Ulkomaalaisten turistien koronavirustartunnat aiheuttavat tällä hetkellä matkailukunnissa lisätöitä, sillä tartunnan saaneille täytyy etsiä asuinpaikka kymmenen päivän eristäytymisen ajaksi.

Lapin sairaanhoitopiirissä marraskuun puolivälistä alkaen koronavirustartuntojen ilmaantuvuuskäyrä on lähtenyt jyrkästi ylöspäin, ja sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan Lapissa eletään nyt koko koronavirusepidemian aktiivisinta tartuntavaihetta.

Tartuntojen ilmaantuvuus on viime aikoina noussut nopeasti koko maassa. Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 vuorokauden aikana 100 000:ta asukasta kohti.

Lisäksi Lapissa eletään vilkasta turistisesonkia. Ulkomaalaisilla matkailijoilla oli tämän viikon aikana perjantai-iltapäivään mennessä todettu 35 koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä. Broaksen mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden tartunnat ovat haaste.

”Tautia on kotimaassakin jo paljon, ja omikronmuunnos valtaa alaa. Riskinä voi olla se, että aktiivisen matkailukauden seurauksena tulee lisää tartuntoja jo nykyisellään korkeisiin tartuntalukuihin”, hän sanoo.

Koronaviruksen omikronmuunnos vaikuttaa leviävän herkästi. Broaksen mukaan Lapissa on nopeutettu ulkomaalaisilta otettujen koronavirusnäytteiden sekvensointia, jotta omikronin aiheuttamat tautitapaukset saataisiin nopeammin selville.

Lapin pahentunut koronavirustilanne liittyy Broaksen mukaan pääasiassa kotoperäisiin tartuntoihin. Ulkomaalaisten turistien tartunnoilla ei ole ollut vielä merkittävää osuutta tautitilanteeseen kokonaisuudessaan, hän kertoo. Broas kuitenkin toteaa, että vilkas turismikausi on vasta alkanut, eivätkä uudet tapaukset heti heijastu koko tilanteeseen.

Huolena on se, että tartunnat leviävät erityisesti matkailukuntien väestöön. Broas huomauttaa, että monet ulkomaalaiset matkustavat ryhmissä, jolloin he liikkuvat pääasiassa omassa kuplassaan, mutta on myös sellaisia matkailijoilta, jotka matkustavat ilman ryhmää ja tavallisilla reittilennoilla.

Broas muistuttaa, että nyt sekä matkailijoiden että muiden olisi tärkeää käyttää kasvomaskia ja huolehtia rokotussuojasta.

Ulkomaalaisten koronavirustartunnat aiheuttavat tällä hetkellä kuntiin lisätöitä, sillä koronavirustartunnan saaneille matkailijoille on löydyttävä asuinpaikka eristäytymisen ajaksi. Karanteeni kestää yleensä kymmenen päivää.

”Asuntojen järjestäminen positiivisen koronatestituloksen saaneille matkailijoille eristyksen ajaksi turismin ruuhka-aikana vaatii paljon matkailuyrittäjiltä ja kunnalta”, Kolarin johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi sanoo.

Ylläsjärven mukaan tällaista ongelmaa ei ole aiemmin epidemian aikana ollut. Aikaisemmin esimerkiksi Kolarissa ja kuntaan kuuluvalla Ylläksellä koronavirus­tartuntoja on pääasiassa todettu paikkakuntalaisilla tai muilla Suomessa asuvilla, jotka ovat voineet matkustaa koronaturvallisesti kotiin eristyksiin.

Samanlainen tilanne on ollut monissa muissa tunturikohteissa, Ylläsjärvi kertoo.

Perjantaiaamuun mennessä Kolarissa ja Ylläksellä oli tämän viikon aikana todettu Ylläsjärven mukaan seitsemän koronavirustartuntaa ulkomaalaisilla matkailijoilla. Matkailijat ovat Britanniassa ja Irlannista.

”Tämä ei lukumäärällisesti ole vielä mahdoton määrä, mutta tietysti on pelko, että tartunnat leviävät”, Ylläsjärvi sanoo.

Broaksen mukaan Lapissa ilmenneissä matkailijoiden tartunnoissa korostuvat erityisesti brittimatkailijat. Kansalaisilleen annetun ohjeistuksen mukaan Britanniaan palaavilta kansalaisilta edellytetään negatiivista koronatestitulosta antigeenitestistä jo ennen paluumatkan alkua. Kaikki brittimatkailijat ovat Suomen maahantulosääntöjen mukaan kahdesti rokotettuja.

Antigeenitestiksi riittää kotitesti, mutta jos siitä saa positiivisen tuloksen, pitää matkailijan hakeutua testiin myös kunnan testauspisteelle ja odottaa tulosta.

Varmistetun positiivisen testituloksen saaneet matkailijat joutuvat jäämään eristyksiin Suomeen. Matkailijoiden testaus, altistumisten arviointi ja eristystilojen etsintä kuormittavat matkailukuntia.

”Tämä aiheuttaa kunnissa jo nyt töitä, sillä matkailijan eristäminen ja tartunnan­jäljitystyö vie tietyllä tavalla enemmän aikaa kuin paikkakuntalaisen kohdalla”, Broas sanoo.

Kotitestin tulos on myös aina testin tekijän huolellisuudesta kiinni ja sen tuloksen ilmoittaminen ”omantunnon asia”, hän toteaa.

Tällä hetkellä Broaksen mukaan aktiivisin huolenaihe Lapissa on se, että korona­virustestauksen kapasiteettia täytyy ylläpitää ja testiin hakeutumisen kynnystä pitää matalalla rokotuksista huolimatta.

Lapissa pahentunut tartuntatilanne ei ole vielä näkynyt sairaalahoidon kuormituksen lisääntymisenä. Broaksen mukaan viimeisen kuukauden aikana Lapin keskus­sairaalassa on ollut yhtä aikaa hoidossa 1–3 koronaviruspotilasta. Pelkona kuitenkin on, että tilanne pahenee, kuten on käynyt esimerkiksi Oulussa.

Oulussa ilmaantuvuusluku oli perjantaina noin 766. Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli perjantaina hoidettavana 28 koronaviruspotilasta.

Lapissa, erityisesti Rovaniemellä, tartuntoja on tällä hetkellä paljon ja niiden määrä on noussut nopeasti. Ilmaantuvuusluku oli Rovaniemellä perjantaina noin 413.

Perjantaina Rovaniemellä todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 37 tartuntaa eli kunnista seitsemänneksi eniten. Broaksen mukaan Rovaniemen tartunnoissa on paljon koululaisten, päiväkoti-ikäisten ja nuorten tartuntoja.