Tällä viikolla seurataan, täytyykö nykyisiä koronarajoituksia kiristää – tällaisia rajoituksia on voimassa nyt

Osalla alueista on voimassa tiukkojakin kokoontumisrajoituksia, joista voi kuitenkin poiketa koronapassin avulla.

Koronapassi on uusien rajoitusten myötä otettu käyttöön esimerkiksi yleisessä saunassa Tampereen Rauhaniemessä.

Tämä viikko on ratkaiseva sen kannalta, täytyykö koronarajoituksia kiristää niin sanotun hätäjarrumekanismin avulla.

Tätä mieltä ollaan sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriön strategiajohtajan Pasi Pohjolan mukaan hätäjarrun kaikki kriteerit täyttyvät, mutta tämän viikon ajan täytyy ensin seurata nykyisten rajoitusten tehoamista.

Ministeriö kehotti joulukuun alussa vaikeimman tautitilanteen alueita kiristämään rajoituksia. Viime viikkojen aikana alueet ovat tarttuneet toimeen ja koronapassin käyttö on lisääntynyt.

HS kokosi yhteen, millaisia aluehallintovirastojen asettamia rajoituksia eri puolilla maata ainakin on.

Pääsääntö on, että alla esitetyistä rajoituksista voi poiketa koronapassin avulla.

Lisäksi monilla alueilla ja kunnissa on voimassa erilaisia suosituksia esimerkiksi etätyöstä, kasvomaskin käyttämisestä ja yksityistilaisuuksista.

Epidemian leviämisalueilla ovat voimassa ravintolarajoitukset, joihin kuuluu asiakaspaikkojen rajoituksia ja anniskelun päättyminen jo kello 17. Näistä voi poiketa koronapassin avulla.

Aluehallintovirastot ovat myös voineet määrätä esimerkiksi pakollisia terveystarkastuksia ulkomailta tuleville.

Etelä-Suomi

Uusimaa:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä. Tiloissa on voitava ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktit ja niistä johtuvat koronatartunnan riskit. Tämä koskee esimerkiksi kuntosaleja, uimahalleja ja sisäliikuntatiloja sekä yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Kymenlaakso:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 12. tammikuuta 2022 asti.

Kanta-Häme:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Päijät-Häme:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 26. joulukuuta asti.

Etelä-Karjala:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Lounais-Suomi

Varsinais-Suomi ja Satakunta:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Länsi- ja Sisä-Suomi

Pirkanmaa ja Punkalaitumen kunta:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? Asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoittaminen 31. joulukuuta asti, kokoontumisrajoitus 5. tammikuuta 2022 asti.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (pois lukien Reisjärvi) ja Keski-Suomi:

Kokoontumisrajoitus? Yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 5. tammikuuta 2022 asti.

Vaasan sairaanhoitopiiri:

Kokoontumisrajoitus? Yli 100 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty, jos ne täyttävät toisen ehdoista: tilaisuudessa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai kyse on yleisötilaisuuksiin kuuluvasta yhteislaulutilaisuudesta.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 19. joulukuuta asti.

Itä-Suomi

Etelä-Savo ja Pohjois-Savo

Kokoontumisrajoitus? Yli 100 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet on kielletty, jos ne täyttävät toisen ehdoista: tilaisuudessa on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai kyse on yleisötilaisuuksiin kuuluvasta yhteislaulutilaisuudesta.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? 27. joulukuuta asti.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Pohjanmaa:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 31. joulukuuta asti.

Lappi

Lapissa aluehallintovirasto ei ole asettanut rajoituksia, mutta osa kunnista on.

Länsi-Pohja:

Kokoontumisrajoitus? Alueellinen pandemiaryhmä suosittelee, että kunnat kiristävät kokoontumisrajoitusta 20 henkilöön. Tämä koskisi sisätiloissa tapahtuvia korkean ja kohtalaisen riskin tapahtumia, julkisia kokouksia ja yleisötilaisuuksia 16-vuotiaista alkaen

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Ei.

Voimassa? Pandemiaryhmän suositus 16. tammikuuta 2022 asti.

Rovaniemi:

Kokoontumisrajoitus? Yli 20 hengen yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset on kielletty.

Rajoitetaanko asiakas- ja yleisötilojen käyttöä? Kyllä, rajoitus on sama kuin Uudellamaalla.

Voimassa? 30. joulukuuta asti.