Koronarajoituksia kiristettiin torstaina Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla – Tällaisia rajoituksia Suomessa on voimassa

HS kokosi yhteen, millaisia aluehallintovirastojen asettamia rajoituksia eri puolilla maata on. Niistä voi useimmiten poiketa koronapassin avulla.

Aluehallintovirastot kertoivat torstaina jälleen kiristyvistä koronavirusrajoituksista useilla alueilla.

Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä.

Lisäksi näillä alueilla ja Pirkanmaalla asiakas- ja yleisötilojen käyttö on järjestettävä jatkossa niin, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit.

Vastaavia rajoituksia on otettu monella alueella viime aikoina käyttöön.

HS kokosi yhteen, millaisia aluehallintovirastojen asettamia rajoituksia eri puolilla maata ainakin on. Pääsääntö on, että alla esitetyistä rajoituksista voi poiketa koronapassin avulla.

Lisäksi monilla alueilla ja kunnissa on voimassa erilaisia suosituksia esimerkiksi etätyöstä, kasvomaskin käyttämisestä ja yksityistilaisuuksista.

Aluehallintovirastot ovat myös voineet määrätä esimerkiksi pakollisia terveystarkastuksia ulkomailta tuleville.

Etelä-Suomi

Uusimaa:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä. Tiloissa on voitava ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Tämä koskee esimerkiksi kuntosaleja, uimahalleja ja sisäliikuntatiloja sekä yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Kymenlaakso:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön korkeariskisiä yleisötilaisuuksia on rajoitettu. Tällaisia voivat olla yhteislaulutilaisuudet ja sellaiset tilaisuudet, joissa on sisätiloissa yleisöä seisomakatsomoissa.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 2. tammikuuta 2022 asti.

Kanta-Häme:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Päijät-Häme:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 26. joulukuuta asti.

Etelä-Karjala:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Lounais-Suomi

Varsinais-Suomi ja Satakunta:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaa ja Punkalaitumen kunta:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä.

Voimassa? Asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoittaminen 31. joulukuuta asti, kokoontumisrajoitus 5. tammikuuta 2022 asti.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (poislukien Reisjärvi) ja Keski-Suomi:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 5. tammikuuta 2022 asti.

Vaasan sairaanhoitopiiri:

Kokoontumisrajoitus? Yli 100 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty, jos ne täyttävät toisen ehdoista: tilaisuudessa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai kyse on yleisötilaisuuksiin kuuluvasta yhteislaulutilaisuudesta.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 19. joulukuuta asti.

Itä-Suomi

Pohjois-Savo:

Kokoontumisrajoitus? Yli 100 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty, jos ne täyttävät toisen ehdoista: tilaisuudessa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai kyse on yleisötilaisuuksiin kuuluvasta yhteislaulutilaisuudesta.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 27. joulukuuta asti.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Lappi

Lapissa aluehallintovirasto ei ole asettanut rajoituksia, mutta osa kunnista on.

Länsi-Pohja:

Kokoontumisrajoitus? Alueellinen pandemiaryhmä suosittelee, että kunnat kiristävät kokoontumisrajoitusta 20 henkilöön. Tämä koskisi sisätiloissa tapahtuvia korkean ja kohtalaisen riskin tapahtumia, julkisia kokouksia ja yleisötilaisuuksia 16-vuotiaista alkaen

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? Pandemiaryhmän suositus 16. tammikuuta 2022 asti.

Rovaniemi:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 hengen yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä.

Voimassa? 30. joulukuuta asti.