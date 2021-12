Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio aleni vuodella eli on nyt kymmenen vuotta.

Helsingin hovioikeus on alentanut Helvetin enkeleihin kuuluneen miehen tuomiota törkeästä huumerikoksesta. Helsingin käräjäoikeuden antama tuomio aleni vuodella eli on nyt kymmenen vuotta.

Oikeuden mukaan 45-vuotias Sami Aulis Niskanen yritti hankkia 86 kiloa amfetamiinia Hollannista Suomeen. Teko tapahtui 2019–2020.

Määrä on kymmenen kiloa vähemmän kuin mitä käräjäoikeus arvioi. Hovioikeuden mukaan ei ole riittävää näyttöä siitä, että eräästä hollantilaisesta asunnosta löydetty kymmenen kilon erä olisi kuulunut samaan lastiin, joka oli tarkoitus tuoda Suomeen Niskaselle.

Amfetamiini oli erittäin puhdasta, noin 70-prosenttista. Hovioikeuden mukaan on pääteltävissä aineen laadun ja määrän perusteella, että se oli tarkoitettu levitykseen.

Niskanen kritisoi oikeudenkäynnissä sitä, että Hollannin poliisi käytti soluttautunutta siviiliä. Tämä ei olisi ollut Suomen lain mukaan poliisille mahdollista. Niskasen mielestä tämä vaaransi hänen mahdollisuutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Niskasen rangaistuksen alenemiseen vaikutti myös se, että hovioikeuden mukaan miehen ampuma-aserikos ei ollut törkeä.

Hovioikeus katsoi, ettei törkeä ampuma-aserikos täyty sillä perusteella, että aseiden hallussapito on liittynyt huumerikoksiin, osa aseista on ollut omavalmisteisia tai että samassa yhteydessä on takavarikoitu suuri määrä räjähteitä.

Niskanen tuomittiin myös noin kymmenen kilon hasiserästä, räjähderikoksesta sekä vaarallisen esineen hallussapidosta. Hänet pidetään edelleen vangittuna.

