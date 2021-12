Kainuussa korona­rokottajat ovat joutuneet kohtaamaan aggressiivista käytöstä: ”Haistattelu ja muu kiukuttelu on selvästi yleistynyt”

Koronarokotus­pisteiden vartiointia lisätään Kainuussa, sillä henkilökunnan kohtaama aggressiivinen käytös on lisääntynyt.

Kainuussa koronarokotuspisteiden henkilökunnalle on haistateltu ja kiukuteltu. Kuvassa koronarokotus Helsingin Jätkäsaaressa marraskuussa.

Kainuussa koronarokotus­pisteiden henkilökunta on kohdannut aggressiivista käytöstä, ja rokotuspisteiden turvallisuustoimia on jouduttu lisäämään.

Kainuun sote tiedotti maanantaina, että nopeasti muuttuneet valtakunnalliset rokotusohjeet ja suositukset ovat hämmentäneet kansalaisia.

”Rokotushenkilöstö on kuitenkin väärä osoite asiattomalle käytökselle. Olemme joutuneet lisäämään turvallisuustoimia, sillä aggressiivisuus henkilökuntaa kohtaan on lisääntynyt. Rokotushalukkuus on myönteistä, mutta maltti täytyy säilyttää”, toteaa pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen tiedotteessa.

Kainuun soten viestintäpäällikkö Terho Pekkala kertoo, että kiristetyt turvatoimet tarkoittavat lisää vartiointia rokotuspisteille ja ohjeistusta henkilökunnalle.

”Asiaton käytös, kuten haistattelu ja muu kiukuttelu, on selvästi yleistynyt. Fyysistä väkivaltaa ei onneksi ole raportoitu”, Pekkala toteaa sähköposti­vastauksessaan HS:lle.

Pekkalan arvion mukaan pitkään jatkunut epidemia ja lisääntynyt epävarmuus ovat kiristäneet tunnelmaa, mikä näkyy rokotuspisteillä.

”Turhautumista aiheuttavat myös esimerkiksi rokotuspisteillä jonottaminen sekä usein päivittyvät suositukset ja ohjeet, joita ei kaikilta osin voida saman tien ottaa käyttöön. Nämä eivät kuitenkaan oikeuta kohtelemaan ketään asiattomasti, eikä työtään tekevä terveydenhuollon henkilöstö ei ole oikea osoite mielipahan ilmaisuun”, Pekkala toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli viime viikolla, että kolmannen koronarokotteen annosväliä lyhennetään. Suosituksen mukaan 60 vuotta täyttäneet ja riskiryhmät voivat saada kolmannen rokoteannoksen, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Niille alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Tästä syystä myös Kainuussa koronarokotusten nopeuttamista on valmisteltu kiireellisesti, mutta tiedotteen mukaan toistaiseksi rokotukset jatkuvat aiempien ohjeiden mukaisesti.

THL:n aiempi suositus oli, että toisen ja kolmannen annoksen rokotusväli on kaikilla edellä mainituilla ryhmillä 5–6 kuukautta.