Toisen epäillyn vangitsemisesta käsitellään perjantaina. Molempia miehiä epäillään murhasta ja murhan yrityksestä.

Poliisi on jo päästänyt vapaiksi useita jengikahakan jälkeen kiinni otettuja ihmisiä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut 38-vuotiaan miehen epäiltynä Lahden jengimurhasta. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä.

Toisen epäillyn, 40-vuotiaan miehen, vangitsemisesta käsitellään perjantaina.

Myös häntä vaaditaan vangittavaksi murhasta ja murhan yrityksestä.

Henkirikos tapahtui viime sunnuntaina, kun kahden ryhmän välisessä yhteenotossa kuoli 1970-luvulla syntynyt mies.

Poliisin mukaan epäillyillä on kytkyjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Poliisi on kuvannut molempia ryhmiä ”moottoripyöräharrastuskerhoiksi”, joista toinen on verrattain uusi.

HS:n tietojen mukaan perjantaina vangittavaksi vaadittavalla miehellä on takavuosina ollut kytkös ainakin United Brotherhood -jengiin. United Brotherhood ei ole kuitenkaan ollut moottoripyöräjengi, vaan ammattirikollisten perustama liivijengi.

Uhri puolestaan on kuulunut aiemmin Cannonballiin. Hän ehti ilmeisesti olla vuosia poissa jengikuvioista, mutta oli viime aikoina ollut jengissä nimeltä Blue Cross Vikings. Se on perustettu noin vuosi sitten, ja se on ollut tiettävästi hyvissä väleissä Helvetin enkeleiden kanssa.

Eräs uhrin tuntenut henkilö kertoo, että tieto miehen päätymisestä henkirikoksen uhriksi tuli yllätyksenä. Uhrilla on omaakin rikostaustaa, mutta perusluonteeltaan hän oli tutun mukaan sosiaalinen ja auttavainen.

"Hän on ehkä joutunut peittelemään kiltteyttään, mikä näkyy taustasta. Välitti aidosti ihmisistä", tuttu kertoo.

Poliisi otti yhteenoton jälkeen kiinni kymmenkunta ihmistä, mutta osa heistä on jo vapautettu.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista ei halua kertoa, kuinka monta ihmistä poliisilla on tällä hetkellä kiinni.

Hänen mukaansa poliisilla alkaa olla selkeä kuva siitä, mitä on tapahtunut.

"Pääosin tapahtumien syyt ja kulku ovat selvillä, mutta tällä hetkellä en vielä voi kertoa siitä julkisuuteen. Meillä on edelleen ihmisiä kuulematta.”

Poliisin on aiemmin kertonut, että tapaaminen ryhmien välille oli ilmeisesti sovittu ennalta ja että molemmat ryhmät olivat varustautuneet tapaamiseen.

Ulkopuoliset eivät Aarnisalon mukaan olleet vaarassa.