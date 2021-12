Poliisi on edistynyt suuren seksuaali­rikos­kokonaisuuden tutkinnassa: Keski­suomalaisen miehen epäillään hyväksi­käyttäneen kymmeniä lapsia

Uhreja on tunnistettu tähän mennessä 90. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet sosiaalisen median välityksellä.

Sisä-Suomen poliisin tutkinta suuressa seksuaalirikoskokonaisuudessa on edennyt, poliisi tiedottaa.

Kokonaisuudessa nuoren keskisuomalaisen miehen epäillään syyllistyneen sosiaalisen median avulla kymmeniin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin.

Poliisi on saanut tunnistettua lisää uhreja, joita on yhteensä 90. Rikokset ovat kohdistuneet alakouluikäisiin lapsiin, joista nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias. Uhrien tunnistustyö jatkuu edelleen.

Epäilty vangittiin huhtikuussa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, ja hän on edelleen vangittuna. Heinäkuussa hänet vangittiin kymmenistä uusista rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

Aiemmin on kerrottu, että epäillyt rikokset ovat tapahtuneet sosiaalisen median välityksellä vuosina 2019–2021. Poliisi piti huolestuttavana, että suuresta uhrien määrästä huolimatta vyyhdistä oli tehty vain yksi rikosilmoitus.

Miehen epäillään esiintyneen sosiaalisessa mediassa alakoulu­ikäisenä ja saaneen lapset lähettämään itselleen videoita. Poliisin mukaan lapset esiintyvät videoissa seksuaalisesti tai tekevät itselleen seksuaalisia tekoja.

Mies oli tallentanut videot. Häneltä löytyi kotietsinnän yhteydessä noin 2 000 videota.

Poliisi on nyt vaatinut epäiltyä vangittavaksi 36 uudesta lapseen kohdistuneesta rikoksesta epäiltynä. Uusien epäiltyjen rikosten joukossa on muun muassa 17 epäiltyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja 19 epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Epäilty vangittiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa joulukuussa myös näistä rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

Asian käsittelyn on arvioitu alkavan Keski-Suomen käräjäoikeudessa helmikuussa.