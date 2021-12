Suomessa kukaan ei ole vielä lentänyt oikealla F-35-hävittäjällä – Ilma­voimien pääkoe­lentäjä kertoo, millaista on ohjata sitä simulaattorilla

Ohjaajan edessä on vain yksi iso näyttö, johon tulee kaikki tarvittava tieto. Ilmavoimien pääkoelentäjän mukaan hävittäjän ohjaaminen on huoletonta ja täsmällistä.

”Se oli ohjaajan näkökulmasta hyvin mieluisa valinta”, sanoo Ilmavoimien pääkoelentäjä, everstiluutnantti Kari Rusanen perjantain isosta hävittäjäuutisesta.

Hän on yksi harvoista suomalaisista, joilla on kokemusta F-35A-koneesta. Hän kuului evaluaatio­ryhmään, joka ensi kerran testasi niin sanotussa HX pre-eval -vaiheessa hävittäjävalinnassa kaikki konetyypit niiden valmistusmaissa vuonna 2017.

Sellainen on koelentäjän uran tähtihetkiä.

Testaajat pääsivät lentämään oikeasti kaikkia muita konetyyppejä, koska ne olivat kaksipaikkaisia, mutta ei yksipaikkaista F-35A-konetta. Sen testaaminen tehtiin simulaattoreissa Texasin Fort Worthissä, jossa on Lockheed Martinin tehdas.

Kukaan suomalainen ei siis toistaiseksi ole oikeasti lentänyt Suomen juuri hankkimaa konemallia, mutta nykyaikaiset simulaattorit antavat koneen kyvyistä ja ominaisuuksista hänen mukaansa riittävät tiedot koelentäjille.

”Siellä oli käytössä useita eri simulaattoreita. Käytimme myös high fidelity -simulaattoria, jossa hävittäjän lento-ominaisuudet ja suoritusarvot on mallinnettu tarkkaan. Saimme hyvää kokemusta koneen eri piirteistä ja keräsimme tietoa”, Rusanen sanoo.

Tuolloin myös Gripenin tuorein malli E ei ollut vielä lennettävissä, mutta aiempi D oli. Myös E-mallia lennettiin simulaattorissa.

Rusasen mukaan nykyiset Hornetit ja tulevat F-35A:t ovat selvästi eri sukupolven koneita, oli kyse sitten suunnittelu­filosofiasta tai järjestelmien suorituskyvystä.

”F-35A on suunniteltu ja rakennettu informaatio- ja tilanne­tietoisuus­keskeiseksi. Hornetissa eri sensoreiden tuottama informaatio näytetään ohjaajalle pääsääntöisesti erillisillä näytöillä, kun vastaavasti F-35A:ssa kaikki informaatio tuotetaan yhdelle ja samalle näytölle”, hän kertoo.

F-35-ohjaajan ei Rusasen mukaan tarvitse miettiä mitä ja miten eri sensoreita käytetään, vaan järjestelmät hakevat sensoreillaan tiedot automaattisesti ja esittävät ne ohjaajalle visuaalisesti.

”Helppokäyttöisyys ja selkeys ovat tärkeitä asioita, kun lentämisessä informaatiotulva voi olla valtava. Silloin pitää olla selkeä tilannekuva ja nopeasti käytettävät käyttöliittymät”, hän kuvailee.

”Ohjaamo on avara ja pelkistetty. Näkyvyys ulos on erittäin hyvä. Laaja ja korkean resoluution värinäyttö voidaan konfiguroida ohjaajan mieltymysten mukaisesti. Järjestelmien hallinta on intuitiivista”, hän luettelee ominaisuuksia.

”Hornetissa paljon ohjaajan energiaa menee lentämiseen ja järjestelmien käyttöön. F-35A-hävittäjässä ohjaajan kapasiteettia vapautetaan päätöksentekoon, joka on ilmataistelussa tärkeintä.”

Hornetissa ohjaussauva on jalkojen välissä keskellä. F-35:ssä se on oikealla kädellä sivussa. Kaasu molemmissa on vasemmalla kädellä.

Lentäminen sillä on helppoa, hän sanoo.

”Simulaattorilla suoritettujen koelentojen perusteella F-35A on lento-ominaisuuksiltaan hyvin vakaa ja virheliikkeiden suhteen huoleton lentää. Ohjaaminen oli hyvin helppoa ja täsmällistä.”

Iso ero on tietysti jo lähtökohta. F-35A on yksimoottorinen ja suunniteltu Yhdysvaltojen ilmavoimien hävittäjäksi, kaksimoottorinen ja isompi Hornet on merivoimien kone ja suunniteltu käytettäväksi lentotukialuksilta.

Suomalainen Hornet-ohjaaja oppii hänen mukaansa peruslentämisen F-35A-hävittäjällä muutamassa kuukaudessa, mutta huipputeknologian täysimääräisen ja tehokkaan käytön opetteluun menee vuosia.

”F/A-18 -ohjaajan on helppo oppia lentämään F-35A:lla, mutta uusien viidennen sukupolven hävittäjän ominaisuuksien tehokas käyttö vaatii uuden oppimista ja lentokoulutusohjelmien merkittävää muokkaamista. Tehtävätyyppien kirjo tulee laajenemaan ja käyttöperiaatteet tulevat muuttumaan merkittävästi”, hän ennakoi Suomessa pian alkavaa lentokoulutusta.