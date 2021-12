Työntekijät muun muassa kärsivät uniongelmista ja heidän sairauspoissaolonsa ovat hälyttävän korkeissa lukemissa.

Hätäkeskuspäivystäjien hyvinvointi on Ylen selvityksen mukaan romahtanut. Tällä on vaikutuksia myös kansalaisten turvallisuuteen ja viraston toimintakykyyn.

Pahoinvoinnin kasvun taustalla on Ylen mukaan muun muassa hätäpuheluiden määrä, joka on kasvanut rajusti verrattuna vuoteen 2017. Yksi päivystäjä vastasi vuonna 2017 keskimäärin 5 600 hätäpuheluun per vuosi. Vuonna 2019 tämä määrä oli tuhat puhelua enemmän.

Päivystäjien sairauspoissaolot ovat nousseet Ylen mukaan vuonna 2021 yli 21 päivään henkilötyövuotta kohden. Lisäksi Hätäkeskuslaitos on aliresurssoitu, sillä kuudessa hätäkeskuksessa työskentelee 480 päivystäjää. Se on Ylen mukaan kymmeniä tavoiteltua vähemmän.

Työntekijät kärsivät Ylen mukaan yleisesti uniongelmista ja monet ”sinnittelevät lääkkeiden avulla” töissä.

Pahimmillaan työntekijöiden pahoinvointi voi johtaa sekaannukseen ja kaaokseen. Ylen mukaan esimerkiksi pelastusyksiköitä on hälytetty väärään osoitteeseen tai apua ei ole lähetetty ajoissa.

Huonot työolot ovat myös Ylen mukaan johtaneet ainakin kahteen tapaukseen, jossa avuntarvitsija on kuollut.

Monien Ylen haastattelemien työntekijöiden mielestä ongelmien taustalla on huono johtaminen Hätäkeskuksissa sekä raakileena käyttöön otetut tietojärjestelmät.