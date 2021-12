Suomeen saapuvat tällä viikolla ensimmäiset lasten rokoteannokset.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset saattavat alkaa tällä viikolla, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei vielä ole julkaissut listaa, josta riskiryhmät ilmenisivät.

THL:n mukaan riskiryhmäohjeistus valmistunee keskiviikkona tai ainakin tällä viikolla.

Valmius riskiryhmissä olevien lasten rokotuksiin lähenee rokotteiden kannalta. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että lasten rokotteita tulee tällä viikolla Suomeen joko tiistaina tai keskiviikkona.

Jo aiemmin on kerrottu, että annoksia saapuu noin 162 000.

Lue lisää: THL: Koronarokote­annoksia varastossa 1,5 miljoonaa, uudet tilaukset voidaan lopettaa pian

Lue lisää: THL:n Nohynek: Kolmas rokotus ei ole vielä välttämätön kaikille aikuisille – HS keräsi vastaukset kysymyksiin rokotuksista

Lisäannoksia saadaan tammikuun alussa, jolloin niitä tulee Kontion mukaan 78 000.

Lapsille annettava koronarokote on Pfizerin ja Biontechin Comirnaty, josta on olemassa oma, tälle ikäryhmälle tarkoitettu valmiste.

THL suosittelee, että riskiryhmiin kuuluvia 5–11-vuotiaita ryhdytään rokottamaan koronavirusta vastaan, kun lapsille tarkoitettuja rokotevalmisteita on saatu maahan.

THL myös ehdottaa rokotuksia lapsille, joiden lähipiirissä on vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä.

Koko ikäryhmän rokotuksia THL ei kuitenkaan vielä ehdota. Kaikille 5–11-vuotiaille tarjottaisiin mahdollisuus koronarokotuksiin, kunhan on saatu lisää tietoa rokotusten turvallisuudesta tässä ikäryhmässä. Aivan erityisesti THL haluaa lisätietoa harvinaisista haittavaikutuksista.

”Pääsyy sille, ettei THL suosita rokotuksia nyt kaikille 5–11-vuotiaille lapsille, on heidän oma matala tautitaakkansa. Tämän ikäisten lasten tartunta on yleensä lieväoireinen, ja vakavat taudinkuvat ovat erittäin harvinaisia verrattuna esimerkiksi muihin rokotuksilla estettyihin tauteihin”, kertoi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa joulukuun alussa.

”Kun ryhmän oma tautitaakka on matala, rokotteelta siedetään hyvin vähän haittavaikutuksia. Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla ja heidän oma hyötynsä on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää.”

Suomessa 5–11-vuotiaista noin viidellä prosentilla oli varmistettu koronainfektio marraskuun loppuun mennessä, THL kertoo. Heistä on hoidettu sairaalassa 0,2 prosenttia eli 33 lasta. Hoitojaksot ovat olleet lyhyitä, yleensä vain vuorokauden tai kaksi.

Muista maista saatujen kokemusten perusteella yleisimmät haittavaikutukset lapsilla ovat olleet samankaltaisia kuin yli 12-vuotiailla rokotetuillakin.

Suurin osa haittavaikutuksista on lieviä ja ohimeneviä, esimerkiksi punoitusta ja turvotusta rokotuskohdassa, kuumetta ja päänsärkyä sekä väsymystä, lihassärkyjä ja vilunväristyksiä.