Suomessa raportoitiin tiistaina 1 676 uutta koronatartuntaa.

Lapissa Kittilässä on havaittu matkailuun liittyviä koronan tartuntaketjuja, kertoi Kittilän kunta tiistaina. Tiedotteen mukaan tartunnat ovat todennäköisesti kotimaista alkuperää, vaikka tartuntaketjut näyttävät liittyvän matkailuun. Kittilässä sijaitsee suosittu Levin hiihtokeskus.

Kunnan koronatilanteen kerrotaan huonontuneen nopeasti viime viikon loppupuolella. Tiedotteen mukaan Kittilässä on havaittu viikon aikana 37 koronatartuntaa, joista 13 ulkomaalaisilla matkailijoilla. Kolme tartuntaa on todettu kotimaisilla matkailijoilla. Kittilässä on noin 6 400 asukasta.

Lapin sairaanhoitopiirissä kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 365.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa raportoitiin tiistaina 1 676 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 19 400 koronatartuntaa, mikä on noin 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltäneiden kahden viikon aikana.

Viruksen valtakunnallinen ilmaantuvuus on 349 todettua tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahdelta viime viikolta. Tätä edeltäviltä kahdelta viikolta ilmaantuvuusluku oli 277.

Alueellisesti koronaviruksen ilmaantuvuudessa on suuria eroja. Suhteessa väkilukuun tartuntoja on raportoitu eniten Pohjois-Pohjanmaan (733), Pirkanmaan (482) ja Helsingin ja Uudenmaan (430) sairaanhoitopiireissä.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri (Essote) siirtyy leviämisalueeksi, kertoi alueen koronakoordinaatioryhmä tiistaina. Päätös koskee kaikkia Essoten alueen yhdeksää kuntaa.

Pirkanmaalla koronatartunnan lähde selvisi viime viikolla vain noin puolessa tartunnoista, kertoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tiistaina. Samalla noin joka kuudennella testatulla on todettu koronavirus. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan positiivisten testien osuus viikon ajalta on 16,8 prosenttia. Joulukuun alussa positiivisten testien osuus koko maassa oli sosiaali- ja terveysministeriön mukaan reilut kuusi prosenttia. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo myös, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat kuormittuneita koronapotilaiden hoidon vuoksi.

Pienintä koronaviruksen ilmaantuvuus on Pohjois-Karjalan (57) sairaanhoitopiirissä ja Keski-Pohjanmaalla (64). Luvut ovat pyöristettyjä

Maanantain jälkeen kolmansia koronarokoteannoksia on annettu noin 10 000 annosta enemmän kuin ensimmäisiä ja toisia rokoteannoksia yhteensä. Annettujen ensimmäisten rokoteannosten määrä kasvoi noin 1 600:lla ja toisten noin 1 900:lla, kun taas kolmansia annoksia annettiin noin 13 500 kappaletta.

Kolme koronarokotetta ottaneita on Suomessa nyt noin 537 500 eli 11 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen koronarokoteannoksen ottaneita on Suomessa nyt 82,8 prosenttia ja ensimmäisen rokoteannoksen ottaneita 87,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneissä.