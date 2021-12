Wide ContentPlaceholder

Suomen susikanta on nyt suurempi kuin 30 vuoteen. Susien määrä kasvoi 2000-luvun alussa mutta romahti 2010-luvun puolivälissä. Keskeisimpänä syynä kannan pienenemiseen on pidetty salametsästystä.

Kotimaa | HS Ympäristö

”Ne pitäisi kaikki tappaa pois ja siirtää yläilmoihin” – Susien salametsästys rehottaa monella paikkakunnalla yhteisön hiljaa hyväksymänä

Susia on Suomessa enemmän kuin vuosikymmeniin. Samalla susikonflikti nostaa päätään. Esimerkiksi susien tihentymäalueella Pohjois-Pohjanmaalla ärtymys susia kohtaan on voimakasta ja susille vaaditaan tappolupia. Myös salametsästys on edelleen monin paikoin hiljaa hyväksyttyä.

