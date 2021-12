Poliisin mukaan teossa käytetty väkivalta oli jopa silmitöntä.

Kolmea nuorta epäillään Imatralla myöhään maanantai-iltana tapahtuneesta tapon yrityksestä, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

15–16-vuotiaat nuoret olivat tehneet ilkivaltaa Imatran keskustan alueella ja olivat juuri rikkomassa näyteikkunaa, kun linja-autonkuljettaja puuttui sanallisesti heidän toimintaansa. Kun kuljettaja nousi autostaan ulos, hän joutui pahoinpitelyn uhriksi.

Nuorista kahden epäillään osallistuneen varsinaiseen väkivallantekoon, ja kolmas oli pääasiassa kuvannut tapahtumia kuitenkin myötävaikuttaen tapahtumien kulkuun. Poliisi on ottanut kuvatun videomateriaalin haltuunsa.

Tutkintaa johtavan rikoskomisario Matti Raivikon mukaan teossa käytetty väkivalta on ollut rajua, jopa silmitöntä.

”Maassa makaavaa uhria on lyöty ja potkittu eri puolille vartaloa. Useat iskuista ovat kohdistuneet pään alueelle. Yhdellä epäillyistä on ollut hallussaan puukko, jolla hän on lyönyt uhria useita kertoja”, Raivikko sanoo tiedotteessa.

Poliisi on puhuttanut rikoksen uhria, jonka tila on vakaa. Tapauksen esitutkinta jatkuu ja etenee seuraavaksi syyteharkintaan.