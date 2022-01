Vuorineuvos Juha Rantasen mielestä yritysjohtajan työssä haasteellisinta on saada ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla.

Koronapandemia-aika on muuttanut monen ihmisen työnkuvaa ja työskentelytapoja. Niin on käynyt myös Juha Rantaselle, kokeneelle yritysjohtajalle ja pitkän linjan hallitusammattilaiselle.

Rantanen arvelee istuneensa uransa varrella tuhansissa kokouksissa. Pandemian puhjettua keväällä 2020 käytännöt kuitenkin muuttuivat. Enää ei keräännytty saman pöydän ääreen, vaan alettiin kokoustaa etäyhteyksien kautta.

”Se oli valtava muutos”, Rantanen kertoo.

Rantasen mielestä asialla on ollut sekä hyvät että huonot puolensa. Etäpalaverin etuna on, että kaikki on hyvin täsmällistä, organisoitua ja tehokasta. Miinuspuolena on välittömyyden menettäminen.

”Viestintähän on paljon muutakin kuin sanoja”, Rantanen sanoo.

”Hallituksen tehtävä on katsoa tulevaisuuteen ja miettiä, mitä maailmassa tapahtuu ja miten yrityksen tulisi asemoida itsensä mahdollisuuksien ja uhkien varalle. Tällainen ideoiva keskustelu ja vapaa ajatusten vaihto toimivat huonosti etäpalavereissa. Keskustelu menee helposti mekaaniseksi.”

Rantanen on tehnyt uransa suurten teollisuusyritysten johtotehtävissä. Hän on toiminut muun muassa Nesteen talousjohtajana ja Outokummun toimitusjohtajana ja istunut Stora Enson kaltaisten suuryritysten hallituksissa.

Vuosien varrelle on mahtunut monenmoista numeronpyöritystä.

Rantanen sanoo, että häntä itseään on kiehtonut silti kaikkein eniten ihmisten johtaminen. Rantasen mielestä yritysjohtajan työssä analytiikan osuus on ainoastaan 20 prosenttia haasteesta. Loput 80 prosenttia on sitä, miten saa ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla.

”Eikä sitä kirjoista opi”, hän sanoo.

Manipulointia?

”No, voihan sitäkin yrittää”, Rantanen sanoo ja naurahtaa.

”Manipulointi on mielestäni kuitenkin hyvin lyhytjänteistä. Ennemminkin kyse on asioiden ymmärrettäväksi tekemisestä, oikeanlaisen palautteen antamisesta ja vuorovaikutuksesta. Ihmisten motivoinnista.”

Mikä Rantasta itseään on ajanut eteenpäin? Todennäköisesti halu oppia uutta ja hakea oman osaamisen rajoja, hän arvelee. Suunnitelmalliseksi hän ei työuraansa missään tapauksessa kutsuisi.

”Ei mulla kauppakorkeakoulusta valmistuessa ollut yhtään sellaista mielikuvaa, että istuisin tänä päivänä tässä, tai että olisin tehnyt tällaisen uran. Mukaan mahtuu valtava määrä sattumia. Joihinkin tilanteisiin on tarttunut ja joihinkin on jättänyt tarttumatta”, Rantanen kertoo Bulevardin varrella sijaitsevan hulppean kotinsa pöydässä.

Onko valta kiehtonut sinua?

”Se on hyvä kysymys”, hän vastaa.

”Totta kai johtotehtäviin liittyy valtaa, ei sitä voi kieltää. Mutta ei valta ole itseisarvo, eikä se ole minua koskaan motivoinut. Eikä valta ole aina kivaa. Joudut irtisanomaan ihmisiä ja tekemään muita epämiellyttäviä ratkaisuja. Ei valtaa kannata tavoitella sen itsensä takia.”

Neljä vuotta sitten Rantanen oli jälleen uuden haasteen edessä. Tuolloin hänestä tuli yksi Minnesota-hoitoon erikoistuneen päihdekuntoutuskeskus Kantamon omistajista ja hallituksen puheenjohtaja.

Rantanen arvioi kuluttavansa nykyisin noin kolmasosan työajastaan yrityksen asioiden parissa. Mikä häntä työssä motivoi? Kantamon vuotuinen liikevaihto on kahden miljoonan euron luokkaa. Se on nappikauppaa Stora Enson kaltaisiin miljardiluokan yrityksiin verrattuna.

Rantanen sanoo näkevänsä alkoholiongelman vakavana yhteiskunnallisena ja väistämättä myös taloudellisena ongelmana, ja on halunnut omalla osaamisellaan olla auttamassa alkoholiongelmista kärsiviä ihmisiä.

Työsarkaa ainakin riittää.

Arvioiden mukaan noin seitsemän prosenttia suomalaisista kärsii alkoholismista. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa alkoholin vuoksi menehtyy vuosittain noin 1 700 henkeä. Suurin osa alkoholikuolemista aiheutui alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista.

Rantanen sanoo, että hänellä työhön liittyy myös henkilökohtainen intressi. Hän muistelee itse antaneensa potkuja alkoholiongelmista kärsiville alaisilleen sen sijaan, että heidät olisi ohjattu päihdekuntoutukseen.

Näistä tilanteista hänelle on jäänyt ”huono fiilis”.

”Jos olisin silloin tiennyt, mitä tiedän nyt, olisin varmasti toiminut toisin.”