Kuinka tärkeää on torjua paitsi vakavaa tautia myös tartuntoja? Ministeri Kiurun ja asian­tuntijoiden näkemykset ovat eronneet useaan otteeseen

Ministerin tahto näyttää olevan toistuvasti ristiriidassa niin kansanterveyden asiantuntijoiden kuin sairaanhoitopiirien toimeenpanijoiden parhaan ymmärryksen kanssa, kirjoittaa HS:n tiedetoimittaja Annikka Mutanen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on viime aikoina arvostellut toistuvasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), alueiden ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoita ja toimijoita. Hän on painostanut THL:ää rokotuspäätöksissä ja moittinut niitä liian myöhäisiksi.

Omikronmuunnoksen takia kolmansiin rokotuksiin on nyt pantu lisävauhtia. Yli 60-vuotiaat ja riskiryhmäläiset voivat THL:n perjantaina antaman suosituksen mukaan saada tehosteen jo 3–4 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Muille aikuisille tehostetta aletaan tarjota 4–6 kuukautta kakkosannoksen jälkeen.

Heillä kahden annoksen suoja vakavaa tautia vastaan olisi THL:n mukaan yhä hyvä, mutta omikrontartuntaa vastaan teho on heikko.

Lue lisää: Ministeri Krista Kiuru: Hätä­jarrusta on päätettävä jo ensi viikolla ja rajoitus­toimia on lisättävä merkittävästi

Lue lisää: THL suosittelee toisen ja kolmannen korona­rokotteen annos­välin lyhentämistä, myös 5–11-vuotiaiden rokotuksiin varaudutaan

Mistä Kiuru ja THL:n asiantuntijat sitten ovat olleet eri mieltä? Pääosin siitä, mikä on tehokasta ihmisten hengen ja terveyden suojelemista.

Marraskuuhun asti rokotusstrategian tavoitteena oli vähentää tautitaakkaa, estää kuolemia ja turvata terveydenhuollon kantokykyä. Kiuru muutatti strategiaa niin, että nyt tavoite on myös vähentää tartuntoja. Muutoksesta kertoessaan hän ilmoitti, että ihmiset eivät halua vain välttää kuolemaa vaan myös sairastumisen.

THL vastusti lausunnossaan muutosta sanoen, ettei tartuntojen vähentäminen itsenäisenä tavoitteena ole mielekäs. Saamme elämämme aikana moneen kertaan erilaisia hengitysinfektiota, myös koronavirusten aiheuttamia. Koska rokotus ei estä tartunnan saamista eikä välittämistä, viruksen kierto ei tyrehdy rokottamiseen.

Niin kauan kuin maassa on satojatuhansia rokottamattomia aikuisia, myös vakavia tautitapauksia riittää sairaaloihin. Kuormitus on sitä kovempaa, mitä tiuhempaa tahtia rokottamattomat saavat tartuntoja.

Loogista toki on, ettei vakavia tapauksia tule, ellei tartuntojakaan ole. Tartunnat on mahdollista pysäyttää, mutta ne lähtevät aina uuteen vauhtiin ihmisten alkaessa jälleen kokoontua. Pysäytys siirtää tautitaakkaa eteenpäin, mutta ei poista sitä niin kauan kuin taudille alttiita ihmisiä on joukoittain jäljellä.

Kun kaikki lopulta ovat hankkineet immuniteetin sairastamalla tai rokottamalla, tilanne helpottuu. Silloinkaan vakavat taudit eivät täysin lopu, etenkään vanhoilla ja haurailla, joille immuniteetti kehittyy heikommin ja joille vähäisempikin infektio on vaarallinen.

THL:n kanta on ollut, että rokotuksilla pitäisi keskittyä ennen kaikkea vakavan tautimuodon ehkäisemiseen. Siinä rokotus toimii tehokkaasti.

Ministerin tahto näyttää olevan toistuvasti ristiriidassa niin kansanterveyden asiantuntijoiden kuin sairaanhoitopiirien toimeen­panijoiden parhaan ymmärryksen kanssa. Hän ei jaa samaa näkemystä torjuntatoimien mahdollisuuksista.

Kiuru vaatii lisäponnistuksia myös jäljitykseen ja testaamiseen. Viime viikolla hän esitteli uuden strategian, jossa velvoitetaan testaamaan kaikki oireilevat. Jäljityksessä vaaditaan huomioimaan myös rokotetut ja eri altistusympäristöt. Jopa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen piti testauksen lisäystä vääränä ratkaisuna.

Lue lisää: Husin Lehtonen: Korona­testien lisääminen ei ole nyt oikea toimi

Kahdeksan tartuntatautilääkäriä taas oli laatinut valmistelua varten lausunnon, jonka kanssa uusi jäljitysvaatimus on täysin ristiriidassa. Lausunnosta uutisoi ensin Iltalehti, joka oli saanut sen tietopyynnöllä. Dokumentti on myös HS:n hallussa.

Lausunnossa lääkärit toteavat, että tartuntojen levitessä laajasti tartunnanjäljityksen vaikuttavuus heikkenee. Kun riittävää osuutta tartuntaketjuista ei pystytä katkomaan, työ muuttuu hyödyttömäksi. Tässä tilanteessa on oltu jo pitkään.

”Tartunnanjäljityksen keinoin ei voida merkittävästi vaikuttaa nykyiseen epidemiatilanteeseen riippumatta jäljityksen resursoinnista. Tartunnanjäljitys kuormittaa terveyspalveluita ja pahentaa terveydenhuollon hoitovelkaa”, lääkärit kirjoittivat 27. lokakuuta.

Heidän esityksensä oli, että jäljityksessä keskityttäisiin suuren riskin tilanteisiin, ja karanteeniin asetettaisiin lähinnä tartunnan saaneen kanssa samassa taloudessa asuvat ja muut tiiviit kontaktit.

OmikronMUUNNOS on kääntänyt lähiajan näkymät uhkaaviksi. Kolme kertaa tartuttavamman virusmuunnoksen takia epidemiaa täytyy mitä ilmeisimmin jarruttaa voimakkaasti. Se onnistuu vain kaikkien kontakteja rajoittamalla. Rokotetutkin tartuttavat omikronia niin helposti, ettei koronapassilla ole virkaa. Tällä kannalla on myös THL:n johtaja Markku Tervahauta.

Olemme samankaltaisessa tilanteessa kuin maaliskuussa 2020 pandemian saapuessa Suomeen. Silloin koko maa pantiin kiinni. Tavoitteena oli hidastaa viruksen kulkua väestön läpi, jotta kaikki hoitoa tarvitsevat mahtuisivat sairaaloihin. Monelle painui mieleen kuva tartuntakäyrästä, jota piti madaltaa.

Silloin Krista Kiuru seisoi kameran edessä ja kertoi, että yli 70-vuotiaat ja perussairaat pyritään suojaamaan.

”Muu väestö ottaa sitten koronaviruksen tulevan epidemian väestöpohjalta vastaan”, hän ilmoitti.

” Olemme samankaltaisessa tilanteessa kuin maaliskuussa 2020.

Oli yllätys, että virus pysähtyi keväällä 2020 niin tehokkaasti. Alkuperäinen virusmuoto olikin vähemmän tarttuva kuin pelättiin, ja ihmiset taipuivat rajoituksiin paremmin kuin uskottiin.

Väestön ei vielä tarvinnutkaan ottaa virusta vastaan. Kiuru näyttää päättäneen, ettei niin tehdä koskaan. THL:n asiantuntijat ja keskeiset infektiolääkärit ajattelevat, että lopulta se on väistämätöntä, mutta rokotettuna paljon turvallisempaa. Näennäinen tartuntojen pidättely on yhteisten voimavarojen haaskaamista.

Kiurulla ja tartuntatautien asiantuntijoilla on molemmilla epäilemättä hyvä päämäärä: koronaepidemian voittaminen. Asiantuntijoiden näkemysten perustana on alan koulutus ja kokemus. Koska Kiuru ei kuuntele heitä, herää kysymys, onko hänellä muita uskottavia lähteitä vai ohjaavatko hänen näkemystään tulevat äänestäjät.