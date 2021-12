Tämäkään joulu ei ole koronan kannalta huoleton, mutta joulua voi silti viettää, asiantuntijat sanovat. Kerro HS:n kyselyssä, miten aiot viettää toista koronajoulua ja onko omikronmuunnos muuttanut suunnitelmiasi.

Joulu lähestyy, mutta samalla Suomen koronavirustilanne on vaikeutunut.

Sairaaloissa on esimerkiksi noin 300 koronaviruspotilasta, joista noin 50 on tehohoidossa. Epävarmuutta koko maailmassa lisää viruksen omikronmuunnos, jota on havaittu Suomessakin.

Toisaalta useampi kuin neljä viidestä yli 12-vuotiaasta on saanut kaksi rokotusannosta. Voiko joulua vielä viettää sukulaisten ja ystävien kanssa, THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen?

”Kyllä mielestäni pitää voida joulua viettää”, Salminen sanoo.

”Onhan tämä elämä aika mahdotonta, jos ei mitään voi tehdä. Silläkin on arvonsa, että rauhoittuu läheisten kanssa ajanviettoon. Kaikki ei voi olla pelkkää koronaa.”

Samaa mieltä on tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

”Järjenkäyttö ja varovaisuus ovat toki joulun aikana paikallaan. Tiedämme, ketkä ovat suurimmassa riskiryhmässä. Rokotteen saaneet voivat juhlia hieman kevyemmin mielin”, Aivelo sanoo.

”Mutta ei se väärin ole, ettei ennen hauraiden sukulaisten tapaamista käy aamuyöhön asti yökerhossa bailaamassa.”

Moni jätti viime jouluna tapaamatta esimerkiksi isovanhempia koronatilanteen vuoksi. Salminenkin kehotti silloin olemaan vain ydinperheen kesken.

Nyt Salminen sanoo uskovansa, että monet mummot ja vaarit haluavat ihan mielellään tavata nuorempia.

”Kannattaa kuunnella hyvin pitkälle ihmisten omaa halua ja sitä, miltä tuntuu.”

Salminen ohjeistaa, että sukuloimaan ei tietysti kannata mennä, jos sairastuu ja saa koronavirus­taudin tai flunssan oireita. Tällöin oikea suunta on koronavirus­testi.

Myös kaikkein suurimpien sukujuhlien järjestäjiä hän kehottaa pohtimaan, onko niiden pitäminen nyt järkevää.

Jos haluaa pelata varman päälle, kotitestejä voi Salmisen mukaan käyttää. Hänen mukaansa ne sopivat hyvin lieventämään huolia siitä, että olisikin saanut oireettoman koronatartunnan.

”Minä en käyttäisi sitä niin, että olisin tuhannen sairas ja päättäisin kotitestin perusteella, että menenkö kyläilemään. Jos on sairas, täytyy mennä oikeaan testiin ja jättää menemättä juhliin.”

Aivelon mukaan kotitesteillä on paikkansa epidemian hallinnassa. Kotitesti tunnistaa myös omikronmuunnoksen. Testi soveltuu etenkin oireisen tartunnan tunnistamiseen 1–5 päivää oireiden alkamisen jälkeen.

Lisäksi sisätiloissa iäkkäitä tavatessa voi Aivelon mukaan vallan hyvin käyttää kasvomaskia.

Viime jouluna osa suomalaisista meni niin sanottuun joulukaranteeniin eli vältteli sosiaalisia kontakteja ennen joulunviettoa, jotta välttyisi saamasta tartuntaa. Tätä voi Salmisen mukaan nytkin harkita, jos sellaiseen on mahdollisuus.

Aivelon mukaan omaehtoinen karanteeni ennen joulua ei ole tänäkään vuonna huono idea.

”Omikrontartunnat leviävät myös rokotettujen joukossa eli kuka tahansa meistä voi levittää omikronia”, Aivelo sanoo.

Salminen vastasi vastaavaan kysymykseen jouluvietosta viimeksi yli kaksi viikkoa sitten. Hän oli silloin sitä mieltä, että rokotettu ja perusterve voi viettää joulua kuin muutenkin viettäisi.

Kahden viikon aikana on saatu uutta tietoa omikronmuunnoksesta, eikä tautitilanne ole hellittänyt. Salmisen mukaan hänen mielipiteensä on kuitenkin edelleen sama.

”Kyllä rokotus yhä antaa hyvän suojan vakavaa tautia vastaan. Vaikka tauti kohdalle osuisi, se on lievempi.”

Aivelo arvioi, että jouluun mennessä omikronmuunnos on valtavirus jo Suomessakin, ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Myös omikronmuunnoksen vuoksi olisi hänen mukaansa tärkeää, että kolmanteen koronarokoteannokseen oikeutetut ottaisivat tehosteannoksensa.

Rokottamattomia Salminen ei halua ohjeistaa liikaa vaan toteaa, että ihmiset päättävät itse omista tekemisistään. Rokotusstatuksesta kertominen voisi olla reilua muille.

”En tiedä, tarvitseeko yksityiselämää sen pidemmälle viranomaisten lähteä sotkemaan.”

Voiko jokin vielä viikon aikana pilata joulun?

”Sitä täytyy melkein hallitukselta tai sosiaali- ja terveysministeriöstä kysyä”, sanoo Salminen. Hän ei kuitenkaan usko ainakaan perhejoulun tai ystävien tapaamisen menevän pilalle.

Aivelon mukaan tänäkään vuonna joulu ei ole huoleton.

”Mutta kyllä siitä silti hyvän saa. Toisaalta tilanne on omikronin myötä huomattavasti vaikeampi kuin kolme viikkoa sitten olisi voinut joulusta visioida. Toisaalta rokotteista on hyötyä, ymmärrämme viruksesta enemmän ja osaamme vähentää tartuntariskiä monin tavoin.”

Lähiaikoina odotetaan tietoja siitä, täytyykö Suomessa kiristää koronavirusrajoituksia. Edellytykset niin sanotun hätäjarrun painamiselle ovat suurelta osin jo täyttyneet.

Ministeriön mukaan tämän viikon ajan kuitenkin seurataan, miten nykyiset varsin tuoreet rajoitukset tehoavat. Käytännössä yksi seuraavista toimista olisi esimerkiksi kiristää nykyisiä rajoituksia niin, ettei niistä voisi enää poiketa koronapassilla.

