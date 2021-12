Lumet hupenevat ja luonnonjäät pehmenevät vesisateen myötä viimeistään tiistaina. Lisää lunta ei ole luvassa loppuviikostakaan.

Valkea joulu saattaa jäädä haaveeksi isossa osassa maata. Ensi viikolla saapuvat vesisateet sulattavat lumen laajasti Etelä- ja Länsi-Suomessa, eikä lauhalle henkäykselle näy loppua välttämättä ennen joulua.

Lämpötilat lauhtuvat selkeästi tiistaina. Maan länsiosaan saapuu sadealue, joka varsinkin lännessä tulee pääasiassa vetenä.

”Uudeltamaalta lounaaseen ja Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle asti tulee vettä. Keski-Suomessa sateen olomuoto on ehkä räntää”, kuvaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Viljamaa.

Vettä tulee useita millejä ja rannikon läheisyydessä enemmänkin, joten päivä on selkeästi sadepäivä. Se tarkoittaa Viljamaan mukaan sitä, että siellä missä lumikerros on ohut, se sulaa pois.

Lunta on nyt Uudenmaan alueella kahdesta kahdeksaan senttiä. Pirkanmaallakin lunta on vain muutaman sentin verran, Etelä-Pohjanmaalla runsaat kymmenen senttiä.

”Nyt on vielä talviurheilukelit ja luistelujäitä löytyy ympäri kaupunkia. Tiistaina luonnonjäät menevät hyvin pehmeiksi. Paksuin jää saattaa jollain tavalla säilyä, mutta ei ole luistelukuntoinen. Jäähdytyslaittein varustetut kentät saattavat olla hyvässä kunnossa tiistain jälkeenkin”, Viljamaa sanoo.

Loppuviikkoa kohden voi tulla Viljamaan mukaan vielä tihkusateita. Keskiviikosta alkaen lauhtuu niin, että pakkasta on enää Lapissa ja Kuusamossa.

Lisää lunta ei ole luvassa loppuviikostakaan.

”Näyttää siltä, että olemme matalapaineiden reitillä. Sää jatkuu epävakaisena. Joulu on Lapissa selvästi valkoinen, mutta miten on muun Suomen laita – se on vielä tässä vaiheessa kysymysmerkki”, sanoo Viljamaa.