Korkein oikeus määräsi haudan avattavaksi isyystutkimusta varten. Yksityiselämän suojaan kuuluu olennaisesti oikeus tuntea biologinen synty­peränsä, korkein oikeus perusteli poikkeuksellista ratkaisua.

Korkein oikeus määräsi oletettujen isovanhempien haudan avattavaksi isyystutkimuksen tekemistä varten. Kuva on otettu Hietaniemen hautausmaalta.

Korkein oikeus (KKO) on määrännyt haudan avattavaksi isyystutkimuksen tekemistä varten. Tarkoitus on tutkia, kuka on avioliiton ulkopuolella vuonna 1957 syntyneen lapsen isä.

Oletettu isä velvoitettiin aikoinaan maksamaan lapselle elatusapua, mutta häntä ei vahvistettu lapsen isäksi. Kun mies vuonna 2011 kuoli, oletettu tytär vaati, että mies vahvistetaan hänen biologiseksi isäkseen.

Nainen vetosi muun muassa elatusvelvollisuutta koskevaan päätökseen, yhteyden­pitoonsa oletetun isän kanssa, yhdennäköisyyteen ja sukulaisuussuhdetta tukevaan veriryhmä­tutkimukseen.

Miehen leski vastusti vaatimusta. Hän totesi, että miehen isyydestä ei ollut oikeus­geneettistä vahvistusta eikä muutakaan näyttöä. Hänen mielestään lapsi olisi myös voinut nostaa kanteen oletetun isän eläessä, jolloin oikeusgeneettinen tutkimus olisi voitu tehdä.

KKO:n mukaan naisen passiivisuus ei vienyt häneltä oikeutta nostaa kannetta. Naisen syntymän aikaan lapsella tai hänen äidillään ei ollut oikeutta nostaa isyyden vahvistamis­kannetta, vaan mahdollisuus avioliiton ulkopuolella syntyneille lapsille tuli vasta isyyslain myötä 1970-luvulla.

Silloinkin laissa oli rajattu viiden vuoden siirtymäaika. Kaiken lisäksi nainen oli kuvitellut, että elatusvelvollisuuden takia mies oli vahvistettu hänen isäkseen.

Kuolemansa jälkeen oletettu isä oli tuhkattu. Miehellä ei ollut sisaruksia, ja hänen avioliitossa syntynyt lapsensa oli kuollut lapsettomana.

Ainoaksi vaihtoehdoksi asian selvittämiseen jäivät miehen vanhemmat. He kuolivat vuonna 1967 ja 1984.

Oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain mukaan isyystutkimusta ei saa tehdä haudatusta vainajasta. Tämän takia sekä käräjä- että hovioikeus hylkäsivät vaatimuksen oletettujen isovanhempien hautojen avaamisesta.

KKO päätyi nyt toiselle kannalle.

Ennakkopäätöksessään KKO painotti, että yksityiselämän suojaan kuuluu olennaisesti oikeus tuntea biologinen syntyperänsä.

”Ajan kuluminen ei merkitse sitä, että lapsen tarve tietää ja tuntea molemmat vanhempansa sekä saada isyys vahvistetuksi poistuisi, vaan se saattaa jopa kasvaa.”

Tämä oikeus voi jäädä toteutumatta, mikäli laki ei salli oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä riittävän laajasti.

KKO totesi, että lain kirjaimellinen tulkitseminen olisi tässä tapauksessa ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun yksityiselämän suojan kanssa.

KKO viittasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytäntöön. Sen mukaan sopimusvaltiolla on velvollisuus turvata oikeus biologisen syntyperän selvittämiseen. Velvollisuus koskee myös yksityisten henkilöiden välisiä suhteita.

Suomen lain kielto käyttää haudattua vainajaa isyystutkimukseen säädettiin ennen kuin EIT antoi merkittävän ratkaisun Sveitsiä koskevassa, varsin samankaltaisessa asiassa. Siinä Sveitsin katsottiin rikkoneen yksityiselämän suojaa, kun haudan avaaminen isyystutkimusta varten kiellettiin.

Tämän takia KKO määräsi, että isäksi oletetun miehen vanhempien haudat on avattava, jotta vainajista voidaan ottaa kudosnäytteet oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tekemistä varten.

Tämän jälkeen isyyden vahvistamista koskevan asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa.