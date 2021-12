Lapsille tehdyt kokeelliset korvaleikkaukset 1960-luvulla eivät parantaneet kuuloa. Tutkijat esittävät suosituksia vääryyksien käsittelylle totuus- ja sovintoprosessissa.

Kuuroihin ja viittomakielisiin kohdistuneista oikeudenloukkauksista tehty tuore selvitys nostaa esiin suuren joukon vääryyksiä, joita tehtiin 1900-luvulta nykypäivään asti.

Esimerkiksi sterilisaatioita, abortteja ja pakotettuja korvaleikkauksia tehtiin rotuhygieenisin syin 1920-luvulta lähtien.

Vaikka tapahtumista on kulunut jonkin verran aikaa, kuurojen lasten syntymiseen liittyvät negatiiviset asenteet eivät ole tutkimuksen mukaan vieläkään taakse jäänyttä ajattelua.

Tutkimusaineistossa tehdyistä haastatteluista selvisi, että näitä näkemyksiä kohdataan edelleen terveydenhuollossa.

Selvityksen toteutti Helsingin yliopiston johdolla viisi korkeakoulua ja kymmenen tutkijaa. Se pohjustaa hallitusohjelman mukaista valtiollista sovintoprosessia kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kanssa.

Helsingissä järjestettiin kuurojen maailmankisat 1961. Kuva Turkin ja Englannin välisestä jalkapallo-ottelusta.

Tutkimus osoittaa, että kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön on kohdistunut 1900-luvulta nykypäivään moninaista suoraa ja epäsuoraa syrjintää ja vääryyksiä, joihin sisältyy äärimmillään vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

”Suomalaisen yhteiskunnan voi nähdä olevan kollektiivisesti vastuussa näistä vääryyksistä”, toteaa Helsingin yliopiston apulaisprofessori Hisayo Katsui.

Tutkijat esittävät keskeisiä toimenpidesuosituksia vääryyksien käsittelylle totuus- ja sovintoprosessissa.

Tutkijoiden mukaan kysymys siitä, pitäisikö totuus- ja sovintoprosessi käynnistää vai olla käynnistämättä, ei ole enää relevantti.

”Koska totuus- ja sovintoprosessin valmistelussa on edetty jo esiselvitysvaiheeseen, kuuroille ja viittomakieliselle yhteisölle on syntynyt oikeutettu odotus siihen, että heihin kohdistuneita vääryyksiä käsitellään jollakin tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa. Totuus- ja sovintoprosessi on jo tosiasiallisesti käynnistynyt siten, ettei sen käynnistymistä voi enää peruuttaa”, selvityksessä todetaan.

Tutkimusaineistossa kuurojen ja viittomakielisten kokemat vääryydet jaoteltiin kahteen ryhmään: rotuhygieenisin syin tehtyihin toimenpiteisiin ja yhteiskunnan rakenteellisiin vääryyksiin.

Rotuhygieenisin syin tehtyjä, kuurouden poistamiseen pyrkineitä toimenpiteitä olivat muun muassa avioliittokielto, sterilisaatiot, abortit sekä korvaleikkaukset.

Sterilisaatio tai abortti saatettiin aineiston mukaan tehdä esimerkiksi leikkauksen yhteydessä ilman, että asiasta olisi kerrottu henkilölle itselleen. Saattoi myös olla, että avioliittoluvan saadakseen oli suostuttava steriloitavaksi.

Tutkijat nostavat esiin etenkin kuuroihin lapsiin kohdistuneet leikkaukset ja kuulon kuntoutukseen liittyvät osastokuntoutukset, joita voidaan nykytietämyksen mukaan pitää epäeettisinä.

”Kuulon kuntoutuksessa tapahtuneita asioita tulisi selvittää tarkemmin, koska teot ovat kohdistuneet pääosin lapsiin”, tutkimuksessa perätään.

Tutkimusaineistossa kerrotaan esimerkiksi lapsiin kohdistuneista kokeellisista korvaleikkauksista, joita tehtiin ainakin 1960-luvulla. Korvaleikkauksia tehtiin esimerkiksi Oulun kuurojen koulun oppilaille, eikä niiden tarkoitusperä ole osallistujien eikä potilaiden tiedossa. Tutkimukseen osallistujien mukaan leikkaukset eivät parantaneet kuuloa.

Katsuin mukaan osallistujat tuolloin eivät saaneet tarpeeksi tietoa, mihin olivat ryhtymässä, eivätkä päätöksen mahdollisuutta leikkauksistaan. Hän ymmärtää nykyistä moniäänistä keskustelua sisäkorvaistutteesta tätä taustaa vasten.

Nykyään lähes kaikki kuuroina syntyvät saavat sisäkorvaistutteen leikkauksessa.

”Menneisyydessä on aika, kun turhia leikkauksia on tehty kuuroille ihmisille. Sen jatkumona jotkut näkevät, että edelleen yritetään korjauttaa vikaa lääketieteellisestä näkökulmasta. Irrallisessa kontekstissa sisäkorvaistute totta kai näyttäytyy eri tavoin”, kuvaa Katsui.

”On tärkeää, että yhteisön jäsenet ovat yhdenvertaisia totuus- ja sovintoprosessissa”, Katsui lisää.

Rakenteellisia vääryyksiä havaittiin puolestaan kuurojen ja viittomakielisten opinto-ohjauksessa, ammatinvalintaan vaikuttavissa rakenteellisissa esteissä, koulutuksessa, viittomakielisen opetuksen ja ympäristön puutteissa, työllisyys- ja työelämäkokemuksissa sekä tulkkaus- ja viittomakielisissä palveluissa.

Selvityksessä esitetään suosituksia totuus- ja sovintoprosessiin, jossa käsiteltäisiin kuurouteen ja viittomakieliseen kulttuuriin kohdistuneita hävittämispyrkimyksiä.

Puheen opetus syrjäytti viittomakielen useimmissa kuurojenkouluissa 1890-luvulta eteenpäin. Opettaja Helena Arrhenius antaa kuuron pojan tunnustella kädellään, miten kurkku liikkuu tietyn äänteen aikana. Toisella kädellä poika kokeilee omaa kurkkuaan. Kuva on Turun kuuromykkäin koulusta keväältä 1901.

Suositusten mukaan prosessiin osallistuville tulisi muun muassa taata asianmukainen omakielinen psykososiaalinen tuki, keskeisille toimijoille tulisi tarjota koulutusta ennen prosessin yksityiskohdista sopimista ja prosessissa tulisi ottaa huomioon myös väärintekijöiden näkökulma kunkin ajan yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Valtio pohtii Katsuin mukaan nyt selvityksessä esitettyjen löydösten pohjalta sovintoprosessin käynnistämistä.

”Tottakai on yksittäisiä tahoja, ihmisiä tai valtion virkamiehiä, joihin syyte voisi kohdistua. Takana on kuitenkin yhteiskunnallinen ajattelutapa, asenne ja ennakkoluulo. Sen takia yhteiskunta on vastuullinen asiasta ja näemme tärkeänä, että se on kokonaisuudessaan mukana prosessissa”, sanoo Katsui.

