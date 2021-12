Poliisin mukaan seuraamusten suuri määrä osoitti valvonnan tärkeyden. Taksinkuljettajat ovat nyt myös verottajan erityisseurannassa.

Viranomaiset löysivät runsaasti huomautettavaa lauantaina tehdyssä tarkastusiskussa Tampereen takseihin. 60 tarkastetusta taksista huomautettavaa löytyi 33 ajoneuvosta.

Ajoneuvoissa oli muun muassa katsastus tekemättä, ajoneuvovero maksamatta, ajoneuvoa ei oltu rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön, hintatiedoissa oli puutteita eikä taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ollut esittää.

Sisä-Suomen poliisin mukaan seuraamusten suuri määrä osoitti valvonnan tärkeyden. Tarkastetuista takseista 25:lle määrättiin liikennevirhe­maksu. Sakkoja ei määrätty.

”Kyse on luvanvaraisesta ammattiliikenteestä, jolloin asioiden pitääkin olla hyvin hoidossa. On kaikkien etu, että taksiliikenne on asiallista, avointa ja selkeää asiakkaille”, totesi ylikonstaapeli Petri Tynjälä Sisä-Suomen poliisista tiedotteessa.

Valvontaiskuun osallistui poliisin lisäksi viranomaisia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista sekä Verohallinnosta. Taksinkuljettajat ovat nyt verottajan erityisseurannassa.

”Analysoimme tietoa ja vertailemme sitä muuhun meillä käytettävissä olevaan tietoon. Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta”, apulaisjohtaja Tarja Valsi Verohallinnosta totesi tiedotteen mukaan.

Vuoden 2018 taksiuudistus höllensi merkittävästi taksialan sääntelyä Suomessa. Taksilain uudistuksen takana oli silloinen liikenneministeri Anne Berner (kesk).