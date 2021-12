Koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämiseen vaikuttaa moni muuttuja, kuten väestön rokotussuoja ja voimassa olevat rajoitukset.

Omikronin tartuttavuusluvuksi on arvioitu 3–4. Esimerkiksi influenssa­viruksen tartuttavuus­luvuksi on arvioitu 1,5 tilanteessa, jossa väestössä on immuunisuojaa.

On mahdotonta tietää, millä aikataululla koronaviruksen omikron­muunnos pyyhkäisee kaikkien suomalaisten läpi tai pyyhkäiseekö ollenkaan, sanoo virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistolta.

"Kaikki riippuu siitä, miten tauti leviää ja millaisia rajoitustoimia on voimassa. Osin sattumakin vaikuttaa”, Julkunen sanoo.

”Yleensä mikään hengitystievirus ei kovin nopeasti infektoi koko väestöä.”

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen.

Hän muistuttaa, että koko pandemian aikana Suomessa on raportoitu toistaiseksi noin 220 000 korona­tartuntaa. Vaikka omikron­muunnos näyttäisi tarttuvan herkästi, korona­rokotukset suojaavat tutkimusten mukaan yhä vakavalta taudilta.

Vähintään 12-vuotiaista noin 83 prosenttia on saanut koronarokotteet.

”Suomessa on suojaa tartuntaa vastaan. Tietenkin osan rokotuksista on kulunut aikaa, ja näin väestö on alttiimpi omikronin suhteen kuin esimerkiksi deltamuunnosta vastaan.”

Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoito­piirin (Hus) diagnostiikka­johtaja Lasse Lehtonen arvioi Ilta-Sanomille maanantaina, että omikron käy leimahduksenomaisesti läpi kaikki suomalaiset jo tammikuun loppuun mennessä.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC on arvioinut, että omikron­tapaukset lisääntyvät nopeasti. ECDC:n arvion mukaan omikronista tulee hallitseva muunnos EU-alueella vuoden 2022 kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

” Kolmannet annokset hillitsevät osaltaan infektioiden leviämistä.

Julkusen mukaan deltan syrjäytyminen tulee mitä todennäköisemmin tapahtumaan. Sen sijaan aikataulua tartuntojen leviämiselle koko väestöön on mahdoton arvioida. Hän lisää, että Lehtosen arviossa ei huomioida voimassaolevia tartuntojen torjuntatoimia eikä mahdollisia uusia rajoituksia.

”Jos rajoitustoimia noudatetaan, epidemiaa voidaan hillitä merkittävästi. Samalla myös kolmansien annosten kattavuus nousee, mikä myös osaltaan hillitsee infektioiden leviämistä.”

Vaikka rokotettukin voi saada omikronin aiheuttaman korona­tartunnan, on tauti todennäköisesti lieväoireinen.

”Rokottamattomien osalta hieman epäilen tätä. Jos ei ole mitään immuniteettia sars-cov-2-virusta vastaan, sanoisin, että minkä tahansa muunnoksen kohdalla vakavan taudin riski on olemassa”, Julkunen sanoo.

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) arvioi viime viikolla omikronin tartuttavuusluvuksi 3–4. Tämä tarkoittaisi, että muunnos on noin kolme kertaa tartuttavampi kuin delta.

Julkusen mukaan tartuttavuuslukua ei voi sanoa vielä varmaksi. THL:n arviokin on haitariltaan suuri, hän huomauttaa. Siinä on iso ero, seuraako yhdestä tartunnasta kolme vai neljä jatkotartuntaa.

”Tartuttavuusluku 3–4 on varsin korkea hengitys­tie­virukselle. Virus on varsin tartuttava, ja sen leviämispotentiaali väestössä on suuri.”

Esimerkiksi influenssa­viruksen tartuttavuus­luvuksi on arvioitu 1,5 tilanteessa, jossa väestössä on immuunisuojaa.

Viime viikolla Norjan terveys­viranomaisten skenaario jopa 300 000 päivittäisestä omikron­muunnoksen aiheuttamasta koronavirus­tartunnasta herätti ihmetystä ja kritisointia.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo arvioi HS:lle, että Suomen tilannetta voidaan vallan hyvin verrata Norjan mallinnuksiin.

Lue lisää: Norjan hurja korona­mallinnus on verrattavissa Suomen tilanteeseen, sanoo tutkija Tuomas Aivelo: Edessä saattaa olla vaikea aalto

Jo toissa viikolla THL:n terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen arvioi HS:lle, että Norjan ja Tanskan koronatartuntojen jyrkkää kasvua vastaavaa kehitystä ei ole Suomessa suljettu pois.

Maanantaina Eroon koronasta -ryhmä lähetti avoimen kirjeen päättäjille. Allekirjoittaneiden joukossa on muun muassa Aivelo.

Kirjeen mukaan omikronin myötä kasvavat tartuntamäärät syövät nopeasti mahdollisen lievemmän taudinkuvan tuoman edun. Terveydenhuollon kantokyky on heidän mukaansa turvattava.

Turvaamiseen eivät allekirjoittaneiden mukaan riitä nykyiset suojatoimet kuten testaus, jäljitys, maskit ja etätyöt. Näiden toimien lisäksi allekirjoittaneet ehdottavat koronapassin laittamista väliaikaiselle tauolle, ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen sulkua, kokoontumisrajoituksia sekä etäkoulua tai koulujen joululomien aikaistamista ja pidentämistä.

Julkunen ei halua ottaa kantaa siihen, miten yhteiskuntaa tulisi sulkea. Hän huomauttaa, ettei etukäteen voida varmuudella arvioida, miten toimet purevat tai mitkä toimet ovat tehokkaita.

”Esimerkiksi Tanska teki laajaa pika­testaamista, mutta tällä hetkellä tauti­tilanne ei ole heillä sen parempi kuin meilläkään. Monet yhteiskunnat ovat olleet suljettuina, mutta rajoitusten purkamisen jälkeen tauti on levinnyt uudestaan.”

Julkunen painottaa, että tartunnan ehkäisykeinot, kuten kokoontumis­rajoitukset ja rokotus­kattavuuden nostaminen, ovat tällaisen tartunta­paineen alla erittäin tärkeitä. Samoin tartuntaketjut tulisi yhä pystyä jäljittämään ja pysäyttämään.