen jatkaa liikkumista enemmän verrattuna siihen, että todella sairas ihminen jäisi sairastamaan erilleen muista. Toisaalta myös ihmisen kannalta lievä tautimuoto olisi vakavaa tautia parempi vaihtoehto.

”Tämä olisi sekä ihmisen että viruksen kannalta ideaalitilanne”, Rämet huomauttaa.

Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN raportoi keskiviikkona tuoreesta eteläafrikkalaistutkimuksesta, jonka mukaan omikronvariantti kiertää osittain koronarokotteen antamaa suojaa. Kyse on ensimmäisistä tutkimustuloksista siitä, miten koronaviruksen vasta-aineet tehoavat omikronmuunnokseen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 12 ihmistä, jotka olivat saaneet kaksi Pfizerin koronarokote­annosta. Tutkimusta ei ole vielä vertaisarvioitu.

”Oletetun mukaisesti, kun otetaan huomioon omikronmuunnoksen useat muutokset vasta-aineiden kannalta keskeisissä osissa piikkiproteiinia, rokotteiden ja jo sairastetun koronataudin suoja omikronia vastaan, on tutkimuksen perusteella heikompi kuin niiden suoja deltaa vastaan”, Rämet sanoo.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei koronarokote suojaisi omikronmuunnokselta, Rämet sanoo. Tutkimuksen tekoon osallistunut tutkija totesi CNN:lle, että tulokset olivat parempia kuin mitä tutkijat odottivat.

”Suoja vaikeaa tautimuotoa vastaan säilyy todennäköisesti hyvänä, koska se perustuu puolustussolujen kykyyn tunnistaa viruksen infektoimat solut. Tämä tunnistus taas pohjaa pienempiin osiin piikkiproteiinista ja on siksi virukselle vaikeampi kiertää. Nämä tulokset korostavat kolmannen rokoteannoksen merkitystä, sillä sen avulla vasta-ainetasoja saadaan nostettua niin korkealle, että ne suojaavat myös omikronia vastaan.”

Piikkiproteiinin avulla virus tunkeutuu soluihin.

” ”Virus tulee pyörimään täällä, eivätkä rokotteet pysäytä pandemiaa, vaan ne estävät sairastumasta vakavasti.”

Omikroniin liittyvien tietojen tulkinnassa tarvitaan vielä varovaisuutta, Rämet sanoo. Sairaala- ja tehohoidon tarve ja kuolintapaukset näkyvät usein viiveellä.

Niin Rämet kuin kansainväliset asiantuntijat huomauttavat, ettei Etelä-Afrikan tilannetta voida suoraan yleistää koskemaan muita maita, kuten esimerkiksi Suomea.

Muunnos on levinnyt erityisesti Etelä-Afrikassa, missä sairaalahoidon tarve suhteessa tartuntoihin vaikuttaisi olevan pienempi kuin deltavariantin kohdalla.

Suomessa ja Etelä-Afrikassa on eroja, esimerkiksi maiden ikärakenne on erilainen, Rämet toteaa.

Etelä-Afrikassa seurattu väestö on nuorta, ja nuorilla riski joutua sairaalahoitoon on pienempi. Toisaalta Etelä-Afrikassa on myös paljon koronaviruksen jo sairastaneita, ja muunnos on silti levinnyt siellä. Toisaalta Etelä-Afrikassa on yleisen hiv-infektion vuoksi enemmän immuniteettisuojaltaan poikkeuksellisen haavoittuvaisia kuin Suomessa.

Tiistaina brittilehti The Guardian kertoi omikronmuunnoksen ”piiloversiosta”, joka muodostaa oman alaryhmän omikronmuunnoksesta. Se ei ainakaan vielä ole näkynyt tavanomaisissa, nopean tuloksen antavissa pcr-testeissä. Suomessakin on käytössä pcr-testejä.

Rämet toteaa, että jos jotakin ei osata hakea, ei sitä löydetäkään. Pcr-testejä voidaan hänen mukaansa kuitenkin nopeasti päivittää, jotta niillä löydettäisiin myös uudet muodot.

”Piiloversio” ei jää välttämättä täysin piiloon. Testit nimittäin näyttäisivät tunnistavan viruksen joka tapauksessa koronavirukseksi, The Guardian kertoo. Tärkeää on selvittää riittävästä määrästä koronatautiin sairastuneista pcr-testin lisäksi koko viruksen genomi sekvensoimalla, jotta löydetään uudet variantit ja saadaan käsitys niiden yleisyydestä, Rämet toteaa.

Omikron vahvistaa jo deltavariantin aiheuttamaa johtopäätöstä siitä, ettei koronavirusta vastaan voida saavuttaa laumasuojaa, Rämet sanoo. Virus kiertää myös rokotetuilla.

”Ei unohdeta viruksen vaarallisuutta. Virus tulee pyörimään täällä, eivätkä rokotteet pysäytä pandemiaa, vaan ne estävät sairastumasta vakavasti. Paras varautuminen niin omikroniin kuin jouluun on ottaa se rokote, joka on itsellä vuorossa. Erityisen tärkeä on annoksista ensimmäinen.”