Lääkärit ovat tyytyväisiä hallituksen päätöksiin rajoituksista.

Jos matkaa joulunviettoon Lappiin, kannattaa varautua liikkumaan omassa matkaseurueessaan ja välttämään suuria, tiiviitä ihmisjoukkoja.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella kahden viikon tartuntojen ilmaantuvuus­luku on noussut 450:een, mikä on enemmän kuin koskaan koronavirus­pandemian aikana.

”Perusterveydenhuolto Rovaniemellä on ollut kovilla. Sairaalahoidossa meillä on viime aikoina ollut kolmesta viiteen koronapotilasta. Tehohoitoa on toistaiseksi tarvinnut yksi ihminen kerrallaan, ja juuri nyt ketään ei ole teho-osastolla”, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Broas toivottaa hallituksen tiistaina päättämät ravintolarajoitukset tervetulleiksi Lappiin.

”Kontakteja täytyy nyt vähentää. Suosittelemme, että matkailijat pysyvät omassa porukassaan ja vähentävät kontakteja sillä tavalla”, Markku Broas sanoo.

Suomen tehohoitoa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa koordinoiva Matti Reinikainen on tyytyväinen hallituksen päätöksiin. Hän työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehohoitolääkärinä ja on Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja teho­hoidon professori.

”Hallituksen rajoituspäätökset olivat erittäin hyvät. Niillä puututaan suoraan ihmisten kontaktien määrään. Tilanne on se, että saatamme olla matkalla kohti kaikkien aikojen kriisiä tehohoidossa”, hän sanoo ja viittaa omikronmuunnoksen nopeaan tarttumiseen.

Keskiviikkona tehohoidossa eri puolella Suomea oli yhteensä 60 potilasta. ”Määrä elää päivästä päivään, osa potilaista toipuu ja osa menehtyy”, Reinikainen sanoo.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa oli keskiviikkona sairaanhoidossa 58 koronapotilasta, joista 17 on tehohoidossa.

Potilasmäärät ovat pikku hiljaa alkaneet kasvaa 13. joulukuuta alkaen. Tuolloin Husissa oli yhteensä 44 koronapotilasta hoidossa.

”Tilanne on erittäin huolestuttava. Toistaiseksi aloitetut ja ajoitetut rajoitustoimet ovat riittämättömiä”, sanoi HS:lle Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Hänen mukaansa viimeistään viikon kuluttua koronapotilaita on sairaanhoidossa ja tehohoidossa runsaasti nykyistä enemmän.

Reinikaisen mukaan on vaikea arvioida, kuinka nopeasti rajoitusten vaikutus näkyy sairaaloissa. Siellä, missä yhteiskunta on suljettu hyvin laajasti, sairaalahoitoa tarvitsevien määrät ovat taittuneet 12–14 päivässä.

Kun vuoden 2020 keväällä tehtiin poikkeusoloissa ja valmiuslain aikana rankkoja tehohoidon järjestelyjä, saatiin 150 tehohoitopaikkaa lisää normaalimäärän eli 250 paikan lisäksi.

Tällä hetkelläkin Suomen sairaaloissa on 250 tehohoitopaikkaa, joista noin kolmannes on koronapotilaiden käytössä.

Nyt tartuntatilanne on huono ympäri maata, joten tehohoitopotilaiden siirroista sairaaloiden välillä ei ole apua.

Sairaaloissa ympäri Suomea on pulaa joulun aikaan sijaisista. Kuntatyönantajat teki sairaanhoitopiirien henkilöstöjohdolle kyselyn sijaistilanteesta viime viikolla.

Kaksi kolmasosaa kaikista sairaanhoitopiireistä vastasi kyselyyn. Vastanneissa ovat mukana ovat kaikki yliopistosairaalat ja suurimmat sairaanhoitopiirit.

”Vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksen, että erikoissairaanhoidon tilanne on paikoin vaikea. Sairaanhoitopiirit valmistautuvat kuitenkin kaikin keinoin turvaamaan kansalaisten hoidon poikkeusoloissa ja käyttävät erilaisia palkitsemiskeinoja henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen KT:n tiedotteessa.

Erityisen vaikeaa on saada sairaanhoitajia ja erikoissairaanhoitajia.

Sairaanhoitopiireissä tehdään jatkuvasti varasuunnitelmia ja varaudutaan esimerkiksi siirtämään henkilöstöä toisiin tehtäviin. Useassa sairaanhoitopiirissä tarjotaan rahallisia korvauksia, mikäli loma keskeytyisi tai peruuntuisi.

Suuressa osassa sairaanhoitopiirejä henkilöstö pystyy kuitenkin pitämään lomat suunnitellusti.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä sanoo, että hallituksen asettamat ravintolarajoitukset olisivat voineet tulla epidemian hallinnan kannalta voimaan jo aiemminkin.

”Ymmärrän, että joudutaan tekemään kompromisseja epidemian hallinnan kannalta olennaisten asioiden ja talouden realiteettien välillä.”

”Ravintolarajoituksilla on merkitystä, jos ajattelee aiempaa kokemusta massa-altistuksista ja sen tiedon perusteella, mitä meillä omikronvariantista on.”

Pietilän mukaan rajoitustoimien tulee olla riittävän tiukkoja, jotta epidemiatilanne saadaan rauhoittumaan mahdollisimman nopeasti.

"Jotta ne tehoavat niin, että niiden tarvitsee olla voimassa vain sen aikaa, kun niitä todella tarvitaan”, hän sanoo.

”Totta kai toivon, että rajoitukset voisivat olla ajallisesti mahdollisimman lyhytkestoisia. Se riippuu siitä, kuinka paljon tartuntoja saadaan nyt vähennettyä.”

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tiedotti viime maanantaina kieltävänsä Varsinais-Suomessa kaikki yleisötilaisuudet niin, ettei rajoituksista voi poiketa edes koronapassilla. Lisäksi päätös sulki kauppakeskusten yleiset oleskelutilat, kaikki tanssipaikat sekä kuorolaulu­toimintaan, harrastaja­teatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmä­harrastus­toimintaan käytettävät tilat.

”Meillä on osin tiukemmat rajoitukset esimerkiksi yleisötapahtumien suhteen kuin valtioneuvosto sääti.”

Pietilän mukaan alueella arvioidaan muiden rajoituksien osalta uudelleen tilannetta heti joulun jälkeen.

”Tarkastelemme, onko meillä mahdollista olla samassa linjassa kuin valtioneuvosto. Lähtökohtaisesti on niin, että alueilla voidaan tehdä tiukempia rajoitustoimia, jos niihin katsotaan olevan aihetta.”