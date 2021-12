Kirkosta eronneiden määräksi arvioidaan tänä vuonna noin 54 000.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä tulee vuoden 2021 lopussa olemaan liki 3,7 miljoonaa ihmistä, kertoo Kirkon tutkimuskeskus. Tällöin kirkon jäsenten osuus väestöstä on noin 66,6 prosenttia.

Vuotta aiemmin 67,7 prosenttia väestöstä kuului kirkkoon.

Tänä vuonna kirkosta eronneiden määräksi arvioidaan noin 54 000. Määrä on kasvanut viime vuodesta, jolloin eronneita oli noin 48 000.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala kommentoi pedon lukua muistuttavaa arviota Twitterissä.

”En vetäisi luvusta äkkinäisiä johtopäätöksiä”, hän vitsailee.

Kirkon jäsenmääriin vaikuttavat kirkkoon liittyneiden, jäsenyydestä eronneiden, alle 1-vuotiaiden kastettujen sekä vuoden aikana kuolleiden ihmisten määrät.

Kirkkoon liittyneiden määrän odotetaan nousevan 20 000:een, kun ennen korona-aikaa kirkkoon liittyi vuosittain noin 16 000–17 000 ihmistä.

Tänä vuonna kirkkoon liittyneisiin tilastoitiin paljon alle 1-vuotiaita, jotka on ensin ilmoitettu väestörekisteriin ja myöhemmin kastettu kirkkoon. Koronaepidemian vuoksi ristiäisiä on saatettu joutua siirtämään, jolloin myös kastaminen on siirtynyt myöhemmäksi.

Tänä vuonna kirkkoon kastettujen määräksi arvioidaan noin 26 000, kun viime vuonna kasteen sai noin 24 900 alle 1-vuotiasta lasta. Syntyvyyden lievä nousu on vaikuttanut osaltaan kasteiden määrään, kirkon tiedotteessa arvioidaan.

Tänä vuonna kirkkoon liittyi myös aiempaa enemmän 1–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Marraskuun loppuun mennessä kirkkoon kastettiin noin 1 600 nuorta.

Kuolleiden määrän ennakoidaan pysyneen viime vuoden tasolla eli noin 45 000.