Viikonlopun jälkeen pakkanen kiristyy, mutta nykyiseen lumitilanteeseen ei ole odotettavissa muutosta lähipäivinä.

Lauantaina on luvassa sekä lämmintä ilmaa että maltillisia tuulenpuuskia.

Sunnuntaina tuulen yltyessä ja muuttaessa suuntaa lämpötila kuitenkin laskee pakkasen puolelle koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi.

”Lauantaina lämpötila on plussan puolella Oulun korkeudelle saakka, sillä länsivirtaus ei tuo mukanaan mitään kovin kylmää eikä yllä Pohjois-Suomeen. Sunnuntaina tuuli kuitenkin kääntyy ensin pohjoisen kautta koilliseen.”

Samalla kun tuulen suunta kääntyy puhaltamaan kylmää, myös lämpötilat putoavat nopeasti.

”Erityisesti ne laskevat sekä länsi- että lounaisrannikolla, joissa lämpötila on 6–7 astetta vielä lauantaina mutta painuu seuraavana päivänä jopa pari astetta pakkasen puolelle”, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Viikonlopun aikana ei ole luvassa merkittäviä muutoksia nykyiseen lumitilanteeseen. Tällä hetkellä lunta on vaihtelevasti eri puolilla maata.

”Itä-Suomessa lunta on 10–20 senttiä yleistä enemmän, ja Pohjois-Suomessa lunta on arviolta 10 senttiä vähemmän. Etelä- ja Länsi-Suomessa puolestaan on joko lumetonta tai vain vähän lunta.”

Jouluviikolla pakkaskelit jatkuvat alkuviikosta mutta tuuli heikkenee tiistaina. Joulunajan lumitilanne on edelleen arvoitus, mutta mikään ei ole pois suljettua.

”Lumentulo ei ole mitenkään mahdoton, mutta vaikea ennustaa vielä tässä vaiheessa. Sitä, onko luvassa lumeton jouluaatto, emme vielä tiedä”, meteorologi arvioi.