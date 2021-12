Avantouimareiden saunapaikan sähkölasku nousi tuhanteen euroon päivässä. Toimitusjohtajan mukaan ”kyseessä on karmea tilanne”.

Saunan lämmittäminen tulee nyt kalliiksi, jos sähkösopimus on sidottu pörssisähkön hintaan.

Pörssisähkön hinta on käynyt marras- ja joulukuun aikana useaan otteeseen huippulukemissa. Pahimmillaan sähkön kilowattitunti maksoi joulukuussa 120 senttiä.

Helsingin Melontakeskuksella käy päivittäin satoja avantouimareita, ja heitä varten pidetään kolme saunaa lämpiminä. Toimitusjohtaja Risto Fagerholm ryhtyi selvittämään sähkönkulutusta.

Melontakeskuksella on pörssisähkösopimus, joka on ollut vuosia edullisin vaihtoehto. Tiloja käyttävät muun muassa HKK-Talviuimarit ja Helsingin Kanoottiklubi.

”Laskin, että nyt sähkö voi maksaa meille tunnissa yli sata euroa ja vuorokaudessa jopa tuhat euroa. Saunat ovat lämpiminä korona-aikana pitkään, jotta uimarit pääsevät tulemaan väljästi. Maksajan näkövinkkelistä tämä on karmea tilanne”, Fagerholm kertoo.

Pörssisähkön kilowattitunnin keskihinta oli joulukuun ensimmäisellä viikolla 28,5 senttiä. Vielä marraskuun alkupuolella kilowattitunnin keskihinta oli noin seitsemän senttiä.

Miten paljon sähkön hinnannousu näkyy kuluttajan kukkarossa? HS kokosi listan kodin sähkölaitteista sekä omakotitaloasumisen kokonaissähkön kulutuksesta.

Alla olevasta taulukosta voit testata, mitä vaikutuksia sähkön hinnalla on esimerkiksi saunan lämmittämiseen.

Sähkön hinnan nousu koskee pääasiassa vain niitä kuluttajia, joilla on pörssisähkön hintaan sidottu sähkösopimus. Myös ne sopimukset, joissa sähkön hinta tarkistetaan kuukauden välein, muuttuvat sähkön hinnan nousun myötä.

Energiaviraston mukaan noin 300 000 kuluttaja-asiakasta tilasi viime vuonna pörssisähköä. Pörssisähkösopimuksessa kilowattitunnin hinta lasketaan Pohjoismaiden sähköpörssin Nord Poolin spot-hinnan sekä sähköyhtiön marginaalin mukaan.

Energian lisäksi sähkönkäyttäjä maksaa sähkön siirrosta, mutta siirron hinta on kiinteä.

Sähkön hintanousun myötä pörssisähkösopimusten määrä on vähentynyt, sillä määräaikaisen sähkösopimuksen saa kiinteään kilowattituntihintaan.

HS kertoi keskiviikkona omakotitalossa asuvasta Tapio Mehtosesta, joka vaihtoi pörssisähkösopimuksen määräaikaiseen sopimukseen, jossa kilowattitunnin kiinteäksi hinnaksi tuli noin kuusi senttiä. Mehtonen laski, että ilman sopimuksen vaihtamista joulukuun sähkölasku olisi ollut jopa yli tuhat euroa.

Lue lisää: Tapio Mehtonen näki sähkön ennätys­hintojen vain nousevan, ja lopulta oli tehtävä päätös: ”Laskin, että minulle voisi tulla yli tuhannen euron sähkö­lasku”

Sähkön hinnannousun syitä ovat muun muassa Keski-Euroopan energiapula ja maakaasun hinnan nousu. Maakaasun tukkumarkkinahinta on noussut alkuvuodesta jopa yli 170 prosenttia.

Alla olevasta taulukosta voi testata, miten sähkön hinnan muutokset voisivat vaikuttaa omakotitaloasujan sähkölaskuun. Pörssisähkön hinta vaihtelee huomattavasti vuorokaudenajan mukaan ja yöaikaan se on yleensä halvinta.

Helsingin Melontakeskus on nyt vaihtamassa sähkösopimusta kiinteähintaiseen sopimukseen. Risto Fagerholm kertoo, että neuvottelut Fortumin kanssa vielä kesken.

”Fortumilta ilmoitettiin, että he ovat tehneet linjauksen, että he purkavat pörssisähkösopimuksia jonkin matkaa takaisin päin, jotta koko kulutus ei mene ihan kalleimman mukaan. Tämä on voittoa tavoittelematonta yleishyödyllistä toimintaa. Olemme saaneet yhtiön talouden tasapainoon, mutta emme kestäisi 30 000 euron kuukausisähkölaskua”, Fagerholm kertoo.