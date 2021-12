Asianajajaliiton antama huomautus koski Kittilä-oikeudenkäyntiä, jossa Uoti avusti useita syytettyjä.

Lupalakimies Kari Uoti on saanut Asianajajaliiton valvontalautakunnalta huomautuksen Kittilä-oikeudenkäynteihin liittyvistä blogikirjoituksistaan.

Useita syytettyjä avustanut Uoti puolusti blogeissaan voimakkaasti päämiehiään ”Kittilä-saagassa”. Hänen mukaansa kyse oli ”ääliömäisestä” ajojahdista, jossa kunnanjohtaja yritti ”demarimafiosojen” kanssa lahdata Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa.

Uoti käytti värikästä kieltä ja nimitteli todistajia. Hän muun muassa luonnehti yhtä todistajana kuultua tutkinnanjohtajaa nollaksi.

Blogeista tehtiin kantelu Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Aluksi se ei suostunut tutkimaan kantelua.

Syynä oli se, että Uoti ei ole asianajaja vaan luvan saanut lakimies. Valvontalautakunta valvoo myös lupalakimiehiä, mutta rajoitetusti.

Asianajaja voi joutua lautakunnassa vastuuseen jopa yksityiselämänsä töppäilyistä, mutta lupalakimiehet vastaavat vain toiminnastaan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana.

Helsingin hovioikeus päätti, että lautakunnan on tutkittava blogeista tehty kantelu. Se ei pitänyt kirjoituksia puhtaana vapaa-ajan harrastuksena, kuten Uoti itse. Blogeja voidaan pitää toimintana, jota on tavattu kutsua nimityksillä ”trial by newspaper” tai ”trial by media”, hovioikeus huomautti.

Hovioikeuden mukaan Uoti oli kirjoittanut blogit oikeudenkäyntiavustajan tehtävässään. Sen takia valvontalautakunnalla oli toimivalta arvioida niitä.

Niinpä asia päätyi uudelleen valvontalautakuntaan.

Nyt lautakunta antoi Uotille huomautuksen. Oikeudenkäyntiavustajien sananvapautta rajoittaa hyvää asianajajatapaa koskeva ohje asiallisesta ja moitteettomasta käytöksestä.

Oikeudenkäyntiavustaja ei saa painostaa tai vaikuttaa sopimattomasti todistajaan.

"Uotin käyttämät ilmaisut olivat olleet asiattomia ja niihin kohdistettuja henkilöitä loukkaavia ja vähätteleviä, eikä ilmaisujen käyttöä voitu pitää perusteltuna päämiehen edun kannalta”, lautakunta totesi. Todistajat ja uhri ovat myös saattaneet kokea kirjoittelun painostavana.

Päätöksestä voi valittaa Helsingin hovioikeuteen.

