Suomalainen pariskunta on ystävystynyt thainopettajansa ja vaelluskaveriensa kanssa. Nyt kolme thaimaalaista koki ensimmäisen kerran suomalaisen joulun.

Chiang Mai, Thaimaa

Pohjoisthaimaalainen Chiang Main kaupunkimaisema siintää pienen metsäkaistaleen takana, kun Miika Savola katselee ikkunasta mietteissään. On jouluaatto.

”Mitä sitä sitten tekis?”

Savola on hetken ajatuksissaan, kunnes hänen äänensä kirkastuu.

”Laittais enkelit päälle!”

Niin hän tekee. Joulukuusen kupeeseen liki perinteiseen suomalaiseen enkelirivistöön syttyy valo.

Samaan aikaan Maleewan ”Laila” Hakem pilkkoo omenoita. Niistä tulee omenapaistos joulupöytään kinkkujen ja pipareiden oheen.

”Vaniljajäätelöllä”, Laila sanoo.

Thaimaalaiseen tapaan kuuluu, että ketään ei yleensä kutsuta sukunimillä, vaan useimmiten kunkin omalla kutsumanimellä. Siksi Maleewan Hakem on Laila tässäkin jutussa.

Maleewan "Laila" Hakem teki omenapaistosta joulupöytään.

Miika Savola seuraa, miten Onnicha "On" Saewan maistaa suomalaisia jouluruokia. Vuorossa on joulukinkku suomalaiseen tapaan.

On alkamassa Miika ja Maria Savolan ensimmäinen joulu­aattoilta Thaimaan-kodissa. He ovat olleet töissä Chiang Maissa suomalaisen Fida-hyväntekeväisyysjärjestön työntekijöinä vähän yli kolme vuotta.

Savolat ovat jouluihmisiä, mutta vasta nyt nyt he järjestävät Thaimaassa ensimmäistä kotijouluaan. Ja sinne he ovat kutsuneet parhaat ystävänsä, kolme pohjois­thaimaalaista naista.

Chiang Main kaupungista kotoisin olevalle Lailalle kotijoulu ei ole suinkaan ensimmäinen.

”Olen kasvanut kristityssä perheessä”, hän kertoo.

Lailan perhe on thaimaalainen, minkä vuoksi kristitty tausta on varsin poikkeuksellista. Thaimaa on hyvin buddhalainen maa, ja kristittyjä maan väestöstä on vajaa miljoona ihmistä. Se ei ole kovin paljon, sillä Thaimaassa on yhteensä melkein 70 miljoonaa asukasta.

” Pohjoisessa kristittyjäkin on niin paljon, että Chiang Maissa järjestetään useita joulukirkkoja. Savolatkin ovat menossa yhteen.

Pohjois-Thaimaa on hyvin tärkeää aluetta buddhalaisille. Se on historiallisesti erittäin rikasta aluetta, ja buddhalaisuudella on täällä hyvin pitkät ja arvostetut perinteet. Mutta täällä pohjoisessa kristittyjäkin on niin paljon, että Chiang Maissa järjestetään useita joulukirkkoja.

Savolatkin ovat menossa yhteen. Maria Savolan mukaan joulukirkkoihin kutsutaan myös muiden uskontokuntien jäseniä, esimerkiksi buddhalaisia.

Savoloiden kotona alkaa olla kuusen koristelun aika. Koristelijaksi on saapunut Lailan lisäksi Onnicha ”On” Saewan ja Kannika ”Nika” Ketnapipob.

Seurue kommunikoi pääasiassa englanniksi, mutta hieman myös thaiksi.

Joulunviettoporukka on taustoiltaan kirjava. Onin perhe kuuluu yhteen Pohjois-Thaimaan vuoristo­alueiden monista vanhoista luonnon­uskontoja harrastavista ryhmistä, hmong-heimoon. Nika kuuluu toiseen heimoon, kareneihin, mutta hänen perheensä uskomus on kuitenkin buddhalainen.

”Tämä on ensimmäinen jouluni ulkomaalaisten ystävien kanssa”, Nika sanoo.

Kannika "Nika" Ketnapipob (vas.), Maleewan "Laila" Hakem, Miika Savola, Maria Savola ja Onnicha "On" Saewan koristelevat joulukuusta aattona Chiang Maissa.

” ”Meillä oli yliopistossa kristillinen kerho. Siellä yleensä jouluisin lauloimme ja kerroimme tarinoita.”

Nika ja On ovat viettäneet joulua aiemmin yliopistossa.

”Meillä oli yliopistossa kristillinen kerho. Siellä yleensä jouluisin lauloimme ja kerroimme tarinoita”, Nika kertoo.

Joulukuustakin he ovat koristelleet, Laila lapsuudessaan useinkin.

”Yhden kerran, viikko sitten asunnollani ystävieni kanssa”, On hihkaisee.

Silti kuusen koristelu ei ole menettänyt makuaan sen enempää jouluvieraiden kuin isäntäväenkään mielessä. Kaikki ripustavat palloja ja koristeita muovikuusen oksille innostuneina.

Joulupöydässä Savolat kertovat vierailleen, että Suomessa on ollut tapana aatonaattona mennä metsään ja hakea kuusi tupaan. Se herättää vaikuttuneen oloisia reaktioita. Miika Savola lieventää hieman lausumaa lisäämällä, että varsinkaan nykyaikana aivan kaikki suomalaiset eivät nouda itse kuusta metsästä.

Onnicha "On" Saewan oli jouluvieraista ainoa, joka pystyi nauttimaan joulupöydän ekstrajälkkäristä salmiakista.

” ”Joulu ja uusivuosi ovat thaimaalaisille samaa jatkumoa.”

Joulu on Thaimaassa näkyvissä paikoinkin hyvinkin väkevästi. Ostoskeskusten pihoissa ja sisätiloissa piisaa joulukuusta, pukkia ja tonttua. Mutta joulun sanoma ei Savoloiden jouluvieraiden mukaan ole täällä kovin selvä.

”Luulen, että useimmat thaimaalaiset eivät tiedä, mistä joulussa on kyse”, Laila sanoo.

Hän kristittynä tietää joulun raamatullisen sanoman.

”Totta. Joulu tarkoittaa täällä yleensä vain joulupukkia”, On mainitsee.

”Joulu ja uusivuosi ovat thaimaalaisille samaa jatkumoa. Vuodenvaihteessa ihmiset voivat toivottaa hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, vaikkei olisi enää joulu”, Laila jatkaa.

Lahjoja thaimaalaiset antavat lähinnä uutenavuonna.

”Se tapa on tullut joulusta”, Laila sanoo.

Joulurauhan julistus kajahti Turusta Pohjois-Thaimaahan asti.

” Pukki tuntuu osaavan auttavasti myös thain kieltä, pienellä suomiaksentilla.

Joulurauhan julistus Turussa näkyy televisiosta Chiang Maissakin. Maria kääntää simultaani­tulkkauksella sen englanniksi.

Ja tietenkin joulusauna odottaa vielä illan lopuksi. Miika on sitä lähtenyt jo lämmittämään. Hän ei ehdi palata takaisin, kun ovelle koputetaan.

Maria ihmettelee hieman, kuka siellä voi olla ja menee avaamaan.

”Merry Christmas!” kuuluu ovelta, ja sisään astuu itse joulupukki. Vieraat innostuvat, Laila pelästyykin.

Seuraa perinteinen joulupukin jututus. Pukki tuntuu osaavan auttavasti myös thain kieltä, pienellä suomiaksentilla.

Laila huomauttaa maailmantilanteesta:

”Kun matkustat ympäri maailmaa, oletko karanteeneissa?”

Lailan kasvoilla on virne.

Maria käy hakemassa paketista maskin ja asettaa sen pukin parran päälle.

Joulupukki jakaa lahjoja Maria Savolalle (vas.), Onnicha "On" Saewanille, Kannika "Nika" Ketnapipobille ja Maleewan "Laila" Hakemille.

” Savolat puhuvat illan aikana paljon ystävyydestä.

Sen jälkeen on toinen perinne: pukille pitää toki laulaa. Ymmärrettävistä syistä johtuen kappale ei ole nyt Joulupukki Joulupukki vaan We Wish You a Merry Christmas. Ja tämä pukki tanssahtelee laulun mukana.

Riemukkaan lahjanjaon ja selfietuokioiden jälkeen pukki poistuu. Miikakin palaa pian saunasta, ja seurue pääsee pelaamaan suosikki­lauta­pelejään.

Savolat puhuvat illan aikana paljon ystävyydestä. Siitä tässä joulunvietossakin on kyse.

Joulu on hyvä kehys pitää ystävyyttä yllä.

Laila, On ja Nika ovat heidän parhaat ystävänsä Thaimaassa. Laila on ollut jo kahden vuoden ajan heidän thaikielen opettajansa. Savolat ja Laila pitävät kaikki ulkoilusta, ja alkoivat liikkua yhdessä sekä keskustella enemmän ja enemmän.

Oniin ja Nikaan Maria ja Miika tutustuivat tavattuaan heidät vesi­putouksella vaellus­reissulla.

”Heidän kanssaan ystävyys on syventynyt tosi nopeasti”, Maria sanoo.

Onnicha "On" Saewan (vas.), Kannika "Nika" Ketnapipob, Maleewan "Laila" Hakem ja Maria Savola avaavat joulukalenterin viimeisiä luukkuja Chiang Maissa.

Onille ja Nikalle on jo löytynyt suomalaisetkin nimet. Onista tuli luontaisesti Onni. Samalla hänelle Lailan tapaan tuli nimipäivä suomalaiseen kalenteriin.

Lailan nimeä ei tarvinnut edes suomalaistaa, hän on ollut Laila pienestä pitäen. Myös Nika toivoi saavansa nimipäivän, ja niinpä hänen toinen lempinimensä on nyt Janika.

Seuraava yhteinen juhla koko porukalla on 28. helmikuuta, jolloin on Onnin nimipäivä. Lailan nimipäivä on viikkoa myöhemmin.