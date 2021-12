Härmäläisen leski todisti, että hänen miehensä katosi lähdettyään ”mainosmiehen” mukaan.

Lakimies Ilpo Härmäläisen murhasta syytettyä 68-vuotiasta mainosmiestä kuultiin maanantaina Turun käräjäoikeudessa. Kuuleminen muuttui syytetyn ja aluesyyttäjän väliseksi väittelyksi ja inttämiseksi.

Mies sanoi oikeudessa, ettei hän tuntenut Härmäläistä kunnolla, ja todennäköisesti Härmäläinen ”karkasi” petostuomion pelossa.

Syytetyllä, Härmäläisellä ja kolmannella miehellä oli vuonna 1994 meneillään hämärä lainakeinottelu.

Syytetty oli tehnyt niin sanotun factoring-laskutussopimuksen, jonka avulla myyntisaatavat voidaan muuttaa rahaksi.

Myyntisaatavat eivät kuitenkaan perustuneet todelliseen työhön.

Maanantaina oikeudessa syytetty vakuutti laskujen perustuneen todelliseen työhön, vaikka hänet tuomittiin asiaan liittyvästä petoksesta vuonna 1996.

Syytetyn mukaan laskut perustuivat tehtyihin markkinointitutkimuksiin, jotka liittyvät mahdollisesti lääketeollisuuteen. Hän kuitenkin kertoi olleensa liian sinisilmäinen vaatiakseen Härmäläistä maksamaan laskuja.

Härmäläinen katosi 3.8.1994. Viime viikolla alkoi oikeudenkäynti 68-vuotiasta mainostoimiston ja telemarkkinointiyrityksen entistä omistajaa vastaan.

Oikeudessa jo eläkkeellä oleva syytetty esiintyi kiivaasti ja haastavasti. Välillä syytetty puhui minuuttikaupalla purjehduksesta ja yrityksensä entisestä toimistosta ja sen sisustuksesta. Välillä hän valitteli, ettei muista tarkkaan 27 vuoden takaisia asioita.

Aluesyyttäjä Niina Merivirran kysymyksiin syytetty vastasi jopa kiivaasti. Kun syyttäjä kysyi miehen liikennekäyttäytymisestä, mies kuittasi kysymyksen, että ”katsokaa saamistani sakoista”.

Muutaman kerran syytetty vastasi kysymykseen vastakysymyksellä ”mitä se tähän liittyy?”.

”Minä olin kunnon perheenisä, vaikka minua täällä nyt syyttömänä syytetään murhasta”, syytetty sanoi.

Syyttäjän mukaan syytetty murhasi Härmäläisen ilmiannon pelossa. Syytetty houkutteli Härmäläisen omistamalleen purjeveneelle Turun Satavan satamaan ja surmasi Härmäläisen.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että syytetyllä oli omistuksessaan 1990-luvun alkupuolella haulikko, pistooli ja jalkajousi. Syytetty kertoi oikeudessa, että hänellä oli aseet, mutta ei ikinä jalkajousta.

Aseet hän väitti myyneensä jo vuonna 1993. Esitutkinnassa eräs todistaja väitti kuulleensa, että jalkajousi olisi ollut syytetyn auton takakontissa vielä vuonna 1995.

”Pelkkää humppaa. Ihan päin seiniä puhuttu”, syytetty kuittasi väitteen oikeudessa.

Syytetty kiisti jalkajousen olemassaolon.

”Ehkä lapsilla on ollut jalkajousi”, syytetty sanoi oikeudessa.

Esitutkinnassa syytetyn poika kertoi, että hän ei saanut koskea isänsä jalkajouseen.

Syyttäjän mukaan syytetty hävitti ruumiin Airistolle purjeveneellä. Puolustuksen mukaan purjeveneen hallitseminen yksin ei olisi onnistunut.

”Satamaan meno ja lähteminen oli vaikeaa tuolla veneellä”, syytetty kertoi.

Vaikeus liittyi hänen mukaansa veneen pitkään keulaan. Vene osui herkästi naapurin veneeseen tai pylväisiin.

”Onneksi ei ole tarvinnut kokeilla”, syytetty sanoi.

Syytetyn entinen vaimo kertoi esitutkinnassa, että syytetyn taidot riittävät hyvin veneen hallitsemiseen yksin.

Oikeudessa nähtiin erikoinen episodi, kun syytetty kuvaili perinpohjaisesti purjevenettä, joka on nykyään hänen naisystävänsä omistuksessa. Veneeseen on muun muassa vaihdettu vastikään moottori, ja sivut on hiottu puhtaaksi ja lakattu.

Mies jatkoi huoltotoimenpiteiden luettelemista kunnes hänen avustajansa, asianajaja Heikki Uotila joutui toppuuttelemaan miestä.

Härmäläisen ruumista ei ole koskaan löydetty. Hänet julistettiin kuolleeksi omaisten pyynnöstä vuonna 2005.

Härmäläisen leski kertoi oikeudessa maanantaina muun muassa Härmäläisen luonteesta sekä tämän katoamispäivän tapahtumista.

Lesken mukaan hänen miehensä ei ollut itsetuhoinen vaan päinvastoin tasapainoinen ja onnellinen vastasyntyneen isä.

Pariskunta oli seurustellut vuodesta 1980 ja oli mennyt naimisiin vuonna 1990. Pariskunta oli lapsen kesäkuussa 1994.

Härmäläinen oli aktiivinen isä, joka auttoi lapsen hoitamisessa.

”Hän oli tosi iloinen ja ylpeä isä”, leski kertoi oikeudessa.

Härmäläinen oli lesken mukaan sosiaalinen, rauhallinen ja tasapainoinen ihminen. Leski korosti, että mies ei ollut itsetuhoinen eikä käyttänyt alkoholia kuin maltillisesti. Humalassa Härmäläinen tuli puheliaaksi ja iloisemmaksi.

Perheen taloudellinen tilanne vaikea oli velkojen takia. Härmäläinen oli perustanut oman yrityksen ja ottanut 200 000 markan lainan.

”Pärjättiin, mutta ei mitenkään ruhtinaallisesti, leski korosti oikeudessa.

Leski kertoi, ettei hän tavannut syytettyä ennen Härmäläisen katoamista eikä vaimo tiennyt miehensä ja syytetyn välisistä liiketoimista. Härmäläinen kutsui syytettyä yleensä mainosmieheksi.

Alla aikajana katoamispäivästä.

Härmäläinen lähti kotoa viimeisen kerran puolenpäivän aikaan. Vihreään pukuun pukeutunut Härmäläinen huuhteli kasvonsa ja otti mukaansa salkkunsa.

”Kysyin, että koska tulet takaisin. Hän sanoi, että ei tässä kauan mene, ehkä kahden aikaan”, leski kertoi.

Hän kertoi katsoneensa usein kun Härmäläinen lähti kotoa, sillä asunnon ikkunasta näki kadulle. Katoamispäivänä vaimo ei katsonut ikkunasta, joten hän ei nähnyt, mihin autoon Härmäläinen nousi.

”Olen tästä asiasta syyttänyt itseäni pitkän aikaa”, leski kertoi esitutkinnassa.

Hän soitti syytetylle katoamisen jälkeisenä päivänä kysyäkseen miehestään. Syytetty ilmoitti puhelimessa, ettei ollut tavannut Härmäläistä koko kesän aikana.

”Hän sanoi, että he eivät olleet missään tekemisissä”, leski kertoi oikeudessa.

Poliisille vaimo kertoi vuonna 1995, että hän oli sanonut puhelun aikana syytetylle, että ”en usko, että Ilpo nyt minulle olisi valehdellut, että hän lähtee teidän kanssanne asuntoa katsomaan.”

Syytetty oli ilmoittanut, ettei tiedä, miksi Härmäläinen oli väittänyt olleensa syytetyn seurassa.

”Hän sanoi, että kyllä se Ilpo tulee kotiin. Kysyin, että mistä tulee takaisin”, leski kertoi oikeudessa.

Syytetty kiisti tavanneensa Härmäläistä tämän katoamispäivänä.