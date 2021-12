Immuunipuutteisten ihmisten elimistössä koronavirus on päässyt muuntumaan kuukausien kuluessa.

Eteläafrikkalaiset tutkijat ovat varmentaneet aiemman epäilynsä siitä, että hiv liittyy omikronmuunnoksen kehittymiseen.

Koronavirus on päässyt muuntumaan ilman lääkitystä olleissa hiv-positiivissa ihmisissä, joiden immuunipuolustusjärjestelmässä on suuria aukkoja, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tutkijat ovat havainneet Etelä-Afrikassa, että koronavirus on saattanut jäädä pesimään useiksi kuukausiksi ihmisiin, joiden vastustuskyky on alentunut. Hiv-positiivisuus ei tosin ole ainoa sairaus, joka tätä aiheuttaa.

”Tavallisesti ihmisen immuunijärjestelmä potkaisisi viruksen ulos melko nopeasti, jos se toimii tavalliseen tapaan”, professori Linda-Gayle Bekker hiviin keskittyneestä Desmond Tutu -säätiöstä sanoo.

Hänen mukaansa immuunipuutteisissa ihmisissä tutkijat ovat havainneet, että sars-cov-2-virus pitää pintansa ja pysyy heidän elimistössään. Tämän lisäksi se myös lisääntyy ja muuntuu jopa kuukausien ajan, koska immuunipuutteisten ihmisten elimistö on virukselle antoisa elinympäristö.

Bekker huomautti kuitenkin, että hiviin lääkityksen saaneiden ihmisten elimistössä koronavirus ei muunnu.

Etelä-Afrikassa sairaalassa on esimerkiksi ollut nainen, jonka koronatestit olivat positiivisia kahdeksan kuukauden ajan. Hänen elimistössään koronavirus ehti muuntua geneettisesti 30 kertaa.

Eteläafrikkalaisia tutkijoita on kiitelty siitä, että he varoittivat muita maita heti, kun he löysivät uuden muunnoksen. Tämän jälkeen monet maat ovat rajoittaneet matkustamista Etelä-Afrikkaan tai Etelä-Afrikasta. Se taas on saanut tutkijat kritiikin ja jopa uhkauksien kohteiksi omassa maassaan.