Tunnin verkkokurssi eläinsuojelurikoksista poliisin perustutkinnossa on vähäinen, katsoo oikeusasiamies.

Oikeusasiamies näkee parannettavaa siinä, miten hanakasti poliisi kirjaa ja tutkii sille ilmoitettuja eläinsuojelurikoksia.

Kantelun asiassa teki Suomen eläinsuojelu (Sey), jonka mukaan valvontaviranomaisten eli varsinkin eläinlääkäreiden tekemiä ilmoituksia ei poliisissa kirjata asianmukaisesti. Sen mukaan esimerkiksi vuonna 2018 noin 1 500 eläinsuojelusäännösten vastaista tekoa jäi kirjaamatta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen toteaa tuoreessa ratkaisussaan, että tilanne eläinsuojelurikoksia koskevien ilmoitusten kirjaamisen osalta on epätyydyttävä.

”Se, että poliisissa jää kirjaamatta ilmoituksia, joissa ilmoittaja pitää tapahtumia rikoksena, on esitutkintalain vastaista. Tilanne tulisi viipymättä korjata.”

Jääskeläisen mukaan Poliisihallituksen pitäisi ohjeistuksella ja valvonnalla huolehtia siitä, että ilmoitukset kirjataan yhdenmukaisesti esitutkintalain ja poliisin sisäisten ohjeiden mukaisesti kaikissa poliisilaitoksissa.

Kun eläinsuojelurikoksia koskevia ilmoituksia jää kirjaamatta, tarkoittaa se myös, ettei rikosvastuu voi käytännössä toteutua. Jääskeläinen muistuttaa myös, että ilmoitus on kirjattava, vaikka poliisi arvioisi, ettei ilmoitus johtaisi esitutkintaan.

Poliisihallituksen vastauksesta Jääskeläiselle ilmeni, että se on jo aloittanut eläinsuojelurikoksia koskevan ohjeistuksen valmistelun.

Jääskeläinen katsoo myös, että eläinsuojelurikosten koulutustarjonta Poliisi­ammattikorkeakoulussa on liian vähäistä ja siksi sen lisääminen poliisi­hallinnossa on tarpeen. Perustutkinnossa koulutus on hänen mukaansa vain noin tunnin laajuinen verkkokurssi, mutta se on laajempi ylemmässä, päällystötehtäviin tähtäävässä koulutuksessa.

Hänen mukaansa olisi hyvä, että jokaisessa poliisilaitoksessa olisi riittävä määrä eläinsuojeluasioihin perehtyneitä tutkijoita.

Kantelun takana on entinen poliisi Toni Lahtinen, joka on tyytyväinen laillisuusvalvojan kantaan. Hän oli mukana perustamassa Helsingin poliisilaitokseen yksikköä, joka tutkii eläimiin kohdistuneita rikoksia, ja on tullut muutenkin tunnetuksi eläinsuojelukysymyksissä. Kantelun hän teki Seyn asiamiehenä.

Hänen mukaansa eläinsuojelukenttä on jo pitkään tietänyt, ettei poliisi ole aina tehtäviensä tasolla eläinsuojelurikosten kirjaamisessa ja tutkinnassa

”Varsin moni poliisi kokee, että eläinsuojelurikokset eivät ole oikeita rikoksia. Toki osa pitää niitä oikeina rikoksina, mutta heidän halukkuuttaan tutkia näitä juttuja heikentää puhdas osaamattomuus”, Lahtinen kertoo.

Osaamattomuus johtuu hänen mukaansa siitä, että koulutustarjonta on niin vähäistä.

”Yksi selkeä ongelma on, että näitä erityisosaamista vaativia juttuja tutkitaan massarikos- ja päivittäistutkintaryhmissä. Niissä on jo pitkään ollut tilanne, jossa juttuja tapetaan surutta resurssiongelmien takia. On selvää, että eläinsuojelujutut ilman oikeuksiaan vaativia asianomistajia eivät ole prioriteetti.”