Oikeuteen saapunut Yli-Viikari kertoi kiistävänsä syytteet ja odottavansa käsittelyä avoimin mielin.

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut käsittely Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin saamista syytteistä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamiseen.

Syyttäjän mukaan Yli-Viikari on käyttänyt Finnairin palkintopisteitä hankkimalla lentolippuja perheensä yksityismatkoille, vaikka etu on kuulunut työnantajalle

Yli-Viikari saapui oikeuteen puoli yhdeksän jälkeen. Hän kertoi kiistävänsä syytteet.

”Syyttäjä on esittänyt, että on kyse virkarikoksesta, ja näin ei ole. Käydään ihan rauhassa ne hänen perustelunsa ja meidän perustelumme läpi tänään”, Yli-Viikari sanoi.

”Olen käyttänyt lentopisteitä, jotka ovat siellä henkilökohtaisella tilillä. Niiden erittely tulee sitten tuossa käsittelyssä esille”, Yli-Viikari kertoi lentopisteiden käytöstä.

Yli-Viikarin mukaan asioiden perusteellinen käsittely oikeudessa on varmasti hyödyllistä myös muiden virkamiesten kannalta.

”Tämä on pitkällinen prosessi, joka on lähtenyt liikkeelle jo monta kuukautta sitten, minulla ei sinällään ole siihen kantaa. Minusta on hirveän hyvä, että asiat perinpohjaisesti nyt käsitellään, ja ihan avoimin mielin odotan käsittelyä. Sekä tässä vanhuuseläkesopimusasiassa että lentopisteasiassa on juridisia epäselvyyksiä, jotka on varmasti hyvä ihan monen muunkin virkamiehen kannalta käydä nyt läpi.”

Yli-Viikarin mukaan pääjohtajan virassa tehdyt tehtävät ovat liittyneet hänen työtehtäväänsä.

”Pääjohtajan virassa tehdyt työmatkat ovat liittyneet joko ihan siihen pääjohtajan tehtävään, kansainvälisiin velvoitteisiin tai sitten samaan aikaan virastolla olleeseen velvoitteeseen osallistua aktiivisesti meidän eurooppalaisen kattojärjestön toimintaan”, Yli-Viikari kertoi.

”Kaikki matkat, joita olen tehnyt, ovat olleet työmatkoja, virkamatkoja, ja niissä ovat olleet asianmukaiset perusteet.”

Yli-Viikarin virkarikosoikeudenkäynnissä on käsitelty aiemmin tällä viikolla ja viime viikolla Yli-Viikaria vastaan nostettua syytettä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syyte koskee sopimusta, jolla VTV:n ylitarkastajalle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä.

Virkasuhteen päättämissopimuksen vuoksi syytteessä on myös sopimuksen tekoaikaan hallintojohtajana toiminut Mikko Koiranen. Myös häntä syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Molemmat kiistävät syytteen.

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia.

Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.