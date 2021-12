ASH-järjestön toiminnanjohtajan mukaan nyt tarvittaisiin uusia avauksia, jotta tavoite savuttomuudesta voidaan saavuttaa. Valiokuntien käsittelyssä on tällä hetkellä hallituksen esitys tupakkalain uudistamisesta.

Suomella on vielä matkaa tupakkalaissa säädettyyn tavoitteeseen savuttomasta Suomesta vuoteen 2030 mennessä, Savuton Suomi -hanketta koordinoivan ASH-kansanterveysjärjestön toiminnanjohtaja Mervi Hara toteaa.

”Tarvitaan uusia avauksia ja kriittistä arviointia siitä, mitä voitaisiin tehdä. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana.”

Torstaina Uusi-Seelanti kertoi suunnitellusta lainsäädännöstä, joka kieltäisi vuonna 2027 tupakan myynnin ensin 14-vuotiaille ja sitä nuoremmille. Kiellon ikäraja nousisi vuosittain yhdellä vuodella, minkä myötä ikäryhmään kuuluvat eivät koskaan pystyisi ostamaan tupakkaa laillisesti.

Hara kertoo, että samanlaista kieltoa on pohdittu Suomessakin.

”Mutta sellainen lähestymistapa ei välttämättä oikein sopisi suomalaiseen kulttuuriin. Siinä saattaisi olla myös esimerkiksi perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä”, Hara sanoo.

Suomessa tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen, laissa todetaan. Tavoitteen aikarajaksi on asetettu vuosi 2030.

Savuton Suomi 2030 -hankkeen verkkosivuilla todetaan, että ”tavoite on saavutettu, jos alle 5 prosenttia aikuisväestöstä käyttää tupakka- tai muita ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita vuonna 2030”.

Viimeisin lainsäädännön askel kohti tavoitetta on hallituksen syyskuussa antama esitys eduskunnalle tupakkalain uudistamisesta. Esitys on tällä hetkellä valiokuntien käsittelyssä.

Esityksen mukaan esimerkiksi tupakkapakkaukset yhdenmukaistuisivat. Hara toteaa pakkausten ulkoasun yhdenmukaistamisen vähentävän tupakoinnin aloittamista ja lisäävän lopettamishalukkuutta.

”Pakkaus ei enää toimisi mainontavälineenä. Terveysvaroitusten merkitys korostuu, kun pakkauksesta puuttuvat kaikki mainonnalliset keinot. Mutta tietenkään pakkaukset yksinään eivät ole ratkaisu.”

Yhdenmukaiset savukepakkaukset on otettu jo käyttöön useissa muissa maissa. Haran mukaan tupakoinnin rajoittaminen onkin monissa maissa Suomea edistyksellisempää. Suomessa ongelmaksi muodostuvat esimerkiksi erot sosioekonomisissa ryhmissä, sillä tupakointi on yleisempää alemmissa sosiaaliluokissa.

Toisaalta Suomessa on myös onnistuttu. Nuorten tupakointi on vähentynyt. Tupakkalailla ja tupakoinnin rajoittamisella on sekä väestön että poliittisten päättäjien tuki. Savuttomuutta arvostetaan, eikä tupakointikieltoa juuri rikota julkisissa tiloissa. Tupakkatuotteiden hintoja on korotettu säännöllisesti, Hara listaa.

Jotta tavoite savuttomasta Suomesta vuonna 2030 saavutettaisiin, pitää Suomen ottaa käyttöön vielä monia keinoja, Hara sanoo.

Elokuussa Tulli totesi, että nikotiininuuskan tuonti Suomeen on kasvanut räjähdysmäisesti. Nuuskaamisen suosiota voidaan pitää uutena ilmiönä, ja siitä on tullut jopa ”kansanhuvi”, Hara kertoo. Nikotiinituotteita pitäisikin hänen mukaansa säädellä tiukemmin.

Lisäksi Suomen pitäisi tukea käytön lopettamista niin, että ihmiset saisivat helposti ja maksuttomasti tukea lopettamiseen.

Ostoikärajaa pitäisi nostaa 20-vuotiaisiin. Se olisi Haran mukaan johdonmukainen siirtymä, sillä koskeehan sama ostoikäraja väkeviä alkoholijuomia.

Myyntipaikkoja voisi vähentää ja hintoja korottaa edelleen.

”Kysymyksessä on tappava ja myrkyllinen tuote, mutta sitä on kuitenkin joka nurkan takana saatavilla”, Hara toteaa.

Hallituksen uudessa esityksessä savuttomia ympäristöjä lisättäisiin niin, että uimarannoille ja leikkipuistoihin tulisi tupakointikielto.

”Savuttomat ympäristöt ovat selkeä malli siitä, ettei tupakointi ole normaalia toimintaa, kuten esimerkiksi ruokailu”, Hara sanoo.

Hara listaa paikkoja, jotka voitaisiin vielä säätää savuttomiksi: ravintoloiden terassit, taksitolpat, joukkoliikenteen pysäkit.

Lisäksi parannettavaa olisi parveketupakoinnin kieltämisen selkeyttämisessä, mikä on Haran mukaan ”ikuisuuskysymys”.

”Taloyhtiöillä on siihen mahdollisuus, mutta se on monimutkainen ja hankala prosessi.”

Vuoteen 2030 ei ole kovin pitkä aika, joten Haran mukaan nyt olisi tärkeintä katsoa, millaisia keinoja tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan.

”Ei meillä montaa hallitusta ehdi tässä välissä istua”, Hara huomauttaa.