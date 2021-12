Ympäristö- ja ilmasto­ministerin mukaan lähtö­kohtana 30 prosentin suojelu­tavoitteen toteuttamisessa on vapaaehtoinen metsien suojelu.

Luontokadon pysäyttäminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää merkittävää metsien lisäsuojelua Suomessa. Myös rahoitus suojelun toteuttamiseksi on turvattava, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (virh).

Suomi on hyväksynyt EU:n biodiversiteettistrategian, jonka mukaan maa- ja meripinta-alasta vähintään 30 prosenttia on suojeltava, 10 prosenttia tiukasti. Lisäksi kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on saatava tiukan suojelun piiriin.

Karin mukaan hyväksyessään strategian Suomi on sitoutunut sen tavoitteisiin.

”Vaikka suojelutavoitetta ei ole jyvitetty jäsenmaittain, on päivänselvää, että Suomen pitää pystyä vähintään tähän. Sitoumuksesta tulee pitää kiinni”, Kari sanoi Suomen metsien tilaa ja luontokatoa käsitelleessä ajankohtais­katsauksessaan keskiviikkona.

”Luonnonsuojeluun on panostettu tällä hallituskaudella historiallisen paljon. Rahoitus ei saa jäädä tähän, vaan sen tulee olla perustaso”, Kari totesi.

Suomen tulee antaa oma sitoumuksensa biodiversiteettistrategian toimeenpanosta vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lähtökohtana strategian eteenpäin viemisessä on Karin mukaan metsien vapaaehtoinen suojelu. Se edellyttää, että toimivaksi osoittautuneen metsien monimuotoisuusohjelma Metson rahoitus turvataan.

”Suomalaiset haluavat suojella metsiään. Olennaista on löytää siihen rahoitus”, Kari sanoi.

Metson suosio on yllättänyt. Ohjelmaan on tarjottu kohteita etenkin Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomessa enemmän kuin rahoituksen puolesta on voidaan suojella.

Kari pitää tärkeänä sitä, että myös Pohjois-Suomen metsät kuuluisivat vapaaehtoisen suojelun piiriin.

”Tämä mahdollisuus tulisikin jatkossa olla pysyvästi koko maassa. Metsien suojeluun tarvitaan lisää rahoitusta,” Kari linjasi.

Lisäpanostusta tarvitaan etenkin eteläisempään Suomeen. Etelä-Suomessa suojelualueverkosto on pirstaleinen ja suojelualueet pieniä, mutta toisaalta monimuotoisuusarvot korkeampia kuin pohjoisessa.

Luontokadon pysäyttäminen edellyttää Karin mukaan Suomessa lisää suojelua ja lisää luonnonhoitotoimia. EU:n strategian toteuttamista ja sitoumuksen toimeenpanoa valmistelemaan on asetettu laajapohjainen työryhmä, joka aloittaa työnsä alkuvuodesta.

Metsät ovat keskeinen elinympäristö uhanalaisten lajien turvaamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, sanoo Suomen luontopaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho.

Suomen luonnon monimuotoisuus on heikentynyt ja uhanalaisten lajien osuus on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Suomen luontopaneelin puheenjohtajan, professori Janne Kotiahon mukaan metsiensuojeluun tarvitaan Suomessa merkittävää lisäpanostusta, koska metsäluonnon uhanalaistuminen on kiihtynyt.

Tilanne on heikko etenkin metsissä, joissa elää yli 30 prosenttia uhanalaisista lajeista. Kotiahon mukaan niiden tilanne heikkenee edelleen kiihtyvästi.

”Metsäelinympäristöjen muutokset ovat suurin yksittäinen metsälajien uhanalaistumisen syy. Tarvitaan merkittävää lisäpanostusta metsien suojeluun, koska tilanne pahenee koko ajan”, Kotiaho sanoi.

Luontopaneeli julkaisi joulukuun alussa mietinnön, jonka mukaan Suomessakin EU:n biodiversiteettistrategian täyttäminen ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät merkittävää metsien lisäsuojelua. Paneelin mukaan tiukka suojelu tulisi aloittaa viipymättä valtion vanhoista metsistä.