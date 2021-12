Uudet koneet korvaavat Hornetit vajaassa kymmenessä vuodessa.

F-35-hankinta on pitkä prosessi, jossa esimerkiksi paljon puhuttuja pitkän kantaman risteilyohjuksia hankitaan maahan vasta joskus 30-luvun alkupuolella.

”Koneiden alustava operatiivinen suorituskyky alkaa vuonna 2028, jolloin ne tulevat Hornetien rinnalle”, sanoo Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen.

Valmistajan tarjoukseen kuuluu mittava asearsenaali, mutta se ei ole heti käytössä. Alkuun koneisiin tulee lähinnä ilmataisteluohjuksia eli Sidewinder- ja AMRAAM-ohjuksia.

Myöhemmin, noin kymmenessä vuodessa, valikoima täydentyy muun muassa JSM-risteilyohjuksilla ja JASSM-risteilyohjuksella, jonka kantama on useita satoja kilo­metrejä. Toki sama ase on käytössä Horneteissa jo nyt.

Ensimmäiset koneet tulevat Suomeen todennäköisesti noin viiden vuoden kuluessa. Ne korvaavat Hornetit Lapin ja Karjalan lennostoissa vuosina 2028 ja 2030.

Niiden huoltovarmuus tullaan varmistamaan monin keinoin, muun muassa teollisuudesta ja lentoyhtiöiltä tutuin opein. Suomi liittyy konemallin eurooppalaisten käyttäjien yhteiseen poolin, joka takaa varaosia ja huoltoon tarvittavia laitteita yhteisesti kaikille. Lähimmät käyttäjät ovat esimerkiksi Norjassa, Tanskassa ja Puolassa.

Kustannuksia tasaa se, kun jokaisella ei tarvitse olla samoja kalliita välineitä, kertoo logistiikkalaitoksen johtaja, insinöörikenraalimajuri Kari Renko.

Samalla Suomeen luodaan oma olennaisten varaosien varasto poikkeusoloja varten. Sillä varmistetaan, että koneet ovat käytettävissä, vaikka tilanne alkaisi kriisiytyä ja huoltoyhteydet katkeilla.

”Sen on riitettävä tietty aika, vaikka kaikki valtakunnan huolto- ja tietoliikenneyhteydet olisivat poikki”, Renko sanoo.

Koko aseistus hankitaan vuoteen 35 mennessä. Näin optimoidaan niiden käyttö ja elinkaari mahdollisimman pitkäksi. Ruudilla on parasta ennen -päivämääränsä ja kaikki räjähteet vanhenevat joskus, Renko kuvailee.

Siksi koko aseistusta ei kannata hankkia heti ja kaikkia mahdollisia, vaan jaksottaa ostokset vuosien varrelle, jolloin ohjuksista ja pommeista saadaan aina tuoreimmat ja kehittyneimmät versiot.

Koneet varustetaan myös jarruvarjolla, jota käytetään lyhyillä kiitoteillä, kun kitka ei riitä jarruttamiseen. Samoin on tehty Norjassakin.

Koneesta puhuttaessa Puolustusvoimat aina mainitsee, että hävittäjä on kaikkien puolustushaarojen tuki ja turva. Sen tehtäväkenttäkin on jaoteltu viiteen eri käyttö­tarpeeseen, joilla on oma prosenttiosuutensa.

Tärkein tehtävä uusilla hävittäjillä on ilmatilan hallinta (30 prosenttia), maajoukkojen tukeminen (20), meripuolustuksen tukeminen (10), kauaskantoinen tuli (20) ja tiedustelu sekä valvonta (20).

Suomi osti nyt koneita merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi Norja, Tanska tai Hollanti. Miksi?

”Suomi on iso maa”, sanoo komentaja Jokinen. Hänen mukaansa määrää selittää Suomen tarve pystyä käyttämään koneita yhtä aikaa useassa eri suunnassa.

Niillä on tarkoitus lentää jopa 2060-luvulle saakka.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen kuvaili niiden tehtäväksi sen estämisen, ettei Suomi joudu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi.

”Signaali on se, että Suomi pitää itse huolta omasta puolustuksestaan”, Kaikkonen sanoi tiedotustilaisuudessa.