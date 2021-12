Poliisilla on edelleen kiinni ”muutama ihminen” viime sunnuntain yhteenotosta, jossa kuoli 1970-luvulla syntynyt mies.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on vanginnut toisen miehen epäiltynä Lahden sunnuntaisesta jengimurhasta. 40-vuotias mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta ja murhan yrityksestä.

Torstaina käräjäoikeus vangitsi 38-vuotiaan vuotiaan miehen samoista rikosepäilyistä.

Henkirikos tapahtui viime sunnuntaina, kun kahden ryhmän välisessä yhteenotossa kuoli 1970-luvulla syntynyt mies.

Poliisin mukaan molemmilla epäillyillä on kytkyjä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Perjantaina vangitulla miehellä on pitkä rikoshistoria. Hänet on muun muassa tuomittu vuonna 2005 tapahtuneesta murhan yrityksestä, törkeästä vapaudenriistosta ja törkeästä ryöstöstä.

Mies oli yhdessä rikoskumppaninsa kanssa pahoinpidellyt ”vasikaksi” epäilemänsä miehen henkihieveriin tuntikausia kestäneessä tapahtumasarjassa. Uhriin oli muun muassa ammuttu puhallusputkella lähietäisyydeltä kymmenen senttimetrin pituisia teräsnuolia ja hänet oli jätetty nippusiteissä tunneiksi auton takakonttiin.

Mies sai teostaan kahdeksan ja puoli vuotta vankeutta.

HS:n tietojen mukaan miehellä on takavuosina ollut kytkös ainakin United Brotherhood -jengiin.

Uhri puolestaan on kuulunut aiemmin Cannonballiin. Hän ehti ilmeisesti olla vuosia poissa jengikuvioista, mutta oli viime aikoina ollut jengissä nimeltä Blue Cross Vikings. Se on perustettu noin vuosi sitten, ja se on ollut tiettävästi hyvissä väleissä Helvetin enkeleiden kanssa.

Eräs uhrin tuntenut henkilö kertoo, että tieto miehen päätymisestä henkirikoksen uhriksi tuli yllätyksenä.

Poliisi otti yhteenoton jälkeen kiinni kymmenkunta ihmistä, mutta osa heistä on jo vapautettu.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisista kertoo, että tällä hetkellä ”muutama on kiinni”.

Viikonloppuna ei hänen mukaansa kuitenkaan ole odotettavissa vangitsemiskäsittelyjä. Vangitsemisvaatimus on jätettävä kolmen vuorokauden sisällä kiinniotosta.

Aarnisalo ei edelleenkään halua kertoa, mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut, vaikka poliisilla on hänen mukaansa melko hyvin selvillä tapahtumien kulku ja syy.

"Kuulustelut ovat edelleen kesken, ja niitä jatketaan ensi viikolla.”

Aarnisalo ei kerro, ovatko nyt vangitut miehet myöntäneet vai kiistäneet.

Poliisi on aiemmin kertonut, että tapaaminen ryhmien välille oli ilmeisesti sovittu ennalta ja että molemmat ryhmät olivat varustautuneet tapaamiseen.

