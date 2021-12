Aarnio suorittaa parhaillaan tuomiota muun muassa törkeistä huumerikoksista. Hovioikeus on arvioinut antavansa tuomion murhasyytteestä helmikuussa. Vapautuspäätös kertoo siitä, että syyte saatetaan hylätä hovioikeudessa.

Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on syytteessä murhasta. Hovioikeuden tuore päätös voi kuitenkin antaa viitteitä syytteen hylkäämisestä.

Helsingin hovioikeus on määrännyt Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion vapautettavaksi tutkintavankeudesta. Hän kuitenkin jää vankilaan, koska hän suorittaa rangaistusta muun muassa törkeistä huumerikoksista.

Aarnio odottaa parhaillaan tuomiota murhajutusta, jossa hän on syytettynä.

”Jari Seppo Aarnio määrätään heti päästettäväksi vapaaksi, ellei ole muuta syytä hänen kiinni pitämiselleen”, oikeus kertoo tuoreessa päätöksessään.

Hovioikeus arvioi pääkäsittelyssä esitetyn näytön ja muun selvityksen perusteella, ettei ole enää edellytyksiä pitää Aarniota vangittuna. Käytännössä hovioikeuden ratkaisu antaa viitteitä siitä, että Aarnion murhasyyte saatetaan hylätä hovioikeudessa.

Valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ei vielä uskalla arvioida, mitä vapauttamispäätös tarkoittaa.

Yhdessä ääripäässä on hänen mukaansa se vaihtoehto, että syyte hylätään. Toisaalta hovioikeus saattaa muuttaa rangaistuksen määräaikaiseksi tai katsoa muista syistä, ettei Aarniota ole tarvetta pitää enää tutkintavankeina.

”Aarnio on tällä hetkellä vankeusvanki. Siksi en lähtisi arvailemaan mitään.”

Männikkö toteaa, että alusta asti on tiedetty, että tapaus on monella tavalla hankala.

”Saa nähdä, miten käy.”

Tästä Aarnion murhajutussa on kyse ■ Jari Aarniota ja entistä rikollisjohtajaa Keijo Vilhusta syytetään Vuosaaren vanhasta palkkamurhasta vuonna 2003. ■ Murhan uhri oli ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal, jonka kuristi kolme suomalaisrikollista. Teko oli Ruotsista tilattu palkkamurha. ■ Aarnio sai syytteen murhasta sillä perusteella, että hän olisi tiennyt teosta ja jättänyt sen poliisina estämättä. ■ Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aarnion teosta elinkautiseen vankeuteen viime vuoden joulukuussa. Vilhusen syyte hylättiin. ■ Aarnio on tuomittu aiemmin 13 vuodeksi vankeuteen muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aarnion viime vuoden joulukuussa vanhasta palkkamurhasta. Oikeuden mukaan Aarniolla oli tieto murhajuonesta, mutta hän ei poliisina estänyt sitä.

Ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurha tapahtui vuonna 2003. Alkujaan siitä tuomittiin kolme suomalaisrikollista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Aarnio suorittaa parhaillaan vankeusrangaistusta muun muassa törkeistä huumausainerikoksista ja törkeistä virkarikoksista, joista hänelle on tuomittu 13 vuoden vankeusrangaistus.

Aarnio itse on sanonut, että hänellä on ollut korkeintaan minimaalinen huhu salajuonesta. Aarnio on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Aarnio vaati hovioikeuden pääkäsittelyssä marraskuussa, että hänet määrätään päästettäväksi vapaaksi hovioikeuden päätösharkinnan yhteydessä ennen tuomion antamista. Aarnion mukaan hänellä oli myös mahdollisuus päästä valvottuun koevapauteen aiemmasta rangaistuksesta joulukuun 2021 puolenvälin jälkeen.

Käytännössä oikeudenkäynnin keskeiset kysymykset voi jakaa kahteen osaan: näyttöön ja juridiikkaan.

Näytössä on kyse siitä, tiesikö Jari Aarnio alamaailman murhajuonesta ennen tekoa vuonna 2003. Juridisessa puolessa taas on kyse siitä, voidaanko Aarniota ylipäätään tuomita, jos hänen katsotaan tienneen salajuonesta ennakolta.

Käytännössä murhasyyte on perustunut ajatukseen laiminlyönnistä. Tällä perusteella ei ole aiemmin Suomessa tuomittu ketään murhasta.

Aarnion lisäksi syytteessä murhasta on entinen rikollisjohtaja Keijo Vilhunen. Häntä syytetään siitä, että hän olisi osallistunut murhan järjestelyihin.

Vilhunen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän on kertonut, että hän on välittänyt huumepoliisin tietolähteenä tietoa murhajuonesta Aarniolle.

Kaksikon kertomukset ovat siis voimakkaassa ristiriidassa. Vilhunen ja Aarnio on tuomittu aiemmin rikoskumppaneina muun muassa törkeitä huumerikoksia koskevassa jutussa.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman huomauttaa, että Aarnio on pyytänyt päästä vapaaksi aiempaan rangaistukseensa liittyvän valvotun koevapauden takia.

Tuoreimpaan käänteeseen sopisi hänen mukaansa huonosti se, että hovioikeus tuomitsisi Aarniolle lisää rangaistusta.

"Minusta tämä viittaa siihen, että syyte tullaan hylkäämään", Fredman sanoo.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi puolestaan ei halua ennakoida vapauttamispäätöksen merkitystä varsinaisen pääasian eli murhasyytteen kannalta. Leppiniemi kuitenkin kertoo, että hän on luonnollisesti tyytyväinen päätökseen.

”Jos tässä nyt kahdeksan vuoden aikana joskus on ollut hyvä olo, niin kyllä se nyt tänään on”, Leppiniemi kertoo.